イタリアのラグジュアリーブランド“HOUSE OF FLORENCE”の2023年春のコレクション日本限定モデルを先取り



イタリアのラグジュアリーブランド「HOUSE OF FLORENCE」が日本進出に先駆けて1月末よりクラウドファンディングを実施します。イタリア革職人の結晶ともいえるハイグレードレザーを使用し、質・柔らかさ・使いやすさすべてを追求した2023年春のコレクション日本限定モデルをご用意しています。





●鮮やかな色彩、質と柔らかさを追い求めた逸品

従来の革製品への概念を覆す、質と柔らかさを追求したトートバッグとなっています。

使用している革は長くきれいに使用し続けていただけるよう傷が目立ちにくい牛革を採用。

革全体に色を染み込ませる染料仕上げを採用することにより、優れた発色性と柔らかな使い心地の両立を実現。

時にカジュアルさを、時に華麗さを、シーンや性別、年齢を問わずあなたを演出するアイテムとなり、

あらゆるコーディネートにアクセントとなる美しさを添えます





▼プロジェクトページはこちらから

プロジェクトURL:https://www.makuake.com/project/house_of_florence/

プロジェクト期間:2月3日~3月20日





●イタリア革職人の結晶ともいえるハイグレードレザーを使用

素材にはイタリア・マストロット社のハイグレードレザーを使用。

マストロット社はイタリアの革の町として知られるアルツィニャーノに本社を構える世界最大級の

皮革製造業者であり、革への情熱、想像力とプロフェッショナリズムによって、同社のレザーは

家具から靴、革製品まであらゆる領域においてラグジュアリーなものとして高く評価されています。

技術を極めたイタリアの革職人の結晶といえる、心地よい肌ざわりと柔らかさを、ぜひ体感してください。







●使いやすさを追い求めた日本オリジナルモデル

使いやすさについてもこだわっており、すぐに物が取り出せるオープン型は日本オリジナルモデルとなっています。間口が広くものの出し入れがラク。またストレスなく使用していただけるよう軽さを追求、

肩掛けしていただきやすいようハンドル部分もゆとりを持たせて設計をしているため、

シーズンを問わずビジネスから日常使い、特別な日まで幅広くご使用していただける設計となっています。





●本物の革の良さをより多くの人へ

良い革製品は高価で手が出しづらい。今までの革製品に対する既成概念を壊し、より多くの人に

本物の革の良さを感じていただきたい。このよう想いで今回このプロジェクトを立ち上げました。

革の選定から縫製方法、縫製するための糸などすべての部分に細部までこだわり抜いて設計された

このトートバックから、是非革製品の良さを肌で体感していただければと思います。







●代表からのメッセージ

HOUSE OF FLORENCEは、イタリアをはじめとした欧米では人気のあるブランドですが、日本では店舗展開をしていませんでした。しかしイタリアの伝統と革新の精神をベースにしながらも現在人にマッチしたカジュアルさを追求するデザインは、日本でも広く受け入れられるに違いありません。一部の方だけでなく、ぜひ多くの方々にHOUSE OF FLORENCEの魅力に触れていただきたいと思っています。





●ミューゼ・プラス株式会社 会社概要

所在地:大阪府大阪市中央区南船場1‐11‐3 TNノムラビル4F

設立:平成19年5月17日

代表取締役 上田剛久

事業内容:鞄・袋物などの企画・デザイン・プランニング・輸入販売・OEM制作

インスタグラム公式アカウント:https://www.instagram.com/museeplus/



