[株式会社スポルアップ]

ゲタ・プロダクションが作り出す世界に認められたゲームソフトウェアと、スポルアップのマーケティングノウハウを活用した新時代のゲーミング・プラットフォームを開発



EC事業サポートを中心にデジタルマーケティングを行う株式会社スポルアップ(本社:東京都調布市、代表:山本 慎二郎)は、合同会社ゲタ・プロダクション(本社:東京都調布市、代表:岩下 英幸)と2022年12月20日に業務提携を締結いたしました。

世界最大のコンピューターゲーム見本市、E3(Electronic Entertainment Expo)Awardsを2年連続で受賞したクリエイターが率いるゲタ・プロダクションが作り出す世界に認められた操作性、ゲーム性、エンタイメント性を実装したゲームソフトウェアとスポルアップのマーケティングシステムを活用した事業展開を2023年春より開始する予定です。





業務提携の背景

スポルアップは「Coaching,Operation,Creative」をコーポレートメッセージに、これまでEC事業サポートを中心としたデジタルマーケティング事業、メディア運営事業、プロモーションイベント事業などを展開し、「生産者と消費者のシームレスな関係構築」を実現するために、様々なプラットフォームを活用し事業を拡大してまいりました。

ゲタ・プロダクションはプロレスゲーム開発をコアコンピタンスとし、代表である岩下英幸はアメリカのプロレス団体「AEW」が開発中のオフィシャルゲームのスーパーバイザーに就任しています。岩下がディレクターを努めた『WWF No Mercy(NINTENDO64向けゲームソフト)』は、発売後20年以上を経過した2022年現在も根強いプレイヤーが世界中に存在し、岩下のFacebookにはそんなファンから今も熱い声が寄せられています。

AEWのゲーム開発プロジェクトへの参画は、『WWF No Mercy』の熱狂的ファンでもあった同団体トップレスラーであるケニー・オメガが、SNSを通じて岩下に直接声をかけたことで実現しました。





この度、スポルアップは参加する全世界のユーザーが、プレイヤー自身であり、観客ともなる新時代のゲーミング・プラットフォーム構築を目的にゲーム事業に参入いたします。ゲタ・プロダクションと業務提携を結ぶことで、世界最高レベルのプロレスゲームを初期プロダクトとしてより強固なエンターテインメントネットワーク構築を目指します。

ゲタ・プロダクションとは、同社の国内営業展開を図るにおいて当社が営業・マーケティング支援を行っており、ビジネスパートナーとして良好な関係を築いてきました。ゲタ・プロダクションが作り出す世界に認められたゲームソフトウェアと、当社のマーケティングノウハウを活用した新時代のゲーミング・プラットフォームを開発する予定です。さらに、スポルアップはマーケティングネットワークを拡大し、クリエイターとプレイヤー、ユーザーをつなぐブランドや事業を拡大してまいります。







【合同会社ゲタ・プロダクション代表 岩下 英幸さまコメント】

この度はスポルアップさまとともに事業を展開できることを光栄に思います。我々が理想とするゲーム開発を国内のクライアント向けに展開する営業プロモーションではスポルアップさまにご尽力いただき、ターゲットに広く認知拡大し予定を上回る成果を達成することができました。当社でもプラットフォームの立ち上げを検討しておりましたが、スポルアップさまからご提案いただきサービスを一緒に構築していくことで、双方のシナジーを生むことができると確信し締結に至りました。2023年にリリース予定の『AEW: Fight Forever』から始まる取組をぜひ楽しみにお待ちください。





【株式会社スポルアップ代表 山本 慎二郎コメント】

この度はゲタ・プロダクションさまとご一緒できることを大変嬉しく思っております。当社ではこれまでにも多くのクライアントさまの商品やサービスを、専門サイトの立ち上げや各種SNS・ブログやキュレーションを活用して情報を発信してきましたが、運営者とプレイヤーがインタラクティブ(双方向)にコミュニケーションを取り、盛り上げる世界観や表現をサービスという形にしたいという想いからゲーム事業への本格参入を決定しました。営業・マーケティング活動を支援させていただいたご縁からこのような形で発展・協業できることを有り難く思います。ゲタ・プロダクションさまと素晴らしいゲーム、サービスを作っていけることを確信しております。



スポルアップのマーケティング事業について

スポルアップは「生産者と消費者のシームレスな関係構築」を実現するために、様々なプラットフォームを活用し事業展開を行うマーケティング会社です。全国各地のクリエイティブパートナーと連携し、各地域の特性やニーズを極力吸収したプロモーション展開を行い、さまざまな企業、自治体、ブランドのオンラインマーケティングを支援しています。



EC支援事業

楽天市場、アマゾンジャパンでのプロモーションノウハウを活かし、累計200社以上のオンラインショップに対してコンサルティング、制作、SNSマーケティングを実施。トライアンドエラーを繰り返して導き出した独自のメソッドで、高い確率で業務支援サポートの成功と店舗集客アップの成功を実現。



地方の食品や美容の楽天市場店舗にて、10ヶ月で売上を30倍以上にした実績もあり。自社にてアンテナショップ型楽天サイト『アーリーゲッター』を展開中。





メディア運営事業、プロモーションイベント事業

スポーツ、音楽、グルメなどさまざまなジャンルの自社メディア展開の一環としてSNSやオンラインサロンを活用したニッチコミュニティでユーザーとの関係を構築。メディア発信力を活かした集客を行い、エンタメコンテンツと供にグルメを楽しむイベントを開催するなど、O2O(Online to Offline=オンラインからオフラインへ消費者を呼び込む施策)プロモーションも得意としております。



取引実績(一部)

国内外の大手企業から自治体など幅広いクライアントからご支持いただいております。







今後の展開について

スポルアップではこの度のゲーム事業参入を皮切りにエンターテインメント事業への進出を加速し、インタラクティブなプラットフォーム事業を拡大してまいります。さまざまなジャンルのクリエイティブノウハウを蓄積していくことで、今後は当社発信での大規模なO2Oプロモーションイベントの開催など、「“より楽しい”生産者と消費者の関係構築」を目指していきます。



合同会社ゲタ・プロダクションについて

【会社概要】

社名:合同会社ゲタ・プロダクション

本社所在地:東京都調布市

代表取締役:岩下 英幸

事業内容: ゲームソフトウェア開発・販売

設立: 2019年9月9日



メディア掲載実績









株式会社スポルアップについて

【会社概要】

社名:株式会社スポルアップ

本社所在地:東京都調布市布田1-43-2 グレースメゾン谷中 N棟 204

代表取締役:山本 慎二郎

事業内容: ホームページ制作事業、広告代理店事業、メディア運営事業、イベント企画・運営事業

設立: 2017年3月7日

HP:https://spollup.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/29-20:40)