-new year's party-



アナログレコードの音とDJプレイを純粋に堪能できる年末年始のDJパーティ "Ebisu ViNYLs" 開催決定。











大人の音楽LOVERSに向けてシンプルかつストイックにお届けする、年末年始のDJパーティ。過度な演出は排除し、アナログレコードにこだわった音と熟練のDJ達による大人のニューイヤーズパーティ。



●日時:2022年12月31日(土) 22:00~29:00



●会場:The Garden Room(恵比寿ガーデンプレイス内)



●出演DJ:

CAPTAIN VINYL (DJ NORI+MURO)

Kaoru Inoue (Seeds And Ground / Chari Chari)

MIDORI AOYAMA

Darling Saeko



●入場料金:当日券 3000円(税込)

※未成年者の入場不可 / 要顔写真付ID / You must be 20 and over with photo ID.



●主催:STANDARD WORKS CO. LTD.

●協力:PRIMITIVE INC. / PLAYGROUNDS LTD



●お問い合わせ:contact@standard-works.com



※本公演は政府および各自治体、ならびに会場におけるガイドライン、要請を遵守し実施します。今後の感染状況や政府の方針などによりガイドライン、公演情報、感染症対策情報に変更が生じる場合もございます。



