[株式会社ヴェルテ]

レーシングドライバー金丸ユウが手掛けた新ゴルフアパレルブランド「Gurl Golf by Mid 90s Club」も誕生



厳選されたゴルフアパレルのオンラインセレクトショップ『Mid 90s Club(ミッド・ナインティーズ・クラブ)』(Verte, Inc.:本社所在地・東京都港区虎ノ門)は、阪急メンズ大阪にて2022年11月23日(水・祝)~11月29日(火)の期間で1週間限定のポップアップストアを開催いたします。









今秋冬シーズンを中心に、世界中から厳選セレクトしたゴルフブランドの新作アイテムを販売するほか、ポップアップで初お披露目のブランドやコラボアイテムも多数発売予定です。





また、今回のポップアップ開催に伴い、Mid 90s ClubのCEOを務めながら、レーシングドライバーとしても活躍する金丸ユウが手掛けた新ゴルフアパレルブランド「Gurl Golf by Mid 90s Club(グール ゴルフ)」がローンチいたします。当ブランドは、「ゴルフをもっと自由に」をコンセプトに掲げ、ボーダーレスかつシティでも着こなせるファッション性・機能性を兼ね備えた革新的なアイテムを展開。メンズとウィメンズに加えユニセックスをラインナップし、2022年11月23日(水)から本格始動します。

デビューコレクションは、撥水効果のあるロングスリーブクルーネックや着用時のストレスを極限まで軽減した伸縮性のあるジョガーパンツなど、ゴルフウェアの実用的なディテールや上品な素材感をアイテムに落とし込んだ、計12型の新作が登場。さらにシンプルなフォルムにアイコニックなロゴが配されたキャップやソックスなどアクセサリー類も展開し、豊富なラインナップを用意します。



是非この機会に、新しいゴルフカルチャーを発信する「Mid 90s Club」の遊び心溢れた世界観をご体感ください。



< Mid 90s Club阪急メンズ大阪POP-UP STORE概要 >

開催日時:2022年11月23日(水・祝)~11月29日(火) 11:00~20:00

会場:阪急メンズ大阪1階

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町7−10



【Mid 90s Clubとは】

ゴルフ業界に新しい価値を提供することをミッションに、90年代半ばのメンバーを中心に集めた次世代ゴルフ・コミュニティ。従来のゴルフの「伝統」を守りながらも、これまでにないゴルフのあり方を創造していきます。新型コロナウイルスの影響で新しい生活様式が浸透し、ゴルフを楽しむ若者が急増する中、Mid 90s Clubはアパレル事業を通してゴルフ業界の一層の発展に貢献します。

URL:https://mid90sclub.com/

Instagram:@mid90sclub.tokyo



【株式会社ヴェルテ】

代表取締役社長:金丸 ユウ

所在地:〒105-0001東京都港区虎ノ門3丁目18番12-704号

事業内容:輸出入代理店業務、商品(アパレル・日用雑貨・小物類等)の企画・製造・販売、オンラインショッピングサイトの運営、イベント等の各種催事の企画・立案・実施・運営及びそれらに関するコンサルティング業務



