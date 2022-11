[株式会社ベストシッピングホールディングス]

~音楽とクリエイティヴを活用したユニークな訴求方法で、国際物流企業の世界注目を狙う~



株式会社ベストシッピングホールディングス(本社:東京都港区 代表取締役 西村 廣文、以下当社グループ)は、オリジナルのグループ・テーマソング「Unite as One」を制作して、当社グループのサービスを訴求するテーマソングと映像を世界に向けて発信をします。本取り組みを通じて世界から国内の国際物流業が注目されるPRも実施し、業界全体の底上げに貢献して参ります。











当社グループの株式会社ベストシッピングは、陸・海・空をカバーする、一貫した国際複合輸送サービスを提供することで、お客様に一歩先の未来を照らす新たな価値を生み出しています。

これらの事業活動をより多くのお客様へ伝えたいという思いで、オリジナルの宣伝手法や話題性を生むコンテンツを専門的にトータルプロデュースできる経験とスキルを有した、クリエイター集団、NORTH ELEMENTS※(運営:株式会社ノースエレメンツ 本社 北海道札幌市、以下ノースエレメンツ)と連携促進をし、アーティストやクリエイターといった日々創造力に溢れている方々に、当社のサービスを客観的に分析してもらい、彼らの持つアイディアとコンテンツの力で、独自のブランディングとプロモーション手法を用いて「話題性」創出することで、多くの人への認知を高めることを検討していました。

その第一弾として、オリジナルのグループ・テーマソング「Unite as One」を制作し、インターネットのコミュニケーションを通じ、全国及び海外まで幅広い地域に向けてのPRを実施します。テーマソングは「想いを繋ぎ、届けるを叶える」をコンセプトに、当社グループの経営幹部、社員が一丸となった参加型で制作され、ノースエレメンツのクリエイター陣による、当社グループの愛に溢れる作品に仕上がっています。なお、これらの作品はYouTubeを通じて世界へ配信されると共に、iTunes store・Amazon Music・LINE MUSIC・Spotifyなどを通じて、オリジナルソングとして、全世界にむけて「BSG=Best Shipping Group」のアーティスト作品として世界デビューも果たしました。

当社グループの掲げる行動指針“未来志向とグローバル志向”を胸に、社員一人ひとりが変化に意欲的に取り組み、世界をつなぐ国際人を目指すというコンセプトに基づく表現を、歌詞と映像を通じて、訴求いたします

なお、本作品は日経社歌コンテスト2023(主催:日本経済新聞)への応募作品としてエントリーをして

2022年11月18日(金)まで投票・予選審査が開催されます。



「Unite as One 」映像配信サイト(YouTube)







「Unite as One 」楽曲配信サイト

https://linkco.re/VtTxgcaT?lang=ja



日経社歌コンテスト2023

https://shaka.nikkei.co.jp/#109



【株式会社ベストシッピングホールディングスについて】

株式会社ベストシッピング ホールディングス

代表取締役 西村 廣文



〒105-0023 東京都港区芝浦1-14-6 BSビル

TEL 03-5439-3702 / 03-5439-0407

https://bestshippingholdings.co.jp



グループ企業

株式会社ベストシッピング

https://www.bestshipping.co.jp



株式会社エースロジコム

http://www.acelogicom.co.jp





※North Elements(ノースエレメンツ)は、価値創造プロデューサー殿木達郎を中心に商業、エンタテインメントを融合させたクロスプラットフォームのプロジェクトを開発しているプロデューサー、ディレクター、デザイナー、芸術家、作家、作曲家の世界的なグループにより、様々なビジネス・デザインやコンテンツを制作する集団。アーティスト、クリエイター×コンテンツ、アイディアの力で企業や社会課題を解決する。

https://www.north-e.net





