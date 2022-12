[株式会社Right Design]

事業・広告・空間・UX 4つの領域を横断してデザインすることが可能



株式会社Right Design(東京都港区・代表取締役 小川 貴之)の設立をお知らせいたします。株式会社Right Designは、経営者の右腕となって事業や経営にコミットするデザインファームです。事業・広告・空間・UXの4つの領域を横断し、人間が関わる全てのタッチポイントを体系的にデザインします。機能=Functionと愛着=Charmを合わせたデザインを“正しいデザイン”と考え、デザインリサーチを経て発見した課題の解決とCharmの表現を重視し、コンセプトからエンドユーザーの体験に至るまで一貫したデザインを行い、新規事業の立ち上げや既存事業の新たな価値創造をサポートします。また、プロジェクト型事業としてフィーによる対価契約を前提とすることで、パートナーとして伴走し、都度変わりゆく状況・市況に合わせた対応が可能です。





現在、自治体と協業し官民連携で共創するタウンプロモーションをはじめ、2~3年以内のIPOを目標とするスタートアップのコーポレートアイデンティティの全面リニューアルや、社会課題へ取り組む企業のイベントマテリアルのデザインなど、多様な組織・企業と協業しています。(事例参照: https://www.rightdesign-inc.com/works/index.html )



■COMPANY DATA

株式会社Right Design(The Right Design)

住所 〒106−0032 東京都港区六本木6−11−18 HOUビル5階

設立 2022年9月13日

URL https://www.rightdesign-inc.com/

お問い合わせメールアドレス info@rightdesigninc.com



■The Right Designが考える「正しいデザイン」とは





Function:

売れること、わかりやすいこと、使いやすいこと、認知されること、ビジネスに貢献することなど。何かをデザインをする上で、クリアするべき最低の基準。



Charm:

目立つこと、話題になること。理屈を超えて惹きつけられる要素。自己開示とちょっとした隙。語りたくなるストーリー。かわいいこと。



■The Right Designの強み





■The Right Designのポジショニング

The Right Designは分野横断型のチームで、ビジネス上正しく機能し、愛せるデザインを行うことで他のデザインファームとは異なるポジショニングを築きます。



■The Right Designの事業について

◇マーケットデザイン事業



企業が持つ技術や資源・ブランド資産を活用して、新しい事業やプロダクト・サービスを開発するデザインドリブン型のコンサルティング事業。

デザインリサーチから、コンセプト策定、プロダクト/サービスデザインの設計まで一貫して行い、企業価値の向上や売上創出を図る。

3-6ヶ月のプロジェクト型フィー契約。





◇エクスペリエンスデザイン事業



既存のプロダクト・サービスに対して、顧客体験を向上する仕掛けや新たな体験価値を設計することで、事業価値を高める体験デザイン事業。

プロダクト・サービス理解、顧客理解のためのリサーチから、リアル・デジタル問わず顧客体験を良くする仕掛けを実装する。

3-6ヶ月のプロジェクト型フィー契約。







■The Right Design ボードメンバー



◇代表取締役CEO/クリエイティブディレクター 小川 貴之

多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。2013 年株式会社博報堂入社、2018 年退社の後、スタートアップやフリーランス、The Breakthrough Company GOを経て株式会社Right Design創業。スタートアップや企業の新規事業のブランディング、コンセプト立案から、サービスUI、広告戦略までデザインをベースに他分野にまたがりながら活動。読売広告大賞2022、ACC Creative Award 2017ゴールド、Cannes Lions Design Bronze、Tokyo Midtown Award 2016 グランプリ、同賞2015優秀賞、小山薫堂賞など受賞多数。





◇取締役COO/ビジネスプロデューサー 渡部 瑛理果

上智大学経済学部を卒業後、2015年に博報堂入社。営業職としてヘルスケア、エンターテインメント系の外資クライアントを担当したのちTBWA HAKUHODOへ。自動車メーカーのマスコミュニケーション、デジタルメディアのプラニングを担当したのち、2020年よりベンチャー企業へ。MICEの招聘や国内でのビジネスカンファレンスの企画運営を担当。その後フリーランスとして、輸入車のラグジュアリーブランドの統合コミュニケーション、イベントの企画運営や、製薬会社の広報活動、国内ビジネスマーケティングカンファレンスの運営やMC出演など広く活動。2022年より株式会社Right Design所属。



