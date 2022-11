[Step Labs L.L.C-FZ]

待望のフィットネス ファイナンス プラットフォームがグローバルでのサービス開始にあたり、その第一歩の地に日本を選択|ゲーム化されたメタバースは、ユーザーに経済的自由を与えます



STEP APPは日々の運動を価値化し、ユーザー間の交流やゲームに変化させるFITFI(Fitness Finance)プラットフォームのパイオニアとして、グローバルローンチイベントの開催都市に東京を選択しました。イベントは銀座の新たなランドマークであるRAISEにて、12月1日(木)午後7時より行われます。









世界陸上で11個、オリンピックでは8個の金メダルを獲得し、STEP APPのグローバルブランドアンバサダーを務めるウサイン・ボルト(以下、ボルト)が、田口麗斗氏およびヒップホップMCのAK-69さんと一緒にアプリのローンチイベントを兼ねたSTEP APPカンファレンスに登場します。



イベントのチケット所有者は、世界で初めて正式サービス開始後のプラットフォームが体験できるほか、フィットネスとブロックチェーン業界の専門家によるパネルディスカッションや限定プレゼント、AK-69さん、Fehrplayさんのライブパフォーマンス、ボルトのDJがお楽しみいただけます。



待望の12月のグローバルローンチは、今年7月にローンチされ、2,000万人を超えるユーザーが事前登録したSTEP APPのプライベートベータ版に続くものです。このプラットフォームはフィットネス経済のためにメタバースゲームのビジョンを実現します。日本および世界中のユーザーが、ウォーキング、ジョギング、ランニングで交流を深め、遊び、そしてトークンを獲得することができます。



史上最高のスプリンターとしての地位を獲得したボルトは、「Road to Excellence」を体現するSTEP APPのグローバルブランドアンバサダーとして適任であり、フィットネスを意識するSTEP APPのユーザーの心に強く響くストーリーを提供します。



STEP APPのグローバルブランドアンバサダーのボルトは、以下のようにコメントしています。

「エクササイズはこれまでも、そして今も私の人生の大きな部分を占めています。STEP APPのチームが何を構築しているのかを知ったとき、私は非常に刺激を受け、この素晴らしく重要なグローバル規模でのムーブメントの一員になりたいと思いました。私は常に、人間にとって自らを鼓舞することは大事なことだと主張してきましたが、STEP APPを通じてできるだけ多くの人々がより前向きに健康で幸せな生活を送れるように応援したいと思っています。さあ、みんなで始めましょう!」



フィットネスの未来を一歩一歩踏みしめる

「Road to Excellence」は、ライフスタイル、フィットネス、遊びを一つの要素として組み合わせる、STEP APP独自の先駆的なアプローチによりブロックチェーン経済を金融分野以外に拡大させるためのもう一つの役割でもあります。





STEP APPのCEOであるキリル・ヴォルギン(Kirill Volgin)は次のように述べています。

「STEP APPは、web3技術とFITFIと呼ばれるネイティブブロックチェーンプロトコルを採用した、運動することでトークンを獲得することのできるアプリです。このプラットフォームはジオロケーションを利用することで、あなたのフィットネス活動を社会的体験に変え、その報酬として仮想通貨トークンを提供します。」



プレイヤーはランニングにより収益を得るために、アプリ内のマーケットプレイスから自分だけのSNEAKと呼ばれるNFT* スニーカーを購入していただきます。より多く走ったりSNEAKをアップグレードしたりすることで、さらに多くのトークンを得ることができるようになります。STEP APPには2つのトークンが存在します。FITFIはSNEAKの購入に使用するSTEP APPのガバナンストークンです。そしてKCALはランニングで獲得できるトークンで、SNEAKのアップグレードや現金化などに使用することができます。



また、ヴォルギンは以下のようにも述べています。

「私たちは身体の健康は心の健康にもつながると考えています。運動することに対してインセンティブを与えることでこの目的を達成できます。STEP APPは運動するための動機付けをするだけではなく、経済的自由を与え、ソーシャル的な側面とゲーム的側面によって、あなたのやる気とフィットネスの楽しさを維持します。フィットネスの旅を楽しくすることを意味します。」



グローバルローンチの舞台に東京を選択



STEP APPの最高マーケティング責任者のヤン・フォン・デクラーヌ(Jan Van Decraen、以下デクラーヌ)は、次のように述べています。

「日本は全世界で最大の仮想通貨市場の1つであります。これまでの STEP APPでの経験を振り返ると、日本のお客様は一貫して先頭に立ってくださいました。このため、グローバルローンチイベントを開催するにあたり、東京をその地として選んだのは当社にとってはごく自然なことです。これまでのすべてのベータ版ダウンロード数では、日本が 2 番目に大きく、ウェブサイトアクセス、事前登録、FITFIステーカーのすべてで上位3位に入っています。」



STEP APPは、フィットネスにインセンティブを与えることで、社会的に良い影響を与えることができる仮想通貨ムーブメントです。この考えには著名人も賛同しており、田口麗斗氏は次のようにコメントしています。

「プロ野球の選手として、厳しいトレーニングに取り組み、きちんと体のメンテナンスをすることを重要視しています。様々なアプリやその他の最新の技術が素晴らしい進歩により、プロのアスリートの方でなくても、日常の歩行から競技として取り組むことができるようになりました。ぜひ皆さんも「STEP APP」を登録して使ってみてください。12月1日のグローバルローンチイベントで皆さんとお会いできることを楽しみにしています。」



ボルト、STEP APP の最高マーケティング責任者のデクラーヌ、STEP APPアドバイザーのダルパン・ランドハワ(Dharpan Randhawa)、仮想通貨の決済処理業者大手コインゲートの共同創設者であるドミトリユス・ボリセンカ氏(Dmitrijus Borisenka)が「フィットネスの未来」をテーマに3つのトークセッションを行います。またトークセッションには田口麗斗氏も参加する予定です。公式サービスが開始されたSTEP APPプラットフォームや日本および世界中のユーザーがどのようにしてプラットフォームを通じて利益が得られるかについて紹介されます。また、ボルトは彼の考える「Road to Excellence」についてスピーチします。



【STEP APPカンファレンスについて】

日時:12月1日(木)

ローンチイベント:午後7時~10時30分









アフターパーティ:午後10時30分~(ウサイン・ボルト、DJ FehrplayによるDJパフォーマンスを予定)

会場:RAISE/中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座6F (https://raisetokyo.com/)

イベントチケット購入サイト:https://stepapp.zaiko.io/e/conference2022



今すぐSTEP APPを下記URLからダウンロードして、エクササイズとトークンを開始してください。世界的なムーブメントの一員になり、今すぐ何千人ものSTEPPERSと一緒にスタートしましょう!

Apple App Store:https://testflight.apple.com/join/kjlj9tKw

Google Playストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=app.step.client&pli=1



ステップアプリについて

STEP APP(https://step.app/ja)は、FITFIプラットフォームの先駆者であり、フィットネス経済のためにメタバースゲームを創造しています。ウォーキング、ジョギング、ランニングで交流を深めることで楽しみながらトークンを獲得することができます。STEP APPは、メタバースおよびGameFi市場の次なるフロンティアとして、デジタルリアリティに結び付けられた物理的体験を具現化するものです。このアプリは、STEPプロトコルの最初の製品だけではなく、より大きなSTEPエコシステムの一部でもあり、金融を超えた価値ある製品を志向する最初のブロックチェーンです。



STEPの基盤は、低コストで超高速のブロックチェーン、プラグ可能なスマート コントラクトを迅速に展開するためのSDK、充実したメタバースおよびNFTインフラストラクチャから構成されています。FITFIのメリットを広く普及するために、STEP APPは、史上最高のスプリンターとして地位を確立したボルトをブランドアンバサダーに任命しました。待望のアプリは、2022年7月に2,000万人を超える事前登録ユーザーを対象にプライベートベータ版が公開され、2022年12月1日に東京にてグローバルローンチいたします。



