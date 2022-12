[千葉県柏市]

柏駅東口に新たな賑わい空間が登場!



●多彩な植栽やファニチャーを配置した3つのエリアからなる、多世代の憩い空間を創出

●クリスマス期間限定で映えスポット「アウラドーム」の設置や、幻想的な泡の雪を降らせるSNOW MAGIC SHOWなど、オープン記念イベントを実施



GREEN UP KASHIWA: 12月3日(土)~順次OPEN

オープン記念イベント: 12月3日(土)~12月25日(日)の毎週土日





千葉県柏市は、新型コロナウイルス感染症の影響により通行量が減少した柏駅前の活気を取り戻すため、多世代が憩い集う空間創出を目的とした「GREEN UP KASHIWA」を12月3日(土)より順次OPENします。

オープンを記念し12月の毎週土日に同空間で、音楽ライブやアートイベント、キッズ向けイベント、クリスマスマーケットなど様々なイベントを実施します。2022年冬、大きく生まれ変わるJR柏駅東口にぜひご注目くださ

い。













「GREEN UP KASHIWA」の概要



「GREEN UP KASHIWA」は、”緑・子ども“をテーマに空間デザインし、子どもから大人まで全ての市民が憩い、楽しみ、毎日の時間を豊かにできる空間を目指して企画しました。

本空間は、「KASHIWA GREEN PARK」「All Good Garden」「Kids Playground」の3つのエリアで構成されます。







賑わい空間創出の背景



2022年に入り、宮城県仙台市役所前、大阪府の南海なんば駅前など、日本各地で歩行者天国を実施することで賑わいを創出する社会実験が行われています。

こうした動きに先立ち、柏市では2019年より柏駅東口ダブルデッキに人工芝や椅子などのファニチャーを設置する事で、多くの方が滞在し賑わう空間を創出する社会実験を行ってきました。この社会実験において一定の効果が得られたことから、この度、常設の賑わい空間として「GREEN UP KASHIWA」を開発、オープンすることといたしました。



・KASHIWA GREEN PARK:2022年12月3日(土)一部先行OPEN





柏駅東口ダブルデッキが、多様な植栽と空間を彩るベンチ、ライトアップにより、四季を存分に感じることができる魅力あふれる立体的な空間「KASHIWA GREEN PARK」へとアップデートいたします。ステージを設置し、今後音楽ライブ等の実施や柏駅東口ダブルデッキ全体を一体的に活用した、シーズナルイベントを実施する予定です。

旧そごう柏店本館の噴水エリアに設置するステージ周辺は12月3日(土)に先行OPENとなり、全てのエリアが整備されるのは2023年2月中旬頃を予定しています。また、12月10日(土)~12月25日(日)の期間限定で、世界初のフレームレス透明ドーム「アウラドーム」を活用したクリスマスフォトスポットを設置します。



・Kids Playground:2022年12月24日(土)OPEN

旧そごう1F搬入口にオープンする「Kids Playground」は子どもたちのための空間です。公共空間では初となる「JAKUETS×皆川明氏」のコラボレーション遊具を設置するほか、子ども向けのアート、お絵かき黒板など、ここに来れば何時間でも遊べてしまう空間を目指しました。また、親御さんたちが座れるベンチや、子どもたちが車両道路に飛び出さないように木製のフェンスもエリア内に設置しています。

この空間の中で、子どもたちの笑顔と喜ぶ声に癒されながら、楽しい1日をお過ごしください。

















●All Good Garden:2022年12月24日(土)OPEN





旧そごう本館跡地1Fにオープンする「All Good Garden」は、多くの人たちの憩いの場所となるように、パーゴラやソファなど多彩なファニチャーを設置します。地面には人工芝を敷き詰め、旧そごう柏店本館の壁はグリーンをモチーフにしたウォール造作物やアートを設置し、JR線路側のフェンス沿いには植栽を活用したデコレーションを設置します。

近隣の飲食店で購入した食事を楽しむことができるほか、毎週末キッチンカーが出店予定。この空間の中で読書をしたり、ゆっくり休んだり、家族や友人と食事を楽しんだり、思い思いにお楽しみください。



「GREEN UP KASHIWA」オープン記念イベント



本空間のオープンを記念して、12月25日(日)までの毎週土日にイベントを開催。音楽ライブやアートイベント、キッズ向けイベント、クリスマスマーケットなど、「GREEN UP KASHIWA」の魅力を最大限に引き出します。ぜひこの機会に「GREEN UP KASHIWA」を体験してみてください。



●12月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)





・音楽ライブ+ワークショップ

「KASHIWA GREEN PARK」のステージにて、各日13:30~、15:00~、17:00~の3回、各30分音楽ライブを実施します。子供向けの遊び歌からバイオリン奏者、インディーズバンドなど、様々なジャンルの音楽をお楽しみください。また、各日13:00~18:00の間には、ニジノ絵本屋によるワークショップを行います。小さな絵本を作るワークショップやバルーンアートのワークショップなど、親子で楽しめる内容です。



●12月17日(土)、18日(日)

・音楽ライブ+クリスマスマーケット+ライブペイント

「KASHIWA GREEN PARK」のステージでは、各日13:30~、15:00~、17:00~の3回、各30分音楽ライブを実施します。アーティストによるライブに加えて、「KIDS DISCO」や「KIDSドラムサークル」といった参加型のライブイベントを実施します。また、各日11:00~18:00の間、ステージ前のスペースにおいてクリスマス雑貨を扱うショップが集う「クリスマスマーケット」を開催します。

施工中の「All Good Garden」では一部エリアを解放し、アーティストが壁面にアートを描く工程を生で見学することができる、アートライブペイントを実施します。アーティストはフランキースィーヒ氏とYumi Yamada氏です。











●12月24日(土)、25日(日)

・音楽ライブ+クリスマスマーケット+SNOW MAGIC SHOW+ライブペイント+キッズイベント

「KASHIWA GREEN PARK」のステージでは、各日13:30~、15:00~、17:00~の3回、各30分音楽ライブを実施します。前週に続いて「KIDS DISCO」や「KIDSドラムサークル」といった参加型のライブイベントを実施するほか、海外メディアでも注目されるサンドアートアーティスト伊藤花りん氏が登場します。

また、各日13:00~18:00の間、幻想的な泡の雪を降らせるSNOW MAGIC SHOWを定期的に実施し、クリスマスらしい空間を演出します。

「Kids Playground」では、旧そごう柏店本館のシャッターを舞台にアーティスト河野真弓氏がライブペイントを行い、皆さまの目の前でKids Playgroundを完成させます。また、世界25か国300万人以上の子供たちに愛されるSTRIDERの試乗/体験イベントを、11:00~18:00の時間で実施します。





















※画像はイメージです。

※イベントの内容は変更となる場合がございます。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載しているイベント等は中止や内容が変更となる場合があります。

詳しくは市のホームページでご確認下さい。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-20:46)