株式会社ICHIZEN HOLDINGS(代表取締役・水野倫太郎、東京都千代田区)は、2022年11月5日(土)、3DアバターNFTプロジェクト「sine by META CAMELOT」を正式リリースし、プレセール開始から8分で2,000体を完売しました。











sine by META CAMELOTとは



sine by META CAMELOTは、渋谷の人気クラブCLUB CAMELOTを完全再現したメタバース空間"META CAMELOT"をはじめとした様々なメタバース空間で使用できる3DアバターNFTです。







今回NFTとして販売したのは上のような2D画像、いわゆるPFP(プロフィール写真)であり、2023年1Qには2D画像と同デザインの3Dアバターをもらう事が出来ます。(参照:下部画像)



3Dアバターはもらったその瞬間からメタバース空間で自分だけのオリジナルアバターを使用することが出来るようになります。



・公式ホームページ:https://sine-nft.com/

・公式Twitter:https://twitter.com/sine_camelot







NFTのユーティリティ





sine by META CAMELOTは、”他プロジェクトのWLが貰える”・”絵柄が変わる”といったこれまでのNFTの垣根を超えた『現実』と『メタバース』上それぞれでベネフィットを感じられるユーティリティを提供しています。



・渋谷CLUB CAMELOTの入場料が永年無料(*平均入場価格2,500円が無料。ドリンク代として1,000円=2杯を入場時には頂きます。1回のご利用あたり約3,000円ほどお得に。)

・DJ/アーティストコラボNFTのエアドロップ

・メタバース空間内で使用できるアイテムNFTのエアドロップ

・マッチングサービスの利用

・CLUB CAMELOTでのイベント定期開催





11月13日(日)リビールが行われ、NFTの価格が約75%上昇







セールから約1週間後の11月13日(日)18時、sine by META CAMELOTのリビールが行われました。

(*リビールとは、NFTの購入時点ではどの絵柄(今回ではアバター)か分からず、その後のリビールタイミングで初めてどのアバターが手に入ったか分かるという方式のものです。)

このリビールによって手に入れたものと同じ絵柄が、2023年1Qに3Dアバターとして手に入ります。



ほとんどのNFTプロジェクトは、リビール後価格を大きく落とす傾向にあります。

ですが、sineはリビール前が最低価格0.04ETHから、リビール後0.07ETHまでと約75%の価格上昇を見せました。

・OpenSea取扱ページはこちら:https://opensea.io/collection/sine-by-metacamelot





世界初!ナイトクラブのデジタルツイン型メタバース「META CAMELOT」とは







META CAMELOTとは、渋谷にある人気ナイトクラブ「CLUB CAMELOT」を完全再現した世界初のメタバースナイトクラブです。

「Reality⇔Fanatcy」をコンセプトに作られているMETA CAMELOTは、クラブさながらのリアル体験に加え、メタバース空間だからこそ出来る体験を提供します。

現時点では、CLUB CAMELOTのB2フロアが完全再現されており、今後はB3フロア・B1フロアがMETA CAMELOT上に増築されていきます。



・META CAMELOTデモ版ダウンロード:https://camelot.sequin.world/launch

・公式Youtube:https://www.youtube.com/watch?v=oLumAtpKbtU

・公式Twitter:https://twitter.com/MetaCamelot





株式会社ICHIZEN HOLDINGSについて



株式会社ICHIZEN HOLDINGSは、「飽くなき欲求が叶えられる世界」を実現するべく、Web3事業を行う企業です。

ジェネラティブNFTプロジェクトの企画立案から運営等、メタバース空間の開発等、フィジカル&メタバースでのイベント企画運営、Web3系事業マーケティング支援を行っています。



公式ホームページ:https://ichizenholdings.co.jp/



