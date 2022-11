[株式会社三井住友銀行]

イベント当日は、来場者限定抽選会やTwitterキャンペーンも!出演アーティストのサイン入りグッズ等の豪華景品が当たる



株式会社三井住友銀行(頭取 CEO:高島 誠、本社:東京都千代田区)は、2022年12月13日(火)に名古屋で開催される「2022 Asia Artist Awards(AAA)」への協賛をいたします。協賛に伴い、「2022 Asia Artist Awardsチケットプレゼントキャンペーン」を11月22日(火)~11月30日(水)まで実施します。





本キャンペーンでは、期間中にスマートフォンアプリ「Vポイント」にSMBCダイレクトを連携してくださった方の中から抽選で300組(600名さま)に、「ペアチケット(非売品)」と「500円分のVポイントギフト」をプレゼントします。

またイベント当日12月13日(火)は、会場に設置された三井住友銀行の「Vポイントのブース」で出演アーティストのサイン入りグッズやAAAのオリジナルグッズが当たる抽選会も実施予定。さらに、イベントに来られない方もAAAのオリジナルグッズがゲットできる「Twitterキャンペーン」も実施予定ですので、是非、三井住友銀行のTwitterアカウントをフォローしてお待ちください。





<キャンペーンサイトURL>https://www.smbcaaa2022.jp





■「2022 Asia Artist Awardsチケットプレゼントキャンペーン」について







【キャンペーン概要】

■キャンペーン名:2022 Asia Artist Awardsチケットプレゼントキャンペーン

■期間:11月22日(火)~11月30日(水)

■応募方法:

(1)スマートフォンアプリ「Vポイント」をダウンロードし、SMBCダイレクトと連携

(2)キャンペーンサイトのエントリーフォームより必要事項を入力して応募完了

<キャンペーンサイトURL>https://www.smbcaaa2022.jp



■応募条件:以下すべてを満たすこと(※順不同)

1.キャンペーンサイトのエントリーフォームからキャンペーン応募

2.スマートフォンアプリ「Vポイント」をダウンロードし、SMBCダイレクトとポイント連携

・三井住友銀行の口座に3,000円以上の残高をお持ちいただく必要があります。

・エントリーで記載いただく応募者情報と口座保有者は同一である必要があります。



■抽選:当選者には12月7日(水)までにエントリーいただいたメールアドレス宛に

「smbcaaa2022@smbc-forum-entry.jp」より景品受領に関するメールをお送りいたします。

※落選案内はいたしませんのでご了承ください。



■賞品・当選人数:・2022 Asia Artist Awards参加チケット1組2枚セット(300組600名さま)

・Vポイントギフト500円相当(300名さま)



■ご注意事項:

・2022年11月21日(月)時点で、当行に普通預金口座をお持ちでない方は、プレゼント進呈の対象外となります。

・1口座当たり1回のみの応募とさせていただきます。同一口座で複数回エントリー頂いても、1回限りの抽選となります。

・チケット座席は選択できません。

※詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。





■「Vポイント」について







Vポイントは、クレジットカードのご利用や銀行の各種サービス、お得なキャンペーンなどで貯まる、SMBCグループの共通ポイントです。1ポイント=1円相当として、Visaが使える国内のお店はもちろん、カード決済のキャッシュバック、Apple Pay・Google Payの支払い、ネットショッピングなど、世界中のお買い物で便利にお使いいただけます。

※Apple PayはApple Inc.の商標です。

※Google PayはGoogle LLCの商標です。



<「Vポイント」詳細ページURL>https://www.smbc.co.jp/kojin/special/point/



<スマートフォンアプリ「Vポイント」ダウンロードURL>

App store:https://apps.apple.com/jp/app/id1504833985

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smbc_card.vpoint&hl=ja





■「2022 Asia Artist Awards」について



2022年12月13日(火)に名古屋にて、日本で初めて開催される「2022 Asia Artist Awards」。

「Asia Artist Awards」は、一年を通じてアジアと韓国の音楽界で輝いたアーティストを中心に、視聴者投票、デジタルチャート、CDの販売数、専門審査委員団の審査結果を総合して受賞者を選出する「音楽部門」、地上波またはケーブルテレビ等、全てのチャンネルの作品を審査する「ドラマ部門」が融合したアジア最大級のライブイベントです。



今年は3年ぶりの有観客での開催となり、グローバルに活躍するSEVENTEEN、ITZY、IVE、Kep1er、LE SSERAFIMなどのK-POPアーティストの他、日本でも人気を集めるNiziU、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BE:FIRSTなど多くのアーティストが出演し、パフォーマンスを披露します。





■開催日 :2022年12月13日(火)

■開催場所:名古屋・日本ガイシホール(名古屋市南区東又兵ヱ町5-1-16)

■司会 :イトゥク(SUPER JUNIOR)、チャン・ウォニョン(IVE)

■出演 :SEVENTEEN、THE BOYZ、Stray Kids、ITZY、TREASURE、IVE、Kep1er、LE SSERAFIM、NewJeans、PENTAGON、KARD、チェ・イェナ、NiziU、NMIXX、TEMPEST、

THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、BE:FIRST ほか



<「2022 Asia Artist Awards」公式サイト>

https://www.asiaartistawards.jp/



