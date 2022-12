[(株)ノルディックバディズジャパン]

株式会社ノルディックバディズ ジャパンは、オンラインショップ Moomin By Nordicbuddies および ムーミン商品の卸販売を2022年12月2日より開始いたします



ノルディックバディズ ジャパンは、フィンランドと日本の合弁会社で、ムーミン、スナフキン、スノークのおじょうさん、リトルミイ、ニョロニョロなど、最高にクールなムーミン 商品の輸入、卸売り、そしてオンラインショップMoomin By Nordicbuddiesを運営する会社です





株式会社ノルディックバディズ ジャパン(三重県桑名市額田22-1社長 太田真理 TEL 0594-31-2790)は、オンラインショップ Moomin By Nordicbuddies (www.nordicbuddies.co.jp) および ムーミン商品の卸販売を2022年12月月2日より開始いたします。



ムーミン キャラクターのソックス、ウィンターコレクション、ヘッドウェア、バッグ、トラベル、アクセサリーなどを中心にスタートし、その後徐々に商品数を増やしてゆく予定です。















私たちは、最高にクールなムーミン 商品を提供することに専念しており、品質、デザイン、バイブズに対するお客様の要求にお応えします。



弊社の親会社の株式会社ノルディックバディズ は、幼い頃からムーミンを見たり読んだりして育ったムーミンファンに向けて、Moomin By Nordicbuddies【ムーミン・バイ・ノルディックバディズ】のブランド名で、新しいファッション製品を制作している、フィンランドの世界的なムーミン ファッション ブランドです。

Moomin By Nordicbuddies は 現在17ヵ国で販売されており、短期間でムーミン ライセンシーの最大手の 1 つに成長しました。



好奇心、勇気、決意 – これらは、当社運営の根底にあるムーミンの価値観のいくつかです。

私たちは、大胆なカラーと責任ある生産で、お客様に高品質の製品をお届けするために、境界を打ち破る覚悟で会社運営に当たって参ります。

Moomin By Nordicbuddiesの製品は全て、フィンランドのヘルシンキにあるラウッタサーリと呼ばれる小さな島 (「幸せ者の島」としても知られています)でデザインされています。

私たちがこの製品を作るのを楽しんだのと同じくらい、この製品を楽しんでいただけることを願っています。



全ての商品は Moomin By Nordicbuddies による公式ムーミン製品です。







株式会社ノルディックバディズジャパン

Japan: www.nordicbuddies.co.jp

International: www.nordicbuddies.com

info@nordicbuddies.co.jp

インスタグラム: https://www.instagram.com/nordicbuddies/



本社

〒511-0911三重県桑名市額田22-1

TEL: 0594-31-2790

代表取締役 太田真理



東京支社

〒110-0005 東京都 台東区上野7-9-2 ル・リオン上野ステーションコート

TEL: 03-5246-3435 FAX: 03-5246-3436



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/02-10:16)