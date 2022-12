[株式会社桑山]

ジュエリー業界の新しい姿を示し、つくる人々の創造力を刺激。



第34 回 国際宝飾展 (IJT)にて、 株式会社桑山は「The Artistry Collective ー 規律の集積」をテーマに、新作コレクションの発表と、業界内での新たな試みとして、ジュエリー製造における規律や秩序の美しさを伝える展示を開催致します。

ジュエリー製造の過程にある美学にスポットライトを当て、規律正しい工程が何層にも積み重ねられ集積し、精巧で華やかなジュエリーが生み出される現場の臨場感を、展示を通して伝えます。









ジュエリー製造には様々な方法がありますが、全ての方法に於いて人の手が重要になります。例えば、チェーン製造の場では、機械化・自動化が進んでいますが、貴金属は常に同じ状態を保つことが難しく、そこには、必ず熟練した職人による判断や調整、多岐に渡る工程の中にある100以上の検査項目により、安定した品質の良いチェーンが出来上がります。また、ジュエリー製造の現場では、廃棄する材料(地金)はなく、チェーンの切れ端やカットクズ、プレートからくり抜いた後のもの、厳しい工程内検品に通らなかった材料などを回収、溶解し新しい材料に戻すことを繰り返します。ジュエリー製造は、非常に緻密且つ稀なサステナブルな業界です。



本展示は、普段目にすることのない、個と個の秩序ある連なりにより出来上がるジュエリーの製造工程と、ジュエリー製造における循環 (サステナビリティ)を体現した展示を見ることができる貴重な機会になります。また、「Art」「Craftsmanship」「Engineering」「Material」の4つの領域で新作発表を行います。新しい表現方法を見つけ出し、ジュエリーの可能性を最大限に広げる桑山製品が秩序をもって整然と展示されます。



「つくるクリエイティビティを刺激し、つかうイマジネーションを育む」というビジョンのもと、ジュエリー業界の未来を見据える今回の展示にぜひご注目ください。



▼桑山について

株式会社桑山は1964 年の創業以来、お客様からの信頼を第一に、「心と夢を、輝きでむすぶ- Brilliance Comes To Life -」というテーマのもと、ジュエリーの企画製造に携わってまいりました。貴金属チェーンの製造をはじめ、カットリング、キャスト製品、デザインチェーンなどの製品製造から、パールやダイヤモンドなどの素材供給まで、幅広く手がける総合ジュエリーメーカーです。桑山オリジナルの製品に加え、国内外の多数のジュエリーブランドのDM/OEM 製品を、独自の技術やグローバルな生産体制で製造しています。企画・デザインから製造・販売までを一貫して手がけ、桑山品質を追求し、お客様の期待に応える確かな価値をご提供しております。



▼新たな取り組みの背景

わたしたちは、創業以来掲げてきたコーポレートメッセージである「心と夢を、輝きでむすぶ」と改めて向き合い、これを体現するための新たなビジョンを設定しました。総合ジュエリーメーカーとして、ジュエリーのあらゆる可能性を伝えることで歴史の中で関わってきた全ての人とともに業界をさらに発展させたいと願っています。ものをつくることを礎に、人々の幸福な人生に寄り添える企業であることで、“Brilliance Comes To Life”を体現していきます。



▼国際宝飾展 (IJT) について

国際宝飾展(別名 International Jewellery Tokyo)は、年に一度、東京で行われる宝飾関係者向けの商談を目的とした展示会です。 宝飾展としては日本最大規模で、世界36か国から約1600社が出展、約38,000名のバイヤーが来場します。



会期:

2023年1月11日(水)~1月14日(土) / 10:00~18:00(最終日は17:00まで)

会場:東京ビッグサイト 東展示棟



■桑山 公式サイト

https://www.kuwayama.co.jp/



