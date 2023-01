[光工業株式会社]

2023年1月31日(火)よりクラウドファンディングスタート。



光工業株式会社(本社:広島県東広島市 代表取締役:吉田龍一)は、絵本キャラクターとコラボレーションし、原材料に乳、卵不使用で賞味期限5年の缶入りウエハース「えほんのじかん そなえるウエハース」を応援購入サービスMakuakeにて2023年1月31日(火)より先行発売の開始をいたしました。







【5年間の長期保存】備えることで非日常が笑顔に!大好きな絵本と楽しむおやつの缶詰

プロジェクト立上げの背景





毎年のように発生する自然災害等の非常事態に役立てるよう、15年にわたり缶入り非常食の開発・製造を行ってまいりました。様々な非常食が自社や他社から発売される中、大人も子どもも手軽に食べられる非常食があまりないことに気づき、「非常時でも、子どもと楽しみながら食べられる長期保存のおやつ缶を作れないか」という想いのもと、開発を始めました。







「えほんのじかん そなえるウエハース」の特徴



1.子ども部屋やリビングにも飾りたくなる、かわいい絵本コラボデザイン



世界中で長年愛されている4つの絵本とコラボレーションしました。非常食といえばクローゼットや物置の奥底に置くことが常ですが、本商品は思わず部屋に飾りたくなるくらいの可愛い缶を目指してデザインされています。常日頃からインテリアにようにお部屋に飾り、目に付く場所に備えることができます。

また、馴染みのある絵本キャラクターを目にすることで、非常時でも大人も子どもも笑顔になれることを目指しました。









2.賞味期限は5年。いつものおやつが非常食に。

非常時の大人のいつもと違う雰囲気、緊張、動揺は子どもにも伝わりやすく、そのような中で普段食べなれていないものが出ても、なかなか食べられないかもしれません。本商品では非常時でも子どもが自ら食べてくれるような美味しいウエハースを目指しました。

大人も子どもも食べることが楽しみになるように、通常のバニラ味に加え、バナナ味、リンゴ味、イチゴ味、ブルーベリー味と味のバリエーションを豊富にしています。



3.食物繊維やカルシウム、ビタミン類が豊富。原材料に卵、乳不使用。

1缶(個包装12本入り、60g)には、カルシウムが約190mg、食物繊維が約5gも含まれています。また、他のビタミン類も様々な種類が豊富に含まれています。日常生活だけでなく非常時などの栄養の取りづらい環境下でも、これら多くの栄養素を手軽に摂ることができます。

これに加え、美味しさを損なわずに原材料に卵、乳を不使用としてウエハースを開発しましたため、より多くの方々に食べて頂きやすくしています。



4.かわいい絵本のキャラクターシール付き

可愛らしい缶と美味しいおやつ、さらには絵本のキャラクターシールで子どもといっしょに非常時でも笑顔になれるよう工夫されています。







商品仕様





内容物:ウエハース

内容量:個包装12枚(60g)

フレーバー:

こぐまちゃん…バニラ味缶、イチゴ味缶、ブルーベリー味缶

レオ・レオニ…バニラ味缶、バナナ味缶、ブルーベリー味缶

くまのがっこう…バニラ味缶、バナナ缶、リンゴ缶

はらぺこあおむし…バニラ味缶、イチゴ味缶、リンゴ味缶

※1つの缶に1種類のフレーバーのウエハースが12本入っています。







プロジェクト概要





【5年間の長期保存】備えることで非日常が笑顔に!大好きな絵本と楽しむおやつの缶詰

期間:2023年1月31日(火)~3月15日(水)

リターン例





~超早割 20%OFF~

・3フレーバー×1セット ¥2,000

・3フレーバー×2セット ¥4,000

・3フレーバー×3セット ¥6,000

・3フレーバー×4セット ¥8,000

など







光工業株式会社について





1932年(昭和7年)に広島県広島市で缶詰及び製缶業として創業し、2022年で創業90周年を迎えました。第二次世界大戦を乗り越え、現在は広島県東広島市に本社・工場を構え、缶詰用の缶やスプレー缶を製造しています。

2007年(平成19年)より、缶入り非常食の企画・製造を始め、頑強で完璧な密封性を備える缶の特徴を活かし、自社商品だけでなくOEMでも様々な缶入り非常食を製造しています。







会社概要







会社名:光工業株式会社

所在地:広島県東広島市志和町冠1165-2

創業:1932年

資本金:3,000万円

代表者:代表取締役社長 吉田龍一

事業内容:食缶、エアゾール缶の製造・販売、缶入り非常食の企画・製造・販売

企業HP:

http://www.hikari-ko.jp/

ブランド公式SNS:

https://www.instagram.com/ehon_no_jican/



(C)わかやまけん・こぐま社

Copyright (C) 2023 by Blueandyellow, LLC

(C)BANDAI

™ & (C) 2023 Penguin Random House LLC. All right reserved.



