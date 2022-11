[HI-LIFE-SB株式会社]

祇園辻利とのコラボレーションアイテムも発売



2016年にKING-MASAによって設立されたブランド「ALWAYS OUT OF STOCK」は、世界文化遺産に登録されている京都のお寺「大徳寺大慈院」にて、2022年12月3日(土)にPOP UPを開催いたします。大徳寺でアパレルブランドのPOP UPが開催されるのは今回が初めて。KING-MASA自身が常日頃から意識している “ 人を楽しませる ” をコンセプトとした坐禅が出来る体験型のPOP UP EVENTを、彼の地元である京都のお寺で行います。本企画では、2020年に発売した「ALWAYS OUT OF STOCK x 祇園辻利 Presented by Elephants」の第二弾コラボレーションアイテムを含む、全3型を展開いたします。







展開商品

祇園辻利とのコラボレーションでは、ほうじ茶粉で染めと香り付けをしたロングスリーブTシャツを発売。イメージカラーのオレンジ色はこの季節のお茶でもある「壷切ほうじ茶」からインスパイアされたもの。また、POP UPの為に製作された枯山水をイメージしたグラフィックを落とし込んだクルーネックトレーナー、パーカーのバックプリントに枯山水を彷彿させる切り返しを入れたプルオーバーを限定で展開いたします。なお、12月4日(日)から京都のセレクトショップ「Elephants(エレファンツ)」にて販売予定です。



ITEM : KARESANSUI PULLOVER

SIZE : S / M / L / XL

COLOR:BLACK

PRICE : ¥37,400 (tax included)



ITEM : KARESANSUI CREWNECK

SIZE : S / M / L / XL

COLOR:GRAY

PRICE : ¥28,600 (tax included)



ITEM : ALWAYS OUT OF STOCK × GIONTSUJIRI L/S TEE

SIZE : S / M / L / XL

COLOR:HOJI-CHA

PRICE : ¥17,600 (tax included)



POP UP EVENT

今回のPOP UP EVENTの為に製作された上記限定商品を販売いたします。また、当日は会場にて”坐禅”体験をしていただけます(予約制)。パソコンや携帯電話に囲まれた生活が当たり前になった今、少しの間だけそれらから離れて静寂な空間で坐禅とお茶を楽しみながら、日本の伝統文化に触れていただける機会となっております。



―KING-MASAからのコメント―

大徳寺は一休さんが修行していたお茶の聖地とも言われているお寺です。一休さんは新しい事を始めた一人者として知られており、現在の大徳寺の住職と僕自身も、新しい事をして人を楽しませたいという気持ちが共通しており、今回のPOP UPが実現しました。僕の祖父のお墓があり、ゆかりあるこのお寺で企画を開催できること、大変嬉しく思い感慨深く感じております。同時期に、京都の各地でライトアップイベントを開催しており、POP UP以外にも京都をご堪能いただける良いタイミングかと思います。是非、僕の作り出す”KING-MASA World”で心と身体を整えていただければ嬉しいです。



【イベント概要】

日時:12月3日(土)10:00-16:00

場所:大徳寺大慈院(〒603-8231 京都府京都市北区紫野大徳寺町5)

アクセス: https://daitokujidaijiin.com/contact.html

※坐禅には予約が必要です。詳しくはALWAYS OUT OF STOCKのSNS、Blogをご確認下さい。

※当日は一般では立ち入れない場所で坐禅の体験をして頂きます。暖かい服装でお越しください。





ALWAYS OUT OF STOCK x 祇園辻利 POP UP EVENT at 大徳寺 大慈院 Special Movie





About : ALWAYS OUT OF STOCK(オールウェイズ・アウト・オブ・ストック)

URL: http://alwaysoutofstock.com/

"ALWAYS OUT OF STOCK"とは2016年にKING-MASA氏によって設立されたブランドである。ストリート発のジャンルレスなハイクオリティーブランド。 ブランド名の"ALWAYS OUT OF STOCK"とは常に完売しているようなブランドにしたいという意味合いが込められたブランド名である。こだわり抜いた素材のみを使い独自のユーモアを生かしたブランド。BARNEYS NEW YORK, 阪急メンズ館、アーバンリサーチ、ATMOS等でPOP UPを行っており、2018年には初となる海外でのPOP UP (COMPLEX CON)にも出店をした。



About : KING-MASA

URL: http://hilifesbkingmasa.com/ / Instagram URL:https://instagram.com/kingmasa2014

高校の時に海外に渡る。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)を卒業後、アメリカに貿易会社、日本にアパレル会社を設立。会社経営の傍ら、ストリートファッション、スニーカー情報をコレクターの目線から配信するブログ「HI-LIFE-SB」を2005年にスタート。日本人のみならず、海外のスニーカーヘッズからの絶大な支持を誇る。自身が著者の『OUT OF STOCK SNEAKERS 2015-2016』を2016年5月に発売。同時期に自身のアパレルブランド「ALWAYS OUT OF STOCK」を立ち上げる。2018年現在、本は4冊出版しており昨年より海外向けのターゲットも視野に入れた英語での記載も始まった。2018年にリリースされた「OUT OF STOCK SNEAKERS 2017-18」ではイントロから全て英訳が記載されており、完全中国語バージョンも「OUT OF STOCK SNEAKERS 2016-17」より発売が開始されている。同時にKITH等の世界でも有名なセレクトショップでの取り扱いが始まり2018年1月にはPARISにOPENしたばかりのお店NOUSでは彼自身初となる海外でのサイン会も行なった。彼にしか発信できない情報を求め、ブログ、インスタグラム、ツイッターといったSNSにおいて数多くのフォロワーが集まる。現在は雑誌やテレビなどからの出演オファーも絶えない。



About : 大徳寺大慈院

URL: https://daitokujidaijiin.com/daijiin.html

大慈院は臨済宗大徳寺の塔頭寺院。安土桃山時代の天正13年(1585)に、織田信長の姉の安養院(尾張・犬山城)、大友宗麟の姉の見性院、村上周防守(加賀・小松城→越後・村上城)、山口左馬(加賀・大聖寺城)らによって創建された。また立花宗茂(筑後・柳川城)が大慈院子院の碧玉庵を創建した(明治維新後に廃絶)。長谷川等伯筆・花鳥山水図襖や雲谷等益筆山水図襖があったが、明治維新後に散逸。大徳寺本坊にある国宝唐門はもと大慈院の門だったが、明治維新後に移築された。



About : Elephants(エレファンツ)

URL: https://elephants.jp/ / Instagram URL : https://instagram.com/elephants_kyoto

(〒604-8021 京都府京都市中京区十文字町437 SOZO+bldg 1F / TEL : 075-708-7748 / 営業時間:11:00ー20:00)

伝統が息づく京都にある、現代的アプローチを盛り込んだセレクトショップ。Balenciaga、Jil Sander、OFF-WHITE™、Fear of God、READYMADEなど現代のファッションシーンを牽引するブランドのメンズを取り扱う。内装は、京都を拠点に活動する森田一弥建築事務所が担当。「京都の新旧のマテリアルのハイブリッド空間」をコンセプトに、町家の重要なエレメントである格子壁や杉皮の塀をあえて店内にめぐらすなど、現代的なビルに京都の伝統的な要素を持ち込むことで、伝統と革新が入り交じる現代の京都の都市空間を体験できるような空間を演出した。



【お問い合わせ先】

ALWAYS OUT OF STOCK

(運営元:HI-LIFE SB株式会社)

TEL : 075-711-1735

URL:http://alwaysoutofstock.com/



