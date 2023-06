[KINGSYSTEM PTE. LTD.]

KINGSYSTEM PTE. LTD.(所在地:シンガポール、代表:合原 和也)が企画・開発し、INOにより総額$2Mを調達した待望のTPSゲーム、BulletChainプロジェクトは、MetaXとパートナーシップを締結したことを発表いたしました。コミュニティビルディングの革新を目指すMetaXは、コミュニティソーシャルネットワークプラットフォームへの積極的な参加を奨励する「Proof of Social Work」プロトコルを採用し、その先駆的な取り組みで広く知られています。







このパートナーシップの目的は、双方の魅力的なコミュニティを一体化し、共有エコシステム内での協力と成長を促進することです。弊社とMetaXが連携することで、日本国内市場や英語圏市場への拡大と、特に東南アジアへの市場拡大、および将来の成長に大きく躍進できると考えております。弊社は多角的な成長を実現できるエコシステムを作り上げるために、これからも全力を注いでいきます。



【パートナーシップによる主な利点】





このパートナーシップによる主な利点は以下の通りです。



・新たな市場への進出:日本国内や英語圏などの新たな市場を拡大し、特に東南アジアへの市場拡大に大きく躍進します。

・強力なコミュニティビルディング:コミュニティの一体化と協力・参加の促進を行い、強力なコミュニティを構築します。

・相乗効果をもたらす専門知識:ブロックチェーン開発とコミュニティビルディングの専門知識を組み合わせ、革新的なソリューションを提供します。

・イノベーションの促進:進化するコミュニティのニーズに応えるため、新たな製品やサービスの開発に取り組みます。



このパートナーシップによって、両社エコシステムの長期的な成長が期待できます。また、弊社は今夏にBulletChainプロジェクトのクローズドベータテストを予定しており、MetaXも現在のテストネットからメインネットへの移行を計画しています。そのため、現段階においては、主にコミュニティビルディングの促進に専念し、互いに協力することで魅力的な環境を築いてまいります。



【AMA開催】





さらに、パートナーシップの締結を祝して、2023年6月9日の19:00から、TwitterのスペースにてAMA(Ask Me Anything)を開催する予定です。このAMAでは、弊社のプロジェクトコーディネーターであるZakkuとプロジェクトアドバイザーであるTurbo、そしてMetaXの共同創設者であるTracyもスピーカーとして参加します。AMA内容は、プロジェクトの最新情報や現在の市場の動向、コミュニティ戦略などを予定しております。



このAMAには、以下のTwitterアカウントをフォローしていただき、Twitterスペースへアクセスすることでご参加いただけます。

https://twitter.com/BulletChainGame

https://twitter.com/MetaX_Social



【Meta-Xについて】





MetaXは、様々なWeb3コミュニティをつなぎ、エンパワーさせるトラフィック集約プラットフォームです。MetaXは「POSW(Proof of Social Work)」というブロックチェーン上の共通認識を作成し、このオンチェーンでの共通認識により、ユーザーのソーシャル行為がブロックチェーン上のデータとして記録され、ユーザーのウォレットに記録されます。MetaX ソーシャルバースは、このPOSW共通認識を基いて構築されたプラットフォームになります。



Meta-X HP:https://meta-x.social/



【KINGSYSTEM PTE. LTD.について】





社名:KINGSYSTEM PTE. LTD.

所在地:111 North Bridge Rd, Singapore 179098

代表取締役:合原 和也

事業内容:GameFi関連事業、トークン発行・管理



<本件に関する取材・サービスに関するお問い合わせ>

KINGSYSTEM PTE. LTD. 問い合わせ窓口

Email:info@kingsystem.asia



