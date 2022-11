[株式会社Ll's.]

シャンプー専門メディア「Shampoo by kishilog」を運営する株式会社Ll's.(和歌山県和歌山市、代表取締役:佐藤和希)は、この度「シャンプー」に関するアンケート調査を実施しました。







調査概要



調査対象:20代以降の男女206名

調査日:2022年1月~10月

調査方法:美容室に来店頂いたお客様へのアンケートの実施

調査場所:美容室hair make lonlo:https://lonlo.net/

シャンプーを選ぶときの重要なポイント









1位:価格・コスパ

2位:髪の仕上がりがいい

3位:好きな香り

4位:洗いごこち

5位:全体のバランスが良い

6位:美容室・美容師のおすすめ

7位:話題性(SNSや口コミ)

8位:シリーズ・ブランド・メーカー

9位:新商品

10位:買いやすさ・場所

11位:配合されている成分

12位:ノンシリコンかどうか



20歳以上の男女206人に聞いた「シャンプーの選ぶときのポイント」の1位は、価格・コスパで、回答者の約3割を占める結果となりました。次いで2位となったのは、髪の仕上がりがいい。こちらは39票を集め全体の2割近くを占めており、シャンプーを選ぶときの大きな要因とも言えます。



3位は好きな香り、4位は洗いごこち、5位は全体のバランスが良い、という結果でした。



男女別 シャンプーを選ぶときの重要なポイント









男女別では、それぞれに違いがあり、女性は価格・コスパが重要になりますが、男性はそれよりも髪の仕上がりがいいが多く、それぞれ逆の結果になりました。全体の順位はそれぞれ違いますが、重要にしている項目は全くおなじでした。



<メディアURL>



https://shampoo.kazukikishi.com/



<運営メディア>

kishilog:https://kazukikishi.com/

Shampoo by kishilog:https://shampoo.kazukikishi.com/

Treatment by kishilog:https://treatment.kazukikishi.com/

Styling by kishilog:https://wax.kazukikishi.com/

Hairmusk by kishilog:https://hairmask.kazukikishi.com/





<会社概要>



株式会社Ll's.

公式サイト:https://llsco.info/

事業内容:Webコンサルティング、メディア運営、広告事業、美容室事業

所在地:和歌山県和歌山市岩橋1690-11



