~私たちが創る、私たちの為の場所~全てのZ世代に贈るエンタメイベント、Zコレクションが初開催決定!出演者も続々登場!





2022年12月11日、Zepp Osaka Baysideにて、Zコレクション 2022 A/W が開催決定!



Z世代向け雑誌『ZETTER』の創刊を記念して、ZETTERの発売日当日のイベント開催となります。





気になるコンテンツの内容は

有名アーティストのライブパフォーマンス、YouTuber、TikTokerなどインフルエンサーによるトークショー、サステナブルファッションショー、雑誌『ZETTER』コンテンツ紹介など盛り沢山です!

これからの時代を担っていくZ世代の出演者のパワーを感じていただければと思います!



今回のイベントは会場にお越しいただくだけでなく、オンライン生配信でも同時にお楽しみ頂けます!会場内では、全席シート席300席限定でご用意しております。是非会場にお越しください!



さらに、来場者様全員に”特典”として、雑誌『ZETTER』のプレゼントも!

Zコレクション 2022 A/W 開催概要









■日程 2022年12月11日(日)



■内容 ライブパフォーマンス、インフルエンサートークショー、ファッションショーなど、雑誌『ZETTER』創刊記念エンターテインメントイベント



■会場 Zepp Osaka Bayside(大阪府大阪市此花区桜島1-1-61)

https://www.zepp.co.jp/hall/osakabayside/



■時間 15:30開場 / 16:00開演 / 19:00終演(予定)



■主催 Zコレクション 2022 A/W 実行委員会



■制作 株式会社TUM





コンセプト:私たちが創る、私たちの為の場所







Zコレクションのコンセプトは私たちが創る、私たちの為の場所。「私たち」=「Z世代」と定義し、Z世代によるZ世代のためのイベントを創ります。なんと本イベントの実行委員はZ世代のみで構成されており、企画から構成、進行まで全てをZ世代で行います!



コンセプト

「私たちが創る、私たちの為の場所」全てのZ世代に贈るエンタメイベント。



次世代を創り、担っていくのは私たちZ世代である。未来は無限大。

その未来を一緒に創りませんか?



したいことにチャレンジし、自分自身がわくわくする未来を創るために、今ある常識に囚われ、レールの上を歩くのではなく、自らで見つけた道を全力で駆け抜ける。



HELLO NEW ME!

さぁ 一緒に一歩 踏み出そう! わたしたち次第だ!



今回2022 A/Wのテーマは「HELLO NEW ME!」これからの時代を担うのは私たちZ世代と言う中で、私たち実行委員も含め、まだまだ未熟だと思います。その中で一緒に未来を創っていく自覚をして、新しい自分に気付き、一歩踏み出すきっかけになるようなイベントになれば嬉しいです!



雑誌『ZETTER』とは







2022年12月に創刊号を発刊する、ZETTER。



『Z世代によるZ世代のためのメディア』として、【素直に・ありのままに届ける】をモットーに等身大の表現で寄り添う雑誌をリリース。



翌年6月には、Vol,2 の発刊も控えている。



