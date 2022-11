[株式会社DIFF.]

-ミズノ株式会社からの出向起業スタートアップの設立は初の取り組みです-



◆株式会社DIFF.(本社:大阪市北区、代表取締役:清水雄一)は、ミズノ株式会社(本社:大阪市住之江区、社長:水野明人)から生まれた企業発ベンチャーです。

◆左右別サイズでのスポーツシューズ購買を実現するECサイト『DIFF.』の開発に取り組んでまいります。

◆経済産業省の令和4年度「大企業人材等新規事業創造支援事業費補助金」(出向起業等創出支援事業)において公募された補助対象事業者にスポーツ用品業界として初めて採択されました。











補助対象となった左右別サイズのシューズ購買サービス『DIFF.』



■顧客課題



左右で推奨されるシューズのサイズが異なる方の割合は約20%に及び、5人に1人はシューズを買う時に「右に合わせるか?左に合わせるか?」の二択に迫られており、その対象者数は世界に15億人以上と考えられます。このことが、どの靴を履いても足に合わず途方に暮れる"靴難民"が生まれる一つの要因と捉えています。なぜなら、通常シューズは左右同じ大きさでしか買うことが出来ないからです。特にスポーツをされている方からは、"常に片方の足が内出血しているがどうしようもないので我慢している"といった声や、"シューズを二足買って、合わないシューズを捨てているので二倍の出費になり困っている"という声があります。







■提供価値

株式会社DIFF.ではこの課題を解決するために"左右別サイズでスポーツシューズを買えるECサイト"を構築します。従来、オーダーメイドでの左右別サイズ対応という方法が競技レベルの高い選手を中心に取られてきましたが、一般のユーザーの日常シーン用途に提案するには1.価格が高くなること2.モデル選択の自由度が極端に少なくなること等のデメリットがありました。そこで株式会社DIFF.では、各シューズメーカーから両側セットで出荷されたシューズを倉庫にて左右別サイズに分割し、在庫を持ち、ECサイトを通じて販売することで「左右別サイズ×低コストアップ×最新モデル」という価値の実現を目指します。







「大企業人材等新規事業創造支援事業費補助金」(出向起業等創出支援事業)とは



出向起業等創出支援事業は、経済産業省「大企業人材等新規事業創造支援事業費補助金」に基づき、出向起業を活用して新規事業開発を行うにあたり、事業開発活動費用(プロトタイプ開発、実証実験等)の一部を補助するものです。

詳細はこちら|https://co-hr-innovation.jp/



代表者コメント







■コメント

左右別サイズのシューズを購入できる社会の実現は数年に渡り追い求めてきたテーマであり、この度補助金に採択され、この事業の推進を共に進められることに感謝しております。事業を前に進めることはもちろんのことですが、スポーツ用品業界およびミズノから初となる出向起業への挑戦を通じて、スポーツを通じた社会イノベーション創出の機運醸成にも貢献をしていきたいと考えています。

■経歴

三重県伊賀市生まれ。鈴鹿高専卒業。神戸大学卒業。同大学院修了。2012 年ミズノ入社、研究開発部に配属。サッカーシューズ等の開発担当を経て、2022年10月31日までグローバル研究開発部に所属。新規事業プログラムの企画運営を担当。

【活動実績】

-2020年9月 ONE JAPAN 主催『Change by ONE JAPAN』ファイナリスト選出(ミズノで推進する新規事業と して)

-2021 年12月 経済産業省/JETRO 主催 『始動 Next Innovator』SV 派遣メンバーに選抜(ミズノで推進す る新規事業として)

-2022年10月 経済産業省 令和 4 年度 大企業人材等新規事業創造支援事業費補助金」(出向起業等創出 支援事業)に採択





株式会社DIFF.について



■会社名|株式会社DIFF.

■所在地|〒530-0001大阪府大阪市北区梅田1-1-3大阪駅前第3ビル 29階 1-1-1号室

■代表者|清水 雄一

■設立|2022年10月26日

■企業URL|https://diff-shoe.studio.site

■事業内容|左右別サイズでスポーツシューズを買えるECサイトをはじめ、『足が喜ぶ、あしたをつくる』を実現するサービスを開発していきます

■採用情報|完全にゼロから代表者と二人三脚で企業およびサービスのブランドを作り上げるブランドマネージャーを募集します。副業歓迎。スポーツシューズ選びに課題を感じたことがある方、『足が喜ぶ、あしたをつくる。』というビジョンに共感頂ける方を歓迎しますので是非上記企業URLからお気軽にお問合せください。



本件に関係する関係各所からのリリース等



ミズノ株式会社|https://corp.mizuno.com/jp/news-release/2022/20221115

経済産業省|https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/2022_nijikobo_saitakukekka.pdf

出向起業制度の事務局|https://co-hr-innovation.jp/entrepreneur/diff/



