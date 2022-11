[株式会社第一エージェンシー]

SDGsに関する最新ニュースや、有識者・著名人の取材、企業のサステナブルな取り組みなど、様々なコンテンツを配信



設立36年の総合広告代理店(株)第一エージェンシー(代表取締役:横尾淳輔/本社:福岡県福岡市中央区天神2-14-8 福岡天神センタービル13F)は、SDGsに関する情報発信WEBメディア「Link with SDGs ( https://linkwith-sdgs.com/ ) 」を、2022年12月1日(木)にオープンいたします。



















「Link with SDGs」は、未来の子どもたちへ持続可能な社会を残すためには、 個人と企業、社会のSDGsの輪をひとつに繋げて広げていくことが重要と考えています。



持続可能な社会を実現するために、個人で日常的に取り入れられるSDGs情報から、企業のサステナブルな取り組み、社会的なニュースなど、SDGsに関するあらゆる情報を発信し、世間のSDGsへの関心を高めて参ります。





主な配信コンテンツ







・ニュース:世の中のSDGsの最新情報や、日常で取り入れやすいSDGs活動も配信します。

・インタビュー:専門家や著名人に伺ったSDGsに関するインタビューを紹介します。

・企業紹介:サステナブルな取り組みをしている企業を紹介します。

・イベント:主催のイベントや、地域のSDGsに関するイベント情報を発信します。

・教育:小・中学生向けアニメーションを配信します。※2023年内に配信開始予定





LinkwithSDGs 誕生の背景



誕生の背景きっかけは当社のお客様企業から「SDGsの取り組みを発信し、世の中の関心を高めたい。しかし世間にはSDGsの情報を届けるメディアが少なく、知られる機会が限られている」という悩みの声をいただいたことでした。



それ以来、当社がSDGsへの理解を深めていくうちに、

「私たちが企業や公共団体のプロモーションで培ってきたノウハウを活かし、未来の子どもたちに持続可能な社会を残すための具体的な行動をしたい」と考えるようになりました。



こうした経緯から、SDGsに関する様々な情報を配信し、より多くの人の関心を高め、普及させることを目的としたメディア「Link with SDGs」が生まれました。











メディア概要



今後、SDGsを初めて知る方にも分かりやすい内容を心がけ、

SDGsの基本情報から最新のニュースまで、多彩なコンテンツを配信して参ります。



【LinkwithSDGs HP】

https://linkwith-sdgs.com/

【Instagram】

https://www.instagram.com/linkwith_sdgs/

【Twitter】

https://twitter.com/LinkwithSDGs







企業プレスリリース詳細へ (2022/11/28-17:16)