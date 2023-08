[一般社団法人 THE STORIES CLINICS]

アートメイクの地域格差を無くすための「アートメイク導入プログラム」



FIRST ARTMAKEは、パートナープログラムを全国向けに開始します。









アートメイクの地域格差の改善

現在、東京・大阪・名古屋などの大都市では、アートメイクアーティスト数が増えてきており、高い技術を提供できる環境が整いつつあります。

しかしながら、地方としては、十分な数のアートメイク・アーティストがおらず、レベルの高いアートメイクを受けにくい環境となっています。





FIRST ARTMAKE パートナープログラムを通して、「アートメイクの感動を最も身近にもっと安心に」「高品質のアートメイクを適正価格で提供する」というコンセプトを全国でも実現していきます。

FIRST ARTMAKE/THE ARTMAKE TOKYOの西川嘉一院長が、責任もってFIRST ARTMAKEパートナープログラムを提供します。





▼院長略歴

西川 嘉一(にしかわ ひろかず)

東京大学経済学部卒業

東京大学医学部卒業

THE STORY CLINIC 統括院長

THE ARTMAKE TOKYO統括院長

FIRST ARTMAKE 統括院長

アートメイクカンファレンス審査員













クリニック様の将来を見据えた、アートメイク導入

人口減少・開業医の増加にともない、医院の経営は、以前よりも難しいものとなってきました。そこで、FIRST ARTMAKEパートナープログラムは、クリニック様の空いている施術室を収益化し、クリニック様の経営改善の一助となります。









FIRST ARTMAKEパートナープログラム

FIRST ARTMAKEパートナープログラムでは、施術室の空きがあるクリニック様を対象に、アートメイク導入のサポートを行います。アーティストを採用から教育・集客までのワンパッケージのプログラムとなっております。

サービス内容

・採用

・教育

・SNS運用コンサルティング

・医師診察

・トラブル対応

・集客・予約導線改善

など、クリニック様の状況に合わせて、サポートをさせていただきます。

美容未導入の保険診療クリニック様から、美容クリニック様までパートナープログラムを導入可能です。













お問合せ先

FIRST ARTMAKE

HP:https://first-artmake.jp/partnership/

LINE:https://lin.ee/EXPLQxd

TEL:080-9806-7693(事務長直通)

住所:東京都中央区銀座1-2-4サクセス銀座ファーストビル11階













企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-18:16)