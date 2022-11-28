フランスMND社、ロッテアライスキー場にリモート雪崩コントロ…
［株式会社デボルターレ］
日本初のO'BellX(TM)の設置
MND SAFETYブランドによる雪崩予防および制御で世界No.1のMND社が、冬が始まる前に山岳地帯をサポート。
来たるシーズンに向けて、2022年10月、新潟・ロッテアライリゾートにて新しいソリューションを設置。
ロッテアライリゾートは、雪崩に対する安全システムの最適化を図るため、MND社の最新装置を採用し、新たに2台のOBell'X™を設置。
MND SAFETYのこの装置により、ロッテアライは、アジアで初めて取り外し可能な遠隔雪崩発生装置“オベリクス”（O'BellX™ ）を装備したリゾートとなりました。
雪崩対策装置で世界をリード
MND SAFETYは、30年以上にわたり非爆発式雪崩防止装置のパイオニアおよびイノベーターとして、またGazex™/Gazflex™、O'BellX™ 、DaisyBell™ の特許製品により、この分野において揺るぎない地位を確立しています。
今日では、意思決定の支援に雪崩発生の検知する独自の装置により、世界中にて雪崩対策管理を提供しています。
MND SAFETYの装置は、世界で唯一爆発物を利用しないため、スタッフ、設備、お客様、そして設置された山の生態系の安全を保証しています。
設計から開発、製造まで、すべての安全装置は、国際的にも有名な山岳スキーリゾートであるアルプス山脈にあるMNDフランス本社にて製造されています。
日本におけるMND
長野・白馬コルチナ、新潟・アライリゾートにて先駆的なソリューション、GAZEXの設置から20年以上、MND社は山岳の開発をサポートしながら、既存のインフラを近代化する役割を補ってきました。ロッテアライスキー場においては、2017年にも初心者スキーヤーのためのMND社製イルミネーション付きベルトコンベアを設置、2020年には長野・栂池高原では人工降雪機とポンプ室などを設置しています。
MNDについて
MND社は、リフトやゴンドラなどのロープウェイ、人工降雪システム、山の安全対策、およびスリル満点のレジャー施設に特化したフランスの産業グループです。49カ国にわたり3,000以上の顧客を持つMNDは、この4つの中核事業を通じて、搬送、レジャー活動、およびすべての方の安全に日々貢献するとともに、山岳活動での経験に基づく実証済みである持続可能なソリューションを提供しています。サヴォワに拠点を置くMNDは、300人の従業員と、12の海外拠点および28の販売代理店をもち、世界中で事業を展開しています。MNDは、パリのユーロネクスト成長市場（FR00140050Q2 - ALMND）に上場しています。
MND commissioned 2 new remote avalanche control systems in Lotte Araï ski resort, in Japan
MND, world No. 1 in the prevention and control of avalanche risks through its MND SAFETY brand, supports mountain areas before winter begins. On 20 October 2022, MND and Lotte Araï Resort have commissioned two new solutions for next season.
Lotte Arai Resort has chosen MND latest solutions to carry on optimizing its avalanche safety systems with two new OBell'X™ installed on site. With this two products by MND SAFETY, Lotte Araï is now the first resort in Asia to be equipped with a removable avalanche triggering solution.
World leader in systems for avalanche risk
As a pioneer and innovator of non-explosive preventive avalanche triggering systems for over 30 years and with its patented products Gazex™/Gazflex™, O’BellX™ and DaisyBell™, MND SAFETY has established itself as the world reference in this sector. Today, our expertise extends to the global management of this risk, thanks to a range of unique solutions for decision-making assistance and detection of avalanche activity. Only systems in the world that do not use any explosives, MND SAFETY solutions guarantee the safety of staff, infrastructures, skiers and mountain ecosystem in which they are installed.
From design, engineering to manufacture, all safety systems are 100% made in France at MND headquarters in the French Alps, at the heart of renowned internationally mountain ski resorts.
MND in Japan
In Japan for more than 20 years with the pioneering GAZEX(R) solution in Hakuba Cortina, MND is part of the continuity to modernize existing infrastructure while supporting the development of mountain sites. In Lotte Araï ski resort, MND also installed in 2017 an illuminated covered conveyor belt to transport beginner skiers in the snow front.
About MND
MND is a French industrial group specialised in ropeway mobility, snowmaking systems, mountain safety and thrill-making leisure facilities. With over 3,000 customers in 49 countries, MND contributes every day through its four core businesses to mobility, leisure activities and the safety of all, while offering proven and lasting solutions based on its experience in mountain activities. Based in Savoie, MND is staffed by 300 employees and relies on
12 international locations and 28 distributors to develop its business activities around the world. MND is listed on the Euronext Growth market in Paris (FR00140050Q2 – ALMND).
企業プレスリリース詳細へ （2022/11/28-17:16）
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