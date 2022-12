[VELAROF TOKYO]

ロンドンのセレクトショップ「Wolf&Badger」でローンチパーティー開催



株式会社ブレインバース(本社:東京都中央区、代表取締役:勝又 泰也)が運営する、日本とイギリスのカルチャーをクロスさせた、シームレスな“Zero Gravity”メンズベースレイヤーブランド「VELAROF TOKYO(ヴェラロフ・トーキョー)(以下、VELAROF)」は、ブランドコンセプトでもあるプレイフルを表現したNEWコレクションとして、楽園感漂う「GEO PARADISE」、ダマスク柄の「IMPERIAL KIKU SILVER」、サベージな「LEO PALACE」、春夏秋冬のペイズリーをミックスした「WA PAISLEY」の4種のプリントパターンのアンダーウェアを発表いたします。

VELAROFのカルチャーベースとなるイギリスの首都、ロンドンにあるエシカルでユニークなデザイナーをサポートするセレクトショップ「Wolf&Badger」にて開催された、本NEWコレクションのローンチパーティーの様子もレポートいたします。











製品特徴



Zero Gravity

Zero Gravityは無重力を意味します。

VELAROFは、肌に一番近い場所に着用するプロダクトだからこそ、肌と一体化したようなフィット感としてシームレスを大切にしています。髪の毛よりも軽量で速乾性のある極細なマイクロファイバーを高密度に生成された生地は、抜群に伸びがよく、型崩れもしにくいのが特徴です。 シルクのような柔らかさで、履き心地が軽く、しなやかな肌触りで日々のプレッシャーから解放されます。



プリントについて







●GEO PARADISE





永遠を意味する麻の葉の模様から映し出されたパラダイス。

幸福の象徴であるストレリチアやフラミンゴがおもてなし。

気分が上がる一枚であなたを永遠の楽園へ誘う。



デザイン・モチーフ背景

災いを遠ざけると謂れのある三角形が集まった六角形はより強力な力があると考えられています。その美しさに人々が歓喜している様子から名付けられたストレチアの情熱的な花言葉の中でも特に情熱的な言葉は「気取った恋」・「恋の伊達者」。そしてフラミンゴは2羽が向かい合った際に首の形がハート型になることから「幸運の鳥」と呼ばれています。六角形を並べたベースに、ストレチアとフラミンゴでアクセント、ラッキーなデザインに仕上げています。





●IMPERIAL KIKU SILVER





徳と学識を備えた特別な人物に贈られる菊菱模様をモチーフにしたダマスク柄。

さらにラグジュアリーなレッドで雰囲気漂わせるオトナな一枚。



デザイン・モチーフ背景

気高く気品に満ち溢れた花姿をもつ菊の花言葉は「高貴」「高潔」「高尚」。

なかでも「十六葉八重表菊」は天皇および皇室を表す紋章で、皇室から下賜されたもの、将軍足利家から賜ったものなどが武家で用いられています。

そんな菊のベースカラーをラグジュアリーなレッドにすることで、紋章をアートに昇華させています。





●LEO PALACE





良縁の運を上げる吉原ツナギ。

現代風にアレンジしサベージな印象に。

男っぷりを上げるセクシーでワイルドな一枚。



デザイン・モチーフ背景

「吉原つなぎ」の吉原は江戸時代最大の遊郭であった吉原からきています。

連続的につながれた鎖のような柄は、人と人を結ぶ良縁を意味し、人間関係を豊かにする文様としての想いも込められています。そんな吉原つなぎとイタリア・ミラノ発祥のヒョウ柄を合わせました。ヒョウ柄が日本のファッション界で脚光を集めたのは高度成長時代の1970年代。 以降、欧州系ブランドが2004年秋冬コレクションで新作を競ったのを受け定着しました。大阪=ヒョウ柄が注目され始めたのは1980年代です。





●WA PAISLEY





イギリスのペイズリー市から名付けられたペイズリー柄を春夏秋冬に分けて和の雰囲気をプラス。

生命力を体現するペイズリー柄で一日のエネルギーをチャージ。



デザイン・モチーフ背景

19世紀、ペイズリー市でこの柄の織物が量産されたことにより、生産地の名前が名付けられたイギリスを代表する柄であるペイズリー。

最も貴重なパターンの1つに折衷的な日本のセンスを組み合わせています。

春を表す桜、夏を表す花火、秋をイメージした姫路城、冬を表す鶴、海を表す⻘海波模様。

日本の文化である四季を落とし込んだモチーフを、ペイズリー柄で表現しています。



商品詳細



商品名:GEO PARADISE

URL:https://velarof.co.jp/products/men-boxer-briefs-geo-paradise



商品名:IMPERIAL KIKU SILVER

URL:https://velarof.co.jp/products/men-boxer-briefs-imperial-kiku-silver



商品名:LEO PALACE

URL:https://velarof.co.jp/products/men-boxer-briefs-leo-palace



商品名:WA PAISLEY

URL:https://velarof.co.jp/products/men-boxer-briefs-wa-paisley



価格:5,940円(税込)

カラー :ワンカラー

サイズ :S、M、L、XL

素材 :ナイロン88%、ポリウレタン12%



REPORT - Launch Party at Wolf&Badger -



2022年11月末、ロンドンに店舗を構えるロンドン発のエシカルでユニークなデザイナーたちをサポートするセレクトショップ「Wolf&Badger」 にて、VELAROFのNEWコレクションのローンチパーティーが開催されました。会場には大勢のファッションパーソンとなるインフルエンサーやモデル、メディアの方々にもご参加いただき、NEWコレクションの大胆でプレイフルなプリントを楽しんでいただきました。イギリスの首都ロンドンのコンセプトストアでのモダンなディスプレイと、日本食のケータリングを合わせることで、VELAROFのカルチャーベースであるイギリスと日本をミックスさせた、VELAROFらしさを体感していただけるローンチパーティーとなりました。











VELAROF TOKYOとは



2020年10月にロンドンで創業した日本とイギリスの文化を融合させたメンズベースレイヤーブランド。伝統からコンテンポラリーへ昇華させたデザインはプレイフルでカラフルなプリントが特徴。ロンドンに活動の拠点を置き、確かな技術を持ち合わせる日本で縫製、生産しています。



VELAROF TOKYO コンセプト

Playful(遊び心)×Effortless(気取らないオシャレ)×Luxury(高級)=ESSENTIALLY(stylishly)(粋)古英語にある『勇敢=FELARÓF』と現代英語の『勇敢=VALIANT』、デザインの根源となっている江戸『TOKYO』をかけ合わせた VELAROF TOKYO。古き良き江戸のデザインからインスピレーションを受けたデザインと3つのテーマを洗練させ、日本の文化/伝統を世界に粋を吹き込む思いから誕生しました。

粋と遊び心をシンクロされたデザインには3つのテーマを洗練させ粋なウイットを融合しています。

VELAROF JAPANサイト:https://velarof.co.jp/

VELAROF UKサイト:https://velarof.com/



【会社概要】

企業名:株式会社ブレインバース

設立:2020年10月

所在地:〒104-0061 東京都中央区銀座 3-13-6 山陽銀座ビル 5F

代表取締役:勝又 泰也



