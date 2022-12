[Sharefull, S.L.]

スペイン発企業 Sharefull, S.L.(本社:スペイン・マドリッド CEO:森岡逸平)が手がける、“世界初” 食べて稼げるEat to EarnのGameFiアプリ「sharefull」のアルファ版が2022年12月5日から日本はじめ世界中の飲食店で利用可能になりました。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ea-6YW4KZa5DVYog2eWd2cptziaHPIj4L60Iu7wiwDwnFQ/viewform











友人との食事、取引先との接待などで飲食店を探す際に活用が増えている、口コミサイト。美味しいお店を探しやすい利便性がある一方で、高い評価のお店に行ったのに満足度が低かったり、低評価なお店が美味しい食事を提供したりと、口コミの信頼性を疑うこともしばしば。その要因は提示される情報の少なさでのミスマッチングや、広告の一環として利用されることで実際よりも高い評価が付けられていることなどが挙げられます。



「本当に良いサービスが見つけるにはどうしたら良いか」。

そこで当社は、信頼のある口コミ情報をあつめるため、ユーザーに実際に訪問した飲食店の口コミを投稿してもらうWeb3.0のサービス「sharefull」を立ち上げ、この度アルファ版をローンチしました。



投稿者それぞれが体験したレビューのシェアを促すためにGameFiを取り入れた世界初*のEat to Earn 口コミサービスで、埋もれている美味しい飲食店を見つけていきます。

(*自社調べ(2022年12月)、GameFi活用したEat to Earnサービスとして)



投稿者には独自のトークンを報酬として付与し、サービス内で購入できる“食器NFT”や”装飾品NFT“を組み合わせることで報酬金額が上昇。「アバランチ(Avalanche)」という仮想通貨を通じて、各国の通貨にも交換できます。



また、情報の信頼性を高く保つため、GPSで投稿者が実際に飲食店へ行かないと投稿できない仕組みや、レビューの質を評価をする仕組みなどを導入しています。



口コミサイトのみの活用も可能です。



第一弾は飲食店口コミサービスとして食のカテゴリから出発。2023年下半期以降には旅行、医療、教育などの分野の口コミも投稿可能予定。



各ライフステージでの選択の質を、質の高い口コミでサポート。 自分に合う”より良いコト”を選ぶことで、生活の質を向上につながるだけでなく、体験のシェアやレビューの質向上に貢献した人たちにも報酬を還元することでより良い経済循環作りを目指します。





sharefull

アルファ版アプリ・ホワイトリスト申請フォーム:https://forms.gle/2PYgSXFLoqzfzFqZA

Twitter:https://twitter.com/sharefull_web3

Discord:https://discord.gg/qFVQmang5W

※2022年12月5日(月)よりアルファ版ウェイティングリスト募集開始。

※アルファ版ご利用はランダム抽選の当選者限定です。



利用可能エリア

2022年12月5日(月)より、以下にて利用可能です。

・全国の飲食店(レストラン、バー、カフェ)



Sharefull, S.L. ブランドコンセプト

「リワードを通して、より良いコトが、世界をより良く。」

食、旅行、宿泊などの体験の誠実なレビューがシェアされ人々の体験価値の向上に貢献する。そして、その行動に貢献した人たちにも報酬が付与される良い経済循環作りを目指しています。



『Sharefull, S.L.(シェアフル)』について

IT企業・楽天出身の森岡逸平CEOを筆頭に、GameFiギルド運営やSNSマーケティングなど複数社経営する茶圓将裕はじめ、大手クリプトプロダクト会社での自社アプリUIUX責任者や、メタバースやNFT関連企業で複数社顧問を務め、中東やEUなど世界各国へ事業を展開するCXコンサル会社CEO、さらにブロックチェーン業界を牽引する開発チームの参画など世界8カ国以上から各分野のプロフェッショナルがコアメンバーやアドバイザーとして集結。





