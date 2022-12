[一般社団法人VENTURE FOR JAPAN]

株式会社経営共創基盤からの基金の拠出と人材支援を受け、若者の挑戦機会を増やして地方・企業・若者の成長を目指します



起業家志望の若手人材と経営人材を求める地方企業の採用マッチングや研修を通じて、若手人材と地方企業の成長、さらに地方のスタートアップエコシステム形成に寄与することで「日本の復興」を目指して、2022年11月8日付で一般社団法人VENTURE FOR JAPANを設立しました。設立に合わせて、株式会社経営共創基盤(東京都千代田区、代表取締役CEO村岡隆史、以下「IGPI」)より2022年11月25日付にて募集基金へ拠出いただきました。さらに、IGPIグループ会長である冨山和彦氏はじめ4名に役員としてご参画いただきます。代表理事には「VENTURE FOR JAPAN」のプログラム(以下「本プログラム」)を立ち上げ推進してきた特定非営利活動法人アスヘノキボウ(宮城県女川町、以下「アスヘノキボウ」) の理事であり、本プログラムの研修事業を担ってきた株式会社VENTURE FOR JAPAN (宮城県仙台市)の代表取締役である小松洋介が就任いたします。







一般社団法人VENTURE FOR JAPAN 設立の経緯



本プログラムは、2018年よりアスヘノキボウの一事業としてスタートしました。2020年以降は参画企業も東北を超えて日本全国に広がり、各地で若手人材(主に新卒・第二新卒)が活躍しています。今後、より多くの若者のポテンシャルの開放と地方企業の成長を日本中で起こすことで「日本の復興」を実現させるために、アスヘノキボウ(採用事業)と株式会社VENTURE FOR JAPAN(研修事業)の事業を譲り受け、一般社団法人VENTURE FOR JAPANを設立することになりました。設立に際しては、IGPIより募集基金へ拠出いただくとともに、法人の理事・監事として4名に参画いただきます。今後もこの想いに賛同いただく企業にもご参画いただきながら、事業を推進、拡大してまいります。







「VENTURE FOR JAPAN」プログラムの特長



本プログラムは、アメリカにて行われている、起業家志望の若者がローカル・スタートアップの経営ポストとして2年間就職するプログラム「VENTURE FOR AMERICA」に倣い設計しています。特長は起業家を志す若者が、成長機会を求めて、業界をリードする地方の中小企業やベンチャー企業の経営者直下の事業責任者等のポジションで就職すること、入社後は定期的な研修、毎月のコーチング及び著名起業家との対話の機会が提供されることです。既に6名が本プログラムを卒業し、現在は13名が参加しています。





代表理事:小松洋介からのコメント



株式会社化からこの半年間、「VFJのあり方」について徹底的に向き合いました。 そして、今回の一般社団法人化の結論に至りました。 VFJ構想段階から4年以上、ずっとご支援いただいてきた経営共創基盤の皆様とさらに踏み込んでご一緒できることを心から有り難く、嬉しく思います。 これから様々なセクターの皆様との連携の輪を広げながら、「経営者直下での事業推進に挑む」という難しいミッションを通じて個性やポテンシャルを解き放った主に若者を日本各地で輩出しながら、これまでの働き方・生き方を変え、事業を創造していくことで、新しい日本を創る一つになりたいと考えています。







株式会社経営共創基盤 IGPIグループ会長 冨山和彦様からのメッセージ



小松さんがアスヘノキボウでVENTURE FOR JAPANのプログラムを立ち上げた時から、IGPIはVENTURE FOR JAPANをサポートしてきました。今回、新たに一般社団法人として再スタートを切ったVENTURE FOR JAPANに、こうして参画できることを嬉しく思っています。

VFJは新しい生き方を指向する若者に場を提供し、応援するイニシアティヴプラットフォームであり、VFJが目指す世界はIGPIの「経営と経済に新しい時代を切り拓く」というビジョンに密接にリンクしています。

VFJを通じて送り出された若者が各地で活躍し、地方企業・地域経済が成長する全国的なムーヴメントの実現を、IGPIは全面的に支援してまいります。







一般社団法人VENTURE FOR JAPAN 概要



代表理事 :小松洋介

理事 :山口英朗、冨山和彦、田中加陽子、的場大楽

監事 :菱田哲也







今回参画いただく、株式会社経営共創基盤 取締役CHRO 田中加陽子様との対談



今回の一般社団法人設立の背景と今後へ向けた想いを語りました。

https://note.com/ventureforjapan/n/n59c085ae6ff1





法人概要



名称 :一般社団法人 VENTURE FOR JAPAN

住所: 〒980-0821 仙台市青葉区春日町9番15 404号

代表理事:小松洋介

設立:2022年11月8日

事業内容:

1.日本企業の成長支援事業

2.人材紹介事業(※ 有料職業紹介免許を取得次第開始予定)

3.教育研修事業







参考情報



コーポレートサイト:https://ventureforjapan.or.jp/corp/

サービスサイト:https://ventureforjapan.or.jp/

公式note:https://note.com/ventureforjapan

公式Twitter:https://twitter.com/VentureFor

公式Instagram:https://www.instagram.com/venture4japan/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/24-18:40)