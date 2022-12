[株式会社坂本貴金属]

株式会社坂本貴金属(本社:東京都台東区、代表取締役:坂本勝、以下当社)は、デビュー30 周年を迎えている

歌手・大黒摩季によるプロデュースジュエリーブランド「Big Black Bear」を12月4日から、

大黒摩季自身の30周年記念のシンフォニックコンサートツアー「ビルボードクラシックス」東京公演を皮切りに

全国展開を開始いたします。









「Big Black Bear」は、

“強く、愛しく、美しい、独自のStyle★と魅力を創り上げ、私を輝かせるジュエリー”をコンセプトに展開。

「Big Black(大黒)」に“産む” “身につける” “結ぶ”という意味を備える「Bear」が加わり、大黒摩季を象徴するブランド名とクマがアイコン。



「MAKI's Formal」をジュエリーで表現し、クラシックコンサートをより華やかで美しくしたい想いから12月に開催予定の「MAKI OHGURO 30th Anniversary☆ Symphonic Tour 2022 SPARKLE 大黒摩季 × 柳澤寿男 MAKI's Formal(ハート)そして あなたも私もPRINCE♠️ & PRINCESS♥️」東京公演会場内特設ブースでの販売を皮切りに、その後 12/16福岡、12/21名古屋、12/25西宮会場で展開いたします。



=======================



《大黒摩季コメント》





私は、本来とても弱い人間です。

だから音楽に力を貰い、纏い、メイクに背中を押してもらい、衣装に新たな自分の理想や願いを表現してもらい、

ジュエリーに輝きと凛とした強さをもらって、ファンの方々が愛する大黒摩季にやっとなるんです。



まだ未熟だった頃はいつも『 本物になりたい 』と願い、背伸びし、何事も逃げずに真っ向から立ち向かって来ました。



だからその頃は、ヒット曲に恵まれ高級ジュエリーに手が届いたとしても、本物の宝石、例えばダイアモンド・

ルビーやサファイア・エメラルドなど、自信がないからかジュエリーを付けても宝石に付けられている気がして、

Fakeものやイミテーションの方が気が楽でいいと思っていました。

裏を返せば『 いつか本物の宝石をつけても負けない女になりたい 』と思いながら自分を磨いて来ました。



そんな人生を30年以上続けて来て、坂本さんからのお誘いを受ける少し前、海外の老舗ブランドでちょっと付けてみたサファイア。自分に自信がついたからなのか、若い頃の被害妄想的な気持ちはなく、

なんだか自然にしっくり来たのです。



サラブレッドでもブルジョアでもない一般家庭からのスーパー叩き上げだけれど、背伸び&努力をし続けたことで自分自身というブレない背骨のようなものが構築され、小心者も心配性も変わらないけれど、経験&結果という積み重ね=裏付けによって自信がついていたのかもしれません。



そう思えば、数だけ増えてしまったFake&イミテーションものより、自分が光る、代わりのないもの、唯一のもの、

好きなものだけで良くなって来たのです。



既製品は、丸ごと気にいるものは案外少なく、

「 ここがもう少しこうなっていると気持ちがいいのだけれど、、、 」

「 ここにストーンがついていると格好いいのだけれど、、、 」

「 自分がポジティブなれる様な意味合いや、力のある宝石をカジュアルなデザインで作ってくれたらいいのに、、、 」

など、あくまで自分のニーズにとってですが、いつもどこか「 オシイなあ。。。 」と思い、買うまでに至らなかった。



そんな時に、坂本さんよりプロデュースしてみませんか?☆とのお誘いがあり、甚だ本物の宝石のデザインまではしたことはなく、私なんかで良いのか不安ながら、50歳の誕生日を機に、これからは何でも数ではなく自分に合った

『 いいものを大切にして行きたい 』

『 未来が少なくなって来たのだから、今心が動いたものは何でもやってみよう 』

という気持ちになっていたので、BBBを立ち上げることにいたしました♪



このジュエリーをつける方々が、ポジティブになったり、心のスイッチが入ったり、優しく強くなれたり、

赤ちゃんや子供達を守るお守りになったり、なんだか心強くなったり、、、etc

あなたの輝きをアップデートできたら最高です☆



聴いてくれるファンの皆さんを思いながら音楽を作るのとなんら変わりなく、

BBBの作品達は、私からの愛とメッセージです。



SPARKLE★ & Big Black Bear

~あなたと私が輝くきっかけになりたい ~



これからどうぞ 宜しくお願いします



Today is the special Birthday of My sweet bears



=======================





記念すべきファーストジュエリーコレクションは、本人の直筆音符をモチーフにしたアイテムや、本人が兼ねてからテーマやロゴにもしている「羽搏く」= 羽をモチーフにしたアイテムなど、大黒摩季らしい包み込むような優しさと華やかさを表現したコレクションを展開。





▼Maki's Sound K10WG音符TOP

摩季さんの心の音を形にしたMaki’s Soundシリーズよりペンダントトップが完成。

16分音符をモチーフにした音符の先端にはバースデーストーンをセッティング。

これから様々な音が表現されていきます♪







▼Maki's Sound K18WG(BL)音符ピアス

2つの音符を合わせ耳たぶを挟むように着用する、まだ世界のどこにもない当ブランド究極のオリジナルピアス。ブランドストーンのブラックダイヤモンドをあしらい、大きすぎないのに存在感のある繊細さを兼ね備えたアイテムで派手にならない上品さが魅力です。





▼Big Black Bear LOGO K18WGダイヤモンドネックレス

ブランド立ち上げにあたり摩季さんの強い想いで最初につくられた ' Big Black Bear '。

摩季さん直筆のロゴに、強く美しく輝くブラックダイヤモンドを全面に使用しております。





▼Maki's Wing Pt 30thダイヤモンドネックレス

30周年を記念して作られた特別なWingネックレス。

' Maki ' ' 30th 'のロゴを包み込むようにMaki's Wingが広がります。ウィング先端にはシリーズ共通で、

「どこまでも羽ばたいて行けるように」とグラデーションに設置したダイヤモンドを贅沢に使用。

その繊細な輝きが胸元を華やかに彩ります。





▼Maki's Wing Ptダイヤモンドネックレス

動くたびに胸元で揺れ動く透明感あふれるMaki's Wingネックレス。

「風を感じて揺れる」ナイーブさと柔らかなテイスト。

グラデーションダイヤモンドがキラリと繊細な輝きを放ちます。

同じデザインのピアスとお揃いで身に付けるのも素敵です。





▼Maki's Wing Ptダイヤモンドリング

しっかりと主張性のあるWingモチーフが特徴的なMaki's Wingダイヤモンドリング。

同シリーズのネックレスやピアスと同じく摩季さんセレクトのグラデーションダイヤモンドの輝きに目を奪われます。

2枚の羽が指に添い何とも自然なフィット感と、フォーマルからカジュアルなスタイルまで幅広く合わせやすいスペシャルなリングです。





▼Maki's Wing Ptダイヤモンドピアス

『あなたは私の分身』という意味の片割れWingが揺れるピアスに。

摩季さんセレクトのグラデーションダイヤモンドの輝きがお顔周りをキラリと包み込みます。





▼Bear PtダイヤモンドTOP

【強く愛しく美しい】

ROCKを背に激しくも包容力と愛深い摩季さんブランドアイコンのペンダントトップ。

360度どこから見ても可愛い立体デザインに仕上げました。

胸に輝くBペンダントとチェーンは本物のネックレス仕様。

さらに両腕も動くように職人達が丁寧に繊細に作った逸品です。



クマはどうしても、怖い、攻撃的といったイメージがあるけれど、大きくて力が強く、本当はとても愛情深い動物。

そして摩季さんの故郷、北海道のアイヌ民族文化で熊はカムイと呼ばれ、交易を盛り立てる神様として崇められてもいます。小さな頃、摩季さんのお父様の友人であるアイヌのおじさんがよく大小木彫りの熊をくれて、お守り&繁栄を祈ってくれたそうです。猫好きで有名な摩季さんですが、熊がもつその時の『なんだか心強い気持ち』を、Big Black Bearでも表現したい、ということでメインキャラクターとしたのです。

合わせて、英語のBearの意味にある贈り物などを(大切に)持ち運ぶ、~を押し・突き動かす、産む、身を結ぶ、人を~へ連れていく・案内する、強い思いなどを持ち続ける、持ち堪える・耐える、bear up:<人などを>支える,励ます勇気づける、など寒い冬を耐え忍び、時が来たら快活に野山を駆け回り家族を守り抜く熊の強さと愛情深さに合わせて、これだけの芯の強いPOSITIVEな意味あいでもあることからBearという言葉が選ばれました。

ROCK を背に激しくも包容力と愛深い摩季さんと似ていると思いませんか?



▼Blackについて

以下、Black = Black Diamondの意味を持ちます。

ダイヤモンドは、永遠の愛・大成功を象徴する、地球上で最も硬く特別な石。

その名前は、ギリシャ語で「不屈」や「征服しがたい」という意味の " amadas " が由来と言われています。

中でもブラックダイヤモンドは大成功へと導く「思考を現実化する」「カリスマ性を高める」「魅力を高める」「不運から身を守る」「運気を高める」「富をもたらす」とも伝えられ、何色にも染まらない強さを示すブラックは不屈の精神、自分らしさ、唯一の力を掻き立てるヒーリングストーンとして愛されてきました。

☆ 叶えたい夢がある! ☆チャンスを引き寄せたい!☆魅力的な人間になりたい!☆ そんな願いを後押ししてくれる、摩季さんが『あなたの心を守る』 そんなスペシャルなジュエリーを♪という願いを込めて、Big Black Bear の全商品にブラックダイヤモンドが埋め込まれています。









さらに本公演を記念した"スカーフ & スカーフリング"も生産数量限定で発売、現在、先行受注受付中です。

▼限定商品詳細

ジュエリーと音楽のコラボレーションから生まれた世界観がどのように表現されているのか、今後のコレクションにぜひご注目ください。



▼Big Black Bear公式サイト

https://big-black-bear.com



