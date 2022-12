[株式会社MADISONBLUE]

本屋さんの中に小さな本屋さんを作りました



MADISONBLUE(マディソンブルー)は、過去の4冊のビジュアルブックとその源泉となる洋服の一部を販売するPOP UP STOREを、12月5日~25日の期間代官山蔦屋書店 2号館 1階ギャラリースペースにて開催しております。







左より2021FW¥3,850、2022SS¥3,850、2022FW¥4,400、2023SS¥3,850(税込)



洋服のルックだけでは伝えきれないシーズン毎の世界観を知ってもらうため、お客様へのギフトとして始めたビジュアルブックの制作。いわゆる“カタログ”からは逸脱したブックの新しく刺激的な内容をお楽しみいただけるイベントです。



<ビジュアルブック制作について>

アパレルブランドの“カタログ”としてはあまりに異形なものとしてごく一部の方の間で話題になっていたこのビジュアルブックは、1号目から洋服がほとんど写っていない本でした。

ディレクションは、中島敏子氏に依頼し、作ることが大好きなクリエイターたちとタッグを組み制作してきました。1~3号目まではリングノートスタイル、4号目はA3サイズ、新しいファッションのビジュアル表現を模索した内容となっております。





この展示ではバックナンバーの販売とともに、協力してくださったクリエイターの方々20名分のzineとスペシャルインタビュー2冊、スペシャルエディション2冊を含む、計24冊の「CREATORS FILE(クリエーターズファイル)」をご用意しております。(take free)





中島敏子/Toshiko Nakashima

東京都出身。マガジンハウスに中途入社後、『BRUTUS』、『Tarzan』、『relax』副編集長、カスタム出版部(現クリエイティブスタジオ)などを経て2011年『GINZA』編集長に就任。2018年独立、現在はフリーでプロデュース&編集ほか。



<イベント限定商品>





左ブルー : ハンプトンシャンブレーシャツ(VW)パールボタンカスタム¥39,600、右ネイビー : ハンプトンシャンブレーシャツ(OW)パールボタンカスタム¥38,500



2014年ファーストコレクションから展開する、ブランドアイコンでもあるワークシャツ”HAMPTON” シャンブレーシャツ。

本イベントでは、通常ボタンからパールボタンに変更しカスタムしたシャツの販売を行います。





メンズライクなアイテムをフェミニンに着こなすマディソンブルーらしい提案で女性にはもちろんのこと、フェミニンさをプラスしたシャツだからこそ男性にもお楽しみいただけます。





<展開商品ラインナップ>

■CONVERSE ALL STAR US LOW BS





¥19,800

ブランドアイコンでもあるバックサテン素材を贅沢に使用した別注商品。

ヴィンテージテイストを追及した「U.S. ORIGINATOR」で、アウトソールのライン・ヒールラベルはMADISONBLUEネイビーを使用。シュータン裏には、”TRUE BLUE” TAGがプリントされており心弾むデザイン。さらに、コットンシューレースには、”HELLO“のメッセージがプリントされています。

私たちにとってCONVERSE ALL STARはドレスシューズという存在。あえてドレッシーなものに合わせた、気取らないスタイルが提案です。



■GRAMERCY PAPER BAG TOKYO





¥14,300

(size : 25cm×20cm×12cm)

デニムのネームタグにも使われるリサイクルペーパー素材を使用したペーパーバック。

水にも強く、耐久性も備えたバッグは、小さいながらも収納力は抜群。

感度の高いニューヨークと東京の女性が持つセカンドバッグがコンセプトのペーパーバック。もちろんメインバックとしてもお楽しみいただけます。



<ポップアップストア概要>

■タイトル:MADISONBLUE BOOKSHOP -magazine & clothing-

■開催期間:2022年12月5日(月)~2022年12月25日(日)

■場所:代官山蔦屋書店 2号館 1階 ギャラリースペース





<プロフィール>

MADISONBLUE https://madisonblue.net/

「HIGH CASUAL」をコンセプトに、質の良いものをカジュアルに、モードにもフィットするアイテムとバランス、着続けることで完成されるスタイルを提案するブランド。表参道店に直営店を構え、2021年6月にはパリ・ボナパルトでPOP UPを開催。



