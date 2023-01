[株式会社比嘉企画]

ニューアルバムを引っ提げた全国ツアー開催決定!



1月11日に突如、約4年ぶりのニューアルバム「(ハート)T愛me Ma心n(ハート)」のリリースを自身のSNSで発表したryuchellが、本日リード曲「Never say Never again」のミュージックビデオを自身のYouTubeチャンネル「RYUCHELL WORLD」で公開した。









今作のアルバムは、2019年にリリースした「SUPER CANDY BOY」に続く、2作目。昨年は自身を取り巻く環境の変化が何かと話題になったが、伝えたいメッセージをきちんと自分で言葉にして、音楽や映像と共に発信していきたいという想いから、約4年ぶりの音楽活動の再開となった。

なんと全ての楽曲の制作依頼を、ryuchellが自らSNSのダイレクトメッセージを使って連絡を行ったという、完全なるセルフプロデュース作となっている。

アルバムの世界観は前作からぶれることはなく、今作もタイトルの「(ハート)T愛me Ma心n(ハート)」(読み:タイムマシーン)の通り、全編を通してまるで80年代、90年代にタイムスリップしたかのようなキラキラとしたサウンドを、曲によって表情を変えるryuchellのボーカルがより煌びやかに彩っている。

今回公開された、アルバムのリード曲「Never say Never again」のミュージックビデオは、ryuchellと親交のあるロックバンド“GARL”の元メンバー、蔵本勝希氏、木田竜也氏、中寺捷人氏もバンドメンバーとして出演し、撮影が行われた。

完成したミュージックビデオについてryuchellは、「80‘s後期のcute rock バンドをイメージして撮影しました。バンドメンバーとして、蔵本勝希さん、木田竜也さん、中寺捷人さん (ALL ex GARL)に出演いただき、それだけでなくMVの構成案のアイデアを出していただいたり・・・お陰様でとても素敵な格好カワイイ作品になりました。私の中でもドストライク(ハート)️です!」と大満足の仕上がりとなった。















なおこのアルバムを引っ提げて、2月19日福岡を皮切りに、大阪、沖縄、愛知、東京にて全国ツアーを開催することも発表された。久しぶりに直接ファンに会いに行ける機会とあって、ryuchellも「ぜひ会いに来てほしい!」とその日を待ちわびている。チケットは本日より発売開始、ぜひお見逃しなく!



■ryuchellコメント

どんな事があっても応援してくださる、ついてきてくださるファンの方々に、直接愛を届けられるようなライブツアーを久しぶりにまた開催したい!と思い、アルバムを作りました。

「(ハート)T愛me Ma心n(ハート)」というタイトルの通り、全楽曲たちはあなたを必ず、80s~90sの哀愁漂うメロディに乗せて当時の輝く青春時代にタイムスリップさせてくれる事間違いナシです(ハート)️

ライブでは、そんなメロディに乗せてあなたの心に愛を届けられるように頑張ります!

今回のアルバムは全てではないですが、私が歌詞を書いている曲も多く、思い入れの強い曲が多いです。

そちらもぜひ楽しんでもらえたらと思います!ぜひライブにも会いに来てください!待ってます





【アルバム情報】

アルバム名:(ハート)T愛me Ma心n(ハート)

(読み:タイムマシーン)



リリース日:2023年1月11日

形態:デジタルリリース



収録曲:

1. ディスコソングを止めないで

2. transient emotion

3. can't hide love

4. 秘密

5. 見つめていて

6. RESCUE ME ~恋が罪なら手錠をかけて~

7. 悲しいチェリーパイ

8. soul mate

9. Never say Never again





【ミュージックビデオ情報】

タイトル:「Never say Never again」

配信URL: https://www.youtube.com/watch?v=XepW4qcitUY

監督:森田佳奈世



【ツアー情報】

■ツアータイトル:

~ryuchell の (ハート)T愛me Ma心n(ハート) Live Tour 2023~



■開催日/会場:

2月19日(日) 福岡 Show Club CABADY(開場15:30/開演16:30)

2月26日(日) 大阪 グランドサロン十三(開場16:00/開演17:00)

3月5日(日) 沖縄 LIVE HOUSE MOD’S(開場15:30/開演16:30)

3月19日(日) 愛知 CLUB ROCK’N’ROLL(開場16:00/開演17:0)

3月26日(日) 東京 MAHARAJA六本木(開場16:00/開演17:00)



■チケット料金:3,500円(税別)

※会場により、入場時にドリンク代が別途かかります。



■チケットの購入はこちらから

福岡https://tiget.net/events/225762

大阪https://tiget.net/events/225763

沖縄https://tiget.net/events/225765

愛知https://tiget.net/events/225766

東京https://tiget.net/events/225767



※ファンクラブ会員は各回開場時間の30分前から先行入場が可能です。

※福岡、愛知、東京会場はスタンディング席のみ、大阪、沖縄会場は全て着席となります。



■ツアーに関するお問い合わせ:higakikaku.info@gmail.com



【ryuchellファンクラブ】 ご入会はこちらから https://ryuchell.fanpla.jp



