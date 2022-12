[一般社団法人One's place]

~Japan NFT expo in メタバースでWEB3の最先端事例を紹介中~



ミライ散歩では【見るだけ】のメタバースではなく、【行動する】メタバースを体験できます。







2022年12月17日(土)~2023年1月15日(日)まで行われている「Japan NFT expo in メタバース」において、一般社団法人One's placeは本EXPOを主催するDAO(分散型自律組織)・「BizDAO」の一員として、新しい技術を活用したイベント、「ミライ散歩 in Metaverse」を企画しました。





「ミライ散歩」概要







\\年末年始はメタバース空間で、「ミライの散歩」を楽しもう//





「Japan NFT expo inメタバース」の期間中、会場で「アクションをする」ことで限定* NFTや豪華特典をGETすることができるイベントです。





* NFT=(Non-Fungible Token)とは「代替不可能なトークン」という意味を持ち、改ざんなどができないデジタルデータです。





新しい技術などに詳しい方はもちろんのこと、

・「メタバースに興味あるけど、難しそう…」

・「年末年始に新しいこと、楽しいことをやりたい」

・「現実世界が少し息苦しくなってきた」

そんな方も楽しめる企画となっております。



具体的には3つのアクションを体験してもらいたいと思い、





歩き回る

話しかける

VRゴーグルで空間に入る&撮影する





これらのアクションをすることで、3種類のNFTが手に入ります。



尚、3種類にはそれぞれ、富士・鷹(雷鳥)・茄子のイラストが描かれています。

もちろん1つのGETでも縁起物。

富士・鷹(雷鳥)・茄子の3つのNFTを揃えると…きっと2023年に大きな福来たる!



下記にてそれぞれ3つのアクション詳細と手に入るNFT&特典の紹介します。





1:来場記念NFT 限定100個







期間: 12/17(土)10時~ 無くなり次第終了

★特徴:メタバースを歩き回る体験を。ゴールに行くまでに、メタバース間のワープも体験できます。





2:メタバースかくれんぼ BizDAOベアーを探せ!







期間:特典によって異なる それぞれなくなり次第終了





第一弾:12/24(土)~ 4名様

◆お餅詰め合わせor大人気書籍「シンNFT戦略」各2名様 ~Metagri研究所様より~



第二弾:12/27(火)~ 5名様

◆ラーメン通販セット 5名様 ~フジヤマ55様より~



第三弾:1/1(日)~ 5名様

◆お店でのラーメン1杯無料 5名様 ~フジヤマ55名古屋駅西口店様にて~





それぞれの特典の発送は1月中旬以降を予定しております。

★特徴:メタバースで人との会話の体験を。NFTをもらうには声を発する必要があります。





3:伝説の酒「雷鳥」を探せ!







※VRゴーグルでの参加者限定企画※



期間:12/17(土)~1/7(土) 実際のお酒がもらえる当選者発表は1/8(日)

★特徴:VRゴーグルをつけてメタバースの89体験を。また、写真撮影も体験をしてもらいたいです。

難易度も1番高いですが、特典も豪華です。





「 FUN FAN NFT」により、* QRコードを読み取るだけで簡単にNFTを取得







「ミライ散歩 in Metaverse」で配布されるNFTは全て、スタートバーン株式会社( https://startbahn.io/ja ) が提供するWebアプリ「FUN FAN NFT」( https://www.funfan-nft.com/lp ) により作成されています。



■ 「FUN FAN NFT」について

NFTのオフライン体験を実現するWebアプリです。アーティストやイベント主催者、店舗や施設など、さまざまな事業者はNFTを作成でき、来場者にQRコードを通して提供できます。来場者は「現場で貰えるNFT」を通してイベントを楽しむことができます。その新たなエンタメ提供と効果的で継続的な集客を支えます。スタートバーン株式会社と同社のグループ会社にあたるアートビートが運営のもと、アートのためのブロックチェーンインフラ「Startrail」が活用されています。



* 「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。





会場案内



会場へ行くにはPCからURLをクリックするだけ。期間中、昼夜問わず気軽に来場することができます。

また、PCの他にもスマートフォンアプリやタブレットでも来場可能。VRゴーグル(メタクエスト)では更なる臨場感を体験できます。



EXPO会場では日本を代表する40近くのビジネス特化NFTプロジェクトの展示を行い、これから来たるWEB3時代のあらゆる分野の可能性を探るきっかけを提供しています。



また、第2会場の「BizDAO town」ではVRアーティストのTipoo(ちぽぉ)氏の作品や、一般社団法人ソーシャルアートラボによる障害のある方のアート作品などの展示をしています。





メタバースは怖くない?簡単操作で歩き回ろう。





本EXPOはメタバースプラットフォーム「Spatial」で会場を作っています。

メタバース上で体を動かすことは思ったよりも難しくなく、初めてメタバースに行く人も新しいゲームをプレイするように気軽な気持ちで体験してもらえたら嬉しいです。











Japan NFT expo in メタバース 概要【本日から会場への直接リンクが一般公開開始】







「第1回 Japan NFT expo in メタバース」

■開催期間:2022年12月15日(土)~2023年1月15日(日)

入場料:無料





▼ 公式HP

https://bizdao.in/nft-expo/

※HPから来場登録をして頂くと、今後のweb3時代に役立つ厳選情報やzoomセミナー案内などをお知らせします。今後WEB3でのビジネスを検討している方は是非ご登録ください。



▼ メタバース展示会場への直接アクセス

https://www.spatial.io/s/BizDAO-NFT-Expo-Dec-17th-633258243e71a300014c5228



※一度に多くの人が入った場合など読み込みに時間がかかる場合がございます。



▼ 上記リンクから入れない場合はこちら

https://www.spatial.io/s/JapanNFTexpo-LOW-639ce447be146000016cc26e?share=200368557890017558



期間中には出展者様によるサービス紹介のzoom セミナーも続々開催中!

視聴無料ですが事前のご予約が必要となります。参加お待ちしております。

https://bizdao.in/nft-expo/event/





新しい組織形態 【DAO】による企画・運営 ~「BizDAO」について~







本展示会の企画、運営は全て「BizDAO」が行なっております。

「DAO」とは、来たるweb3時代の新しい組織形態として注目されています。



■DAOとは?

DAO(Decentralized Autonomous Organization)は「分散型自律組織」と訳されます。



従来のトップダウン方式で意思決定が行われるのではなく、組織を統率する代表者が存在せず、参加者同士で意思決定がされる組織です。現在では日本国内でも徐々にDAOの数が増えてきておりますが、多くは著名なマーケターや実業家などカリスマ性のある人が立ち上げ、その方の力で運営をしているのが実情との意見もあります。



一方、「BizDAO」は【「普通の人」が集まることで何かできるのではないか?】という想いから本年9月に発足しました。メタバース上に僕らの溜まり場を作っている時、いつも勉強熱心なメンバーが「せっかくこれだけのスペースがあるのだから日本のすごいNFTプロジェクトをみんなに紹介したい!」と呟いたことから本EXPOの企画は始まりました。メンバーの総数は約90名となり、1人のリーダーではなく各々が自発的に本展覧会の開催向けて動いてきました。また、メンバーの年齢や性別は多様であり居住地も日本各地・世界に広がっており、これまで会ったことも顔も見たこともない人もいる中で協力し合い生まれた「BizDAO」初のプロジェクトが本展覧会です。





一般社団法人One’s placeについて





2018年設立。皆それぞれの「場」をそっとつくる会社。様々なことの「敷居を下げたい」との思いで活動。

不動産管理やレンタルスペース、アートギャラリー運営を通じて得た知見を生かし、「BizDAO」の一員としてメタバースにも進出中。





一般社団法人One’s place

所在地:神奈川県三浦市三崎町諸磯1879-3



▼HP

https://onesplace.or.jp/

▼メール

hello@onesplace.or.jp (担当:吉井大輝)

▼運営場所

HANPAはすぬま https://hanpaha.com/

HANPAもろいそ https://hanpamo.com/



