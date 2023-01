[Danmee 株式会社]

10組の候補の中から、ベスト3にランクインした気になるK-POPグループを発表します!



Danmee(ダンミ)では、ネットユーザーを対象に「"年末ジャンボ”よりワクワク! カムバ(リリース)&日本デビューが楽しみなK-POPアイドルは?」というテーマで調査を実施。日韓で活躍する、男女人気アイドルグループ10組を候補にあげ、2022年12月22日~12月29日に行われた投票結果をご紹介します。





年末には、クリスマスや忘年会、宝くじなどなど楽しいイベントが盛りだくさんですよね。



これに加えてK-POPファンは、自身の“推し”が年初めにカムバック(リリース)を控えていれば「早く年が明けてほしい!」と指折り数えてその日を待っているのです。



そこでDanmee(ダンミ)では、ネットユーザーを対象に「”年末ジャンボ”よりワクワク! カムバ&日本デビューが楽しみなK-POPアイドルは?」というテーマで年末に調査を実施。



気になる結果を発表します!



今回のアンケートでは、記事作成時点でリリースを発表した、以下の10組を候補として挙げました。





*LOONAは、12月22日にカムバック無期限延期を発表しましたが、記事掲載後の発表だったため、投票を継続しました。



●調査期間:2022年12月22日(木)~12月29日(木)

●有効回答数:853件

●調査ページ:https://danmee.jp/survey/kpop-comeback-debut-rank/



見事1位に輝いたのは、どのグループだったのでしょうか。



1位となったのは、2月1日に日本でシングル『PARALLEL PARALLEL』をリリースする東方神起!







投票では、全体の54.98%、469票を獲得しました。



ベテランアーティストとなった現在も、歌唱力、ダンスパフォーマンスともに実力が衰えることなく、長きにわたり日韓歌謡界をトップで走り続けている2人が頂点に。



そんな東方神起は、2月11日から約3年半ぶりとなる、全国アリーナツアー『東方神起 LIVE TOUR 2023 ~CLASSYC~』を開催。8都市16公演を駆け抜けるようです。



アンケートページに届いた、ファンの皆さんからのコメントをいくつかご紹介します。



やっぱりレジェンド東方神起が楽しみ

東方神起のお二人!!変わらないビジュアルはもちろん、熱い生ライブを心待ちにしています。

ユノ(ユンホ)、チャンミン、待ってるよ

2月が待ち遠しい 東方神起! 楽しみに待ってるよ~

東方神起。王の帰還だもの





続いて2位にランクインしたのは、5人組ボーイグループTOMORROW X TOGETHERで、全体の16.18%、138票を獲得しています。



1月27日に、韓国で5枚目のミニアルバム『THE NAME CHAPTER:TEMPTATION』の発売を控えている彼らは、日本でも着実にファンを増やし続けている、次世代期待のグループです。



1月16日には、ソウルを皮切りに、アジア、アメリカの13都市を回るワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:SWEET MIRAGE>』を開催することを発表。4月には、日本での公演も予定されています。



そして3位となったのは、1月9日に12枚目のミニアルバム『REASON』で、約9カ月ぶりにカムバックを果たしたMONSTA Xがランクイン。全体の6.68%、57票を獲得しました。



昨年、メンバーのショヌ、ミニョク、キヒョン、ヒョンウォン、ジュホンが現事務所と再契約を締結、I.Mは事務所を離れることを発表したが、今後も6人でグループ活動を継続すると表明し、ファンを安心させました。



最終結果

1位 東方神起

2位 TOMORROW X TOGETHER

3位 MONSTA X

4位 LE SSERAFIM

5位 NCT DREAM

6位 NewJeans

7位 ASTRO ムンビン×ユンサナ

8位 SF9

9位 CLASS:y

10位 LOONA



