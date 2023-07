[株式会社Easy technology]

債権回収督促最適化SaaSの事業連携、営業強化





株式会社Easy technology(本社:東京都渋谷区、代表取締役:三宅俊也、以下「当社」)は、Plug and Play Japanが主催する(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)が主催する、アクセラレータープログラム Summer/Fall 2023 FintechBatchに採択











Plug and Play Japan「アクセラレータープログラム」



Plug and Play Japanが提供するアクセラレータープログラムとは、大手企業と国内外のスタートアップを結び、イノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、大手企業は自社のイノベーションを加速させる国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。





Plug and Play Japan



Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレー発のイノベーションプラットフォームとして、現在では40社以上に及ぶ各業界を牽引する企業・団体がパートナーとして参画しています。当社はグローバルネットワークを活かした「大手企業のイノベーション支援」「業界横断型アクセラレータープログラム」「スタートアップ投資」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持つスタートアップと大手企業との共創を支援しています。



Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/







債権回収の様々な課題を「テクノロジーの力で負を解消する」

債権管理のフローは複雑な要件が膨大に存在しますが、アナログで属人的になっているケースも多くなっております。

Easy technologyは、債権回収のオートメーション化、督促行為の自動化が可能なプロダクト「Easy」を提供しております。今現在は、 closedβ段階ですが今後は共同開発、共同事業を積極的に行っていけるようアライアンス拡充を強化していき、更に今後は債権回収を起点にした周辺領域の事業を拡大、機能拡大を加速させていきます。

Plug and Play Japanの大企業、金融機関のネットワークを活用をし、営業強化、提携強化を図って参ります。



■ 会社概要



会社名 :株式会社Easy technology

本社所在地 :東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F−C

設立 :2022年10月11日

代表取締役 : 三宅俊也



コーポレートサイト:https://easy-tech.co.jp/

採用情報:https://easytechnology-hire.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/14-17:16)