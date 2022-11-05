［一般社団法人e-kagaku国際科学教育協会］

～宇宙産業とデータサイエンス人材の育成を地方創生の原動力に～



科学を通じた人間教育を行っている一般社団法人e-kagaku国際科学教育協会（代表：北原達正）は、2022年11月20日に第2回びわ湖環境シンポジウムを開催します







琵琶湖環境シンポジウムは、e-kagakuアカデミーの小・中・高校生が取り組んでいる琵琶湖の環境調査活動と、滋賀大学におけるデータサイエンス人材育成活動を紹介します。ほかにも、「産官学金連携が切り開く、宇宙と環境ビジネスと新しい人材育成のカタチ」と題して、産・官・学・金それぞれの立場から識者が集い、環境問題ならびに宇宙利活用とデータサイエンスの応用が進展するICT時代にマッチした社会の創生について議論を行います。





シンポジウムはライブ配信でも視聴いただけます。

ご視聴のお申込み↓

https://forms.gle/NX2tgZuP9QR28APB6



■第2回びわ湖環境シンポジウム■

「宇宙産業とデータサイエンス人材の育成を地方創生の原動力に」

～びわ湖環境×宇宙利活用で教育界と経済界を結ぶ～

日時：2022年11月20日（日）11：00～17：00

会場：びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール淡海

主催：びわ湖環境シンポジウム実行委員会、大津東ロータリークラブ、一般社団法人e-kagaku国際科学教育協会

後援：環境省近畿地方環境事務所、 滋賀県、滋賀県教育委員会、大津市、大津市教育委員会、滋賀大学、株式会社滋賀銀行、（一社）滋賀グリーン活動ネットワーク、日本分光株式会社、MathWorks Japan

参加費：無料



【プログラム】

11:00 開場・オンライン配信開始

11:10 開会挨拶 山本勝義 国際ロータリー第2650地区ガバナー補佐

11:15 来賓挨拶 大岡敏孝 衆議院議員（元環境副大臣）

11:20 来賓挨拶 佐藤健司 大津市長

11:25 来賓挨拶 目片信悟 滋賀県議会議員

11:45 基調講演 北原達正（一般社団法人e-kagaku国際科学教育協会 代表理事）

「びわ湖環境プロジェクトが進める地域創生への人材育成と基盤つくり」

12:45 研究発表１.～３. びわ湖環境プロジェクトメンバー（e-kagakuアカデミー）

13:30 特別講演 深谷良治（滋賀大学データサイエンス・AIイノベーション研究推進センター副センター長）

「 データ主導で切り開く滋賀の未来」

14:00 研修発表４.～５. びわ湖環境プロジェクトメンバー（e-kagakuアカデミー）

14:35 マザーレイクゴールズの講演 三和伸彦（滋賀県理事 琵琶湖政策・MLGｓ推進担当）

15:10 パネル討論会「産官学金連携が切り開く、宇宙と環境ビジネスと新しい人材育成のカタチ」

16:00 優秀賞の発表、表彰式

16:15 閉会式



【パネルディスカッション出席者】

齋藤邦彦 滋賀大学データサイエンス学部 教授

片岡一明 株式会社滋賀銀行 執行役員営業統轄部長

三和伸彦 滋賀県理事（琵琶湖政策・MLGs推進担当）

吉富 進 一般社団法人日本宇宙フォーラム特別顧問、元JAXA理事

辻 博子 滋賀ローカルSDGs研究会 事務局長

北原達正 e-kagakuアカデミー 代表 （司会進行）



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/05-13:16）