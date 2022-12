[ONE PIECE FITNESS BragMen]

事前体験イベント 「BragMen WORK OUT in 渋谷モディ」 が開催決定!





Team BragMen有限責任事業組合は、2023年1月13日(金)東京・渋谷モディにオープンを予定している大人気マンガ『ONE PIECE」の世界を感じながらトレーニングが楽しめるフィットネスジム「ONE PIECE FITNESS BragMen」(ワンピース フィットネス ブラグメン)にて、「第三弾入会キャンペーン」を実施することをお知らせいたします。

また、本キャンペーンに合わせて、いち早くBragMenの世界観を体感できる事前体験イベント「BragMen WORK OUT in 渋谷モディ」の開催が決定。さらに、本施設ならではのポイントアップシステムである「懸賞金ポイント制度」や、カフェメニューもご紹介します。BragMenでは、現在各種クルーの入会予約を受付中です。詳細および入会予約は公式サイト(https://onepiece-bragmen.com/)をご確認ください。



≪開業直前!第三弾入会キャンペーン≫

期間中に会員登録をしていただいた方全員に、オリジナルプロテインシェイカーと、ここでしか味わえない限定フレーバーのホエイプロテイン(カカオ島ショコラ風味、ジャヤ島チェリーパイ風味、ワノ国おしるこ風味のいずれか1点)をプレゼントいたします。













キャンペーン期間:2022年12月12日(月)0:00 ~ 2023年1月8日(日)23:59まで

特典:

・オリジナルプロテインシェイカー

・オリジナルホエイプロテイン(カカオ島ショコラ風味、ジャヤ島チェリーパイ風味、ワノ国おしるこ風味のいずれか1点)

数量:200セット

対象:すべてのクルー



※本キャンペーン対象の先着人数に達した場合、予告なく応募を締め切らせていただきます。



≪事前体験イベント「BragMen WORK OUT in 渋谷モディ」開催≫

第三弾入会キャンペーンに合わせて、12月24日(土)から12月28日(水)まで、渋谷モディ1FでBragMenをいちはやく体験できるイベントとして「BragMen WORK OUT in 渋谷モディ」を開催いたします。『ONE PIECE』ならではのオリジナルトレーニング機器、肉バーベルやシャンクスベストを使った体験や、グッズの展示など、BragMenの世界観を体感できるイベントなっております。尚、イベント会場でBragMenの入会予約も可能です。



■イベント概要

開催日:2022年12月24日(土)~12月28日(水)

時間:12月24日(土)12:00~20:00/12月25日(日)~28日(水)11:00~20:00

場所:渋谷モディ(〒150-0041 東京都渋谷区神南1-21-3)1Fカレンダリウム

※入場・参加無料



≪海賊ランクアップシステム&懸賞金ポイントシステム導入決定!≫

フィットネスジム「BragMen」では、来館する毎に懸賞金が上がっていく、「懸賞金ポイント制度」が導入決定しました。

また、体組成計(Inbody)の測定結果によって海賊としてのランクが決まる「海賊ランクアップシステム」も導入いたします。「懸賞金ポイント」に応じてBragMenオリジナルグッズをプレゼント予定です。さらに、「海賊ランクアップシステム」の測定結果はBragMenオリジナル用紙で確認することができます。





※Inbodyの測定(オリジナル結果用紙の出力含む)は、プレミア・クルーは月3回まで、プレミア・クルー以外は月1回まで無料。

※海賊見習い無料サポートでの測定は含まない

※以降の測定は、500円/1回(税込)で実施可能です。



≪「UTAGE カフェ」で「UTAGEメシ」販売決定!≫

フィットネスジム「BragMen」のカフェスペース「UTAGEカフェ」では、トレーニング前後にお楽しみいただけるカフェメニューをご用意しています。プロテインをはじめ、タンパク質を中心とした栄養豊富な食事「UTAGEメシ」を楽しめます。テイクアウトでのご利用も可能です。





【店舗概要】

店舗名 : ONE PIECE FITNESS BragMen(ワンピース フィットネス ブラグメン)

開店日 : 2023年1月13日 (金)

所在地 : 〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目21-3 渋谷モディ9階

最寄駅 : JR山手線・東京メトロ・東急「渋谷」駅

営業時間 : 平日 6:30~23:30/土曜 8:00~19:00 /日祝 8:00~18:00

定休日 : 毎月末施設点検による休館日あり

URL : https://onepiece-bragmen.com/

Twitter : @OP_BragMen(https://twitter.com/OP_BragMen)



【店舗運営会社】

店舗名: 株式会社フィットリズム

所在地: 107-0062 東京都港区南青山2-22-14 フォンテ青山ビル1102



◎情報の掲載及び画像掲載の際は、下記のコピーライトの記載をお願いいたします。

(C)尾田栄一郎/集英社



◎リリース内で使用されております画像に関しましては、下記URLよりご確認ください。

https://kyodo-pr.box.com/s/zk55b03xgxzh3u836n7lfwixgwfq8sp7



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-18:16)