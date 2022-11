[株式会社ウィステリア]

株式会社ウィステリア(本社:東京都世田谷区 代表取締役 伊藤彰浩)は、持続可能な社会の実現に向けた日本活性化プロジェクト「Bridge Your Gapプロジェクト」を11月1日より始動いたしました。本プロジェクトは、個人や自治体、企業などの組織が抱える様々な課題や悩みを、多様な人・組織と協働しながら、日本を活性化・再興するための処方箋・解決策を発見・創造し、その取り組みを広めていくプロジェクトです。



「Bridge Your Gap」プロジェクトの取り組みの一環として、様々な領域で世の中に存在しているギャップを埋める(「社会課題を解決する」)活動を行っている方々・組織の活動に注目し、その取り組みを掘り下げていくインターネット動画番組(「Bridge Your Gap」)を11月22日から配信いたします。





【Bridge Your Gapプロジェクトとは?】

世の中には、様々なギャップ(隔たり、溝、違い)が溢れています。

そのギャップが、様々な社会の問題・課題の発生の要因となっています。

より良い未来を創るためには、積極的にそのギャップを発見し、

ギャップを埋めていくアクションが必要であると考えています。



個人や自治体、企業などの組織が抱える様々な課題や悩み(「Your Gap」)に、橋を架ける(「Bridge」)ことにより、解決していく。ギャップを発見し、橋をかける手段・知識・知恵を見つけ出し、広く共有していくことが、限られた時間を最大限に活用し、成果を出していくことにつながると考え、「Bridge Your Gap」をキーコンセプトに掲げ、様々な活動をして参ります。



【新番組について】

「Bridge Your Gap」プロジェクトの取り組みの一環として、様々な領域で世の中に存在しているギャップを埋める(「社会課題を解決する」)活動を行っている方々・組織の活動に注目し、その取り組みを掘り下げていくインターネット動画番組(「Bridge Your Gap」)を11月22日から配信いたします。



本番組は、1回の取材で完結するのではなく、課題解決の取り組みを、継続して取材していくことにより、その取り組みの過程(プロセス)と成果を視聴者の方々と共有し、解決の処方箋・解決策を発見・創造していく番組です。課題解決の取り組みのプロセスを可視化することで、単に取り組みの成果のみで活動の価値を判断するのではなく、取り組みそのものが生み出した価値を視聴者の皆様と体感、共有していただくための「チャレンジするプロセスを応援する番組」にしていく予定です。



第1回目の特集は、人口の急減、超高齢化、先行き不透明な地域産業・経済など、現代の日本が抱える様々な課題が集積している、日本の近未来図とも言える「山形県西川町」を取材しました。本年4月に就任された菅野町長を中心に、山形県西川町がどのようにして課題の解決に取り組んでいるかを、全6回に渡り順次配信する予定です。今回、西川町の全面的なご協力で、同町が抱える課題と真剣な取り組みをリアルに現地取材させていただきました。



山形県西川町での撮影風景(菅野大志 西川町長と弊社代表 伊藤)



なお、本番組の番組プロデューサーとして、「さんまのスーパーからくりTV」「中居正広の金曜日のスマたちへ」など数多くの人気テレビ番組を手がけてきたバラエティプロデュサーの角田陽一郎氏に参画いただいております。同氏の豊富な番組制作の知見とユニークな視点が番組に反映されて参ります。ご期待ください。



番組配信と取材リポートなどは、こちらからご覧ください。

・第1回配信「BYG山形県西川町編 #1 観光資源を開発する」:https://youtu.be/X1DeJwyP0Zw

・YouTube 「Bridge Your Gap 公式チャンネル」:https://www.youtube.com/@BridgeYourGap

・当社メディアサイト:https://www.wisteria-inc.net/media_byg/



【今後の取り組みについて】

「Bridge Your Gap」をキーコンセプトに、様々な解決策を提案してまいります。プロジェクトの範囲は、日本が課題を解決するために重要な下記の領域において、本プロジェクトの趣旨にご賛同いただいた方々と協業をしながら、取り組みを進めて参ります。



・起業家教育(起業家的精神の育成)

・人材開発、組織開発

・キャリア開発

・事業創出

・事業承継

・スタートアップ投資



番組プロデユーサー 角田陽一郎氏からのメッセージ

「いろんなギャップに橋をかける」それは簡単なようでなかなか難しいです。でもそんな時にこそ、その現状を取材して、番組化する。そしてみんなに見てもらう。すると、そこから気付きが生まれ、行動が始まり、仲間ができるかもしれない。それがエンターテイメントの力だと信じています。そんな“橋をかけるきっかけ”になればいいなと想ってBYGプロジェクトに参画しております。



代表取締役 伊藤彰浩からのメッセージ

今までの日本のやり方が通用しない、与えられた正解のない時代。結果だけを問う物事の進め方は皆の共感を得られず、また結果も伴わない時代なのではないでしょうか。結果のみで物事の良し悪しを判断するのではなく、過程(プロセス)そのものの価値を創造する。過程では遊び心やユーモアも交えながら、柔軟かつ多様なゴールに向かって突き進んでいく。プロセス自体をエンターテイメントにして行く。その先に今の日本の閉塞感や課題への解決策があるのではないかと考えています。プロセスを楽しみながら、そして結果も伴ってくる、そんな取り組みにしていきたいと思います。そして、挑戦を後押しする社会を実現したいと思います。





■番組プロデューサー 角田陽一郎

(バラエティプロデューサー/文化資源学研究者)







東京大学文学部西洋史学科卒業後、1994年にTBSテレビに入社。 「さんまのスーパーからくりTV」「中居正広の金曜日のスマたちへ」「EXILE魂」「オトナの!」など主にバラエティ番組の企画制作をしながら、 2009年ネット動画配信会社goomoを設立。2016年TBSを退社。 映画『げんげ』監督、音楽フェスティバル開催、アプリ制作、舞台演出、「ACC CMフェスティバル」インタラクティブ部門審員(2014,15年)、SBP高校生交流フェア審査員(2017年~)、 その他多種多様なメディアビジネスをプロデュース。現在、東京大学大学院博士課程にて文化資源学を研究中。 著書:小説『AP』『仕事人生あんちょこ辞典』『読書をプロデュース』『最速で身につく世界史』『最速で身につく日本史』 『なぜ僕らはこんなにも働くのだろうか』『人生が変わるすごい「地理」』『運の技術』『出世のススメ』他多数。週刊プレイボーイにて映画対談連載中、メルマガDIVERSE配信中





■株式会社ウィステリア 代表取締役 伊藤彰浩





一橋大学商学部卒業。1992年、株式会社トーメン(現 豊田通商)に入社。東欧、東南アジアでの通信インフラ開発事業に従事。2001年、インディゴ株式会社に入社。インターネット関連ビジネスに取り組む。2003年、孫泰蔵氏より、同社をマネジメント・バイアウト。取締役、代表取締役社長を歴任し、同社を再生する。2010年、日本で初めて法人による個人向けSMS(ショートメッセージ)配信サービスを事業化し、SMSによる個人認証サービス市場を日本に創造。2014年、株式会社アクリートを設立し、代表取締役社長CEOに就任。同社を東京証券取引所マザーズ上場に導く。2019年、株式会社ウィステリア 代表取締役CEOに就任。



■会社概要

企業名 :株式会社ウィステリア

設立 :2018年9月

代表者 :伊藤 彰浩

事業概要 :経営コンサルティング、組織及び人材開発支援、ベンチャービジネスへの投資およびその養成、事業開発およびその運営

URL : https://www.wisteria-inc.net/





【本件に関するお問い合わせ】

contact@wisteria-inc.net









企業プレスリリース詳細へ (2022/11/23-13:40)