[株式会社レオン・インターナショナル]

~ファッションの“something new & surprising” を新宿から世界へ発信~



AMERICAN RAG CIE日本1号店があった新宿フラッグスに4年ぶりに戻ってきた。









株式会社レオンインターナショナル(代表取締役社長:林真吾/所在地:東京都渋谷区)は、「AMERICAN RAG CIE(アメリカンラグシー)」のFlags新宿店をオープン致します。

「AMERICAN RAG CIE」は、日本のトレンド発信地となる原宿に続いて2店舗目をオープンする運びとなりました。

本国・西海岸のロサンゼルス(ラ・ブレア通り)の本店より取り寄せたユーズドアイテム、国内外からセレクトしたメンズ、レディースのウェアや雑貨、ハイブランドヴィンテージアイテムも取り揃え、遊び心と西海岸のリラックスしたムードを楽しめるショップとなります。オープンを記念して、人気ファッションブランドとのコラボレーションアイテムにより充実した商品群です。また、オープン記念ノベルティもご用意しています。この機会に是非お立ち寄りください。



【AMERICAN RAG CIE】

1984年マーク・ワーツによって創業し、85年ロサンゼルスのラ・ブレア通りに第1号店をオープンさせたAMERICAN RAG CIEは、創業以来カリフォルニアのファッションとカルチャーを反映し続けてきたライフスタイル提案型セレクトショップです。伝統、スタイル、エレガンス、品質を大切にキュレーションされたアイテムにより、お客様にsomething new(新しさ)とsurprising(驚き)を提供したい。それはAMERICAN RAG CIEの本質的なDNAです。トレンド・品質・機能性にも配慮したオリジナル、セレクトアイテムを取り揃え、リラックス感やエッジーさをまとった「より良い生活」を提案します。





【オリジナル以外の取り扱いブランド】

BLUNDSTONE/ FABIO RUSCONI/GIULIA TADDEUCCI/HYDRO FLASK/INDIVIDUALIZED SHIRTS/ /KIJIMA TAKAYUKI/LEE/NANGA/OOFOS/PELLICO SUNNY/RED CARD/STUDIO NICHOLSON/ TEXNH/THE NORTH FACE/ THE NORTH FACE PURPLE LABEL/TICCA/UNUSED/UPPER HIGHTS /YOUNG & OLSEN The DRYGOODS STORE/WRANGLER/HIGH BRAND VINTAGE and more



住所:〒160-0022 東京都新宿区新宿3-37-1 フラッグス2階

店舗名:AMERICAN RAG CIE SHINJUKU Flags STORE

電話番号:03-6274-8838



オフィシャルサイト

https://www.americanragcie.jp/

インスタグラム

@american_rag_cie

オフィシャルLINE

AMERICAN RAG CIE



<オープン記念コラボレーションアイテム>

WIND&SEA×AMERICAN RAG CIE SECONDARY

デッドストックのアイテムを刺繍やペイントでオリジナルリメイク。ペイントの表情や加工感などがすべて異なる、世界に1点しかないAMERICAN RAG CIEらしいUPCYCLEなアイテムをWIND& SEA とコラボレーションしたスペシャルラインナップ。



TICCA

懐かしくて新しい。時間や流行を超えていつまでも存在し続ける服。ワークの意匠を持ちながらモード顔を見せる、タフさと上品さが備わった服。そんな気品を添えるニューベーシックは自由でしなやかでエレガントなTICCA。OPENを記念してミリタリージャケットをAMERICAN RAG CIEのブランドカラー「NAVY」で別注。





YOUNG & OLSEN The DRYGOODS STORE

様々なブランドやショップのディレクションを手掛ける尾崎雄飛氏が2015年新たに立ち上げたブランドYOUNG & OLSEN The DRYGOODS STORE。柔らかなふくらみとウォーム感で永く支持される、スウェットをAMERICAN RAG CIEらしいリラクシーなオーバーサイズで完全別注。カラーはネイビーとオートミールの2色でMEN’SはM/Lの2サイズ、WOMEN’SはFサイズの展開。







SENBEIBROTHERS

「せんべいをおいしくかっこよく」 をコンセプトに、東京江戸川区で煎餅を作っている兄弟。創業半世紀の家業の味に、兄弟の挑戦を盛り込んだ、温故知新に溢れる煎餅を作っています。20種を超えるバラエティに富んだ煎餅はオヤツから酒のツマミまで幅広くマッチし、「日本一買えない煎餅」として注目される。今回はすべてのフレーバーを期間限定で販売。







AYA KAWASAKI

<12月9日(金)より販売>

鎌倉・由比ヶ浜近くのアトリエにて、特殊な技法で染められた、虹や夕陽のような美しい色彩が特徴の“グラデーションレザー”による小物やバッグを製作するブランド。使用する革製品は全て、家畜の牛や豚の廃棄になる予定だった革を使用しひとつひとつ手作業によりオリジナルの手法で革を染めています。ピッグスエードを使用したシンプルなkinchaku bag、上質で柔らかいcow leatherを使用したshoulder bag、りんごの廃棄繊維でできたアップルレザーを使用した vegan phone walletの3型を「NAVY」カラーで別注。







<オープン記念ノベルティ>

*無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

¥10,000(税込み)以上のお買い上げで、SENBEIBROTHERSの煎餅をプレゼント

さらに、¥30,000(税込み)以上のお買い上げで、保温、保冷に優れたインサレーション加工を施した「DINEX」のアメリカンラグシー オリジナルのマグカップをプレゼント。





企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-17:16)