[TRAinnovation株式会社]

TRAinnovation株式会社(本社:大阪府藤井寺市、CEO:堀江秀幸 / 以下、 TRAinnovation)は、TRAinnovation(トライノベーション)の1stアルバム「TRAinnovation」を11月13日(日)より音楽サイトにて世界一斉配信します。













1stアルバム「TRAinnovation」について







12曲全て、TRAinnovationの完全オリジナルサウンド。従来の和楽器と他ジャンルのコラボ作品とは違い、リーダーの堀江秀幸が電子音源も含め作曲・編曲、ミックスやマスタリングまで手掛けています。また、関西を中心に活躍するバイオリニスト・中塚哲司をゲストに迎え、日本の伝統楽器と西洋の伝統音楽を融合させました。









1stアルバム発売までの歩み





2018年に結成、「和のアップデート」を掲げプロジェクトを展開する和楽器ユニット「TRAinnovation」。津軽三味線・和太鼓奏者のリーダー・堀江秀幸をはじめ、尺八や篠笛、創作日舞など、多彩なジャンルのクリエイターら6人で構成されています。

「TRAinnovation」は、「Try(トライ)」「Traditional(トラディショナル)」「Innovation(イノベーション)」を融合させた造語です。現代の音楽を楽しむように、和楽器の魅力を肌で感じてほしいという思いから、国内のライブハウスやクラブハウスで活動をスタートし、2019年に海外でのライブを初開催しました。

2020年には、本田圭佑がイメージキャラクターをつとめ、和をモチーフにしたスマートフォンケースブランド「TSUMUGI」のイメージソングを担当、和楽器×コンピューター音楽という新たなサウンドで国内外のファンを着実に増やし、今回、世界同時配信での1stアルバム発売となりました。









ユニット活動に込める思い



和楽器業界は、コロナ禍で演奏会やコンサートが延期や中止となり、アーティストだけでなく、楽器を生み出す職人の生活にも影を落としています。2020年には創業135年の三味線の最大手メーカー「東京和楽器」がコロナ禍の需要激減で廃業、業界に多大な影響を与えました。一方、コロナ禍以前から、和楽器は海外への発信が重点とされ、日本国内への発信、特に、和の音楽に触れ合う機会のない若者への浸透が進んでいない現状があります。

そこで、和の音色を絶やさず、未来に継いでいく思いを「和をアップデートする」というテーマに込め、和楽器ユニット「TRAinnovation」は活動しております。



【リーダー・堀江秀幸からのメッセージ】

私は、日本人として和楽器や和文化に想いや誇りを持っています。多様性の現代において、ポップスやヒップホップを聞くように、和楽器サウンドも1つの選択肢になってほしい、伝統音楽という敷居の高いところに置かず「面白い!」と胸が熱くなって、思わず踊ってくれたら……。そんな想いで音楽と向き合い、共有できる仲間と一曲一曲制作しました。ぜひ聴いてください。





1stアルバム「TRAinnovation」

【収録曲】

1 Harlequin

2 Battera Eneta

3 and flash

4 heavy wood

5 Asian boy

6 carrot and stick

7 GeT

8 orientRa

9 buTteR milk virginiA

10 Sound head

11 SUSHIZAMURAI

12 The 9th



【楽曲解説(一部抜粋)】

Harlequin

津軽三味線や尺八、箏と重低音シンセサイザーが織りなすクールな楽曲。それぞれの楽器の特性を活かしたアンサンブルの中で、一気にユニゾンで聞かせるサビが耳を貫く。



and flash

太棹・中棹・細棹、全ての三味線とバイオリンのハーモニーが心に溶け込む切ない楽曲。メロディーとは裏腹に、リズミカルな重低音電子ビートと、生演奏と同等に扱われるシンセサイザーの音色が印象的。



Sound head

「次世代の盆踊り」をイメージして、音楽フェスとして表現した楽曲。ノリ世界観に威勢のいい掛け声やキャッチーな歌も合わさり、TRAinnovationらしさが溢れる楽曲。



The 9th

「第九」で知られる交響曲第9番をモチーフにした楽曲。楽器カバーでありがちな「従来のメロディーを破る」表現は用いず、馴染みあるサビはそのままに、TRAinnovationらしいアレンジでキャッチーに仕上げた。



【ゲストプロフィール】

中塚 哲司

バイオリニスト

大阪芸術大学(バイオリン)、及び同大学院修士課程(ビオラ)修了。在学中よりクラシック音楽をはじめ、ジャズ、アイルランドのケルト音楽など、民族音楽の奏法及び音楽理論を研究。バイオリンを米田美聖、青砥華、川井郁子各氏、ビオラを大野かおる、坪井一宏各氏に師事。現在は国内を中心に年間契約で演奏する傍ら、バンド「Ensemble Baranotchki (バラノチカ)」を率いて、フロント(バイオリン)と作編曲を担当している。



●配信サイト

https://songwhip.com/trainnovation/trainnovation



●TRAinnovation Official HP & SNS

・Instagram:https://www.instagram.com/trainnovation_official

・YouTube:https://www.youtube.com/c/TRAinnovation

・email:hhh@trainno.net



