[D-ID]

D-IDの独自技術と「GPT-3」、「Stable Diffusion」を統合



次世代のCreative Reality(TM) Studioは、顔の生成とアニメーション、AIが生成したテキストの読み上げを一つのインタフェースで行う初めてのプラットフォーム





(2022年12月13日、イスラエル、テルアビブ発 ) ジェネレーティブ AIとクリエイティブメディアの世界的リーダーであるD-IDは、本日、画像とテキストの両方をアニメーションとともに生成できる、初のマルチモーダルジェネレーティブAIに基づくビデオプラットフォームを発表しました。D-ID独自のジェネレーティブAI技術とOpen AIの「GPT-3」、Stability AIの「Stable Diffusion」を統合した次世代のセルフサービス型動画プラットフォーム「Creative Reality™ Studio」は、深層学習モデルを使って、ユーザーの記述を元に顔や文章を自動合成し、その顔をアニメーションとして動かしながら119の言語でテキストを読み上げるコンテンツを生成することが可能です。



Creative Reality™ Studioは、クリエイター、マーケティング担当者、トレーニングチームが、AIの生成するカスタマイズされたビデオナレーターを使用して魅力的なコンテンツを開発することを可能にします。このプラットフォームでは、GPT-3やStable DiffusionなどのジェネレーティブAI技術と、当社のディープラーニング技術を統合したことで、動画コンテンツ制作のコストと手間を根本的に削減することが可能です。ブランド、企業、マーケティング担当者、クリエイター、デジタルアーティスト、映画制作者、広告代理店、イラストレーター、絵コンテ作家、ミュージックビデオ制作者、ゲーム開発者などは、1枚の画像を使って魅力的な動画を簡単に作成し、その画像に生命を吹き込んで、数百万人に提供することができます。D-IDのジェネレーティブAIを搭載した動画技術は、企業ユーザーと個人ユーザーの両方が利用可能です。このプラットフォームには、studio.d-id.com(https://studio.d-id.com)からアクセスできます。



D-IDのCEO兼共同創業者であるギル・ペリーは、「クリエイティブなジェネレーティブAI技術の可能性はまだ始まったばかりで、これから世界を席巻していくでしょう。我々は、画像やテキストをアニメーションとともに生成し、無限のクリエイティブな可能性を提供する最初のプラットフォームを導入し、新たなジェネレーティブAIシーンの最先端にいることを大変誇りに感じています。 ユーザーの皆様の成果が楽しみです」と語っています。



D-ID は2022 年7 月に、魅力的な動画コンテンツの制作を可能にする企業研修ソリューションを発表しました。そのジェネレーティブAI 技術は、すでに1 億700 万本以上の動画の作成に使用されています。また、何百万人もの人々がこのツールを使って先祖や歴史上の人物の写真に命を吹き込み、数ヶ月間インターネットを席巻したバイラルセンセーション「Deep Nostalgia」を発表しました。D-ID は、ワーナー・ブラザーズ、モンデリーズをはじめ、フォーチュン500 企業を始めとする多くの大企業と取引をしています。



D-ID について

D-ID のジェネレーティブAI 技術は、学習・開発、営業、マーケティングの動画コンテンツを高度化します。当社のプラットフォームは、クリエイターがテキストから写実的なデジタルプレゼンターを生成することを可能にし、大規模な動画制作のコストと手間を劇的に削減します。顧客には、大手e ラーニングプラットフォーム、フォーチュン500 企業、マーケティングエージェンシー、制作会社、ソーシャルメディアプラットフォーム、あらゆる種類のコンテンツクリエイターが含まれます。D-ID は2017 年に設立され、第一線のVCから支援を受けています。当社の技術を使って1 億700 万本以上の動画が作成されています。弊社のソリューションは、セルフサービスのスタジオ、API、プラグインを通じて利用できます。弊社は、AI アシスタントを実現するために貢献しています。



