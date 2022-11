[WASIKI合同会社]

音楽アーティストのマネジメント、レーベル事業を中心に、音楽イベント制作などを行うWASIKI合同会社は、2022年11月19日(土)豊洲公園の特設ステージにてBAYSIDE MUSIC CAMP in Toyosu #1を初開催します。







音楽アーティストのマネジメント、レーベル事業を中心に、音楽イベント制作などを行うWASIKI合同会社は、2022年11月19日(土)豊洲公園の特設ステージにてBAYSIDE MUSIC CAMP in Toyosu #1を初開催します。



本イベントは、近隣住民の方々にライブシーンで活動しているアーティストの音楽を気軽にふれあって頂き、豊洲の新しい音楽文化創出の推進を目的にしています。

当日は、東京のライブシーンで活躍しているアーティスト3組が出演致します。



2020年10月タワーレコメンにピックアップされ、優しくも多彩でポップな楽曲性に数々の大物ミュージシャンからの高い評価で、若手注目株である「daisansei」。



オールドタイムなものを中心に、古今東西の様々な音楽の旨みを抽出・昇華した楽曲・バンドサウンドやそのポップセンスに多方面から定評がある「アポンタイム」。



保育士として働く傍ら、都内の喫茶店やライブハウスを中心に活動する大注目の女性シンガーソングライター「むらかみなぎさ」。



普段は、ライブハウスで活躍しているアーティストが屋外ステージに出演します。観覧無料なので、ぜひお楽しみください。



■実施概要

公演:BAYSIDE MUSIC CAMP in Toyosu #1

日程:2022年11月19日(土)

時間:START 12:00~予定

会場:豊洲公園 特設ステージ

出演:daisansei,アポンタイム,むらかみなぎさ

観覧:無料

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087251350634



主催:豊洲パークマネジメントJV「トヨスノマルシェ」

制作:WASIKI合同会社

協力:株式会社エッグス



■出演アーティストプロフィール





daisansei

ギターボーカルの安宅を中心に、2019年の夏から活動をはじめる。「なんでもない毎日に捧ぐ、ささやかなドラマチック」を掲げ、日常に埋もれてしまいそうな小さなきらめきを少しでも取り戻せるようなポップソングを作れるよう活動を続けている。

【写真左から 脇山翔(Key,Fl,Bass) / フジカケウミ(Vo,Ba) / 安宅伸明(Vo,Gt) / 小山るい(Gt)】









アポンタイム

“温故知新的・王道日本語ポップス”

今どきありそうでなかった、こんなグッドミュージック

東京を拠点に活動する、地方出身・田舎育ちのゆとり世代4人組バンド。ギターボーカルの三輪卓也を中心に2018年夏に結成。

バンド名の由来は、英語で「むかしむかし」を意味する「Once Upon A Time (ワンス・アポン・ ア・タイム)」。 その名の通り、オールドタイムなもの(特に60,70年代やルーツ音楽)を中心に、古今東西の様々な音楽の旨みを抽出・昇華した楽曲・バンドサウンドやそのポップセンスに多方面から定評がある。

ファーストアルバムのキャッチコピー、『アナタの日常に寄り添う、珠玉のグッドミュージック』の 通り、時代や流行に左右されない、とっておきの"グッドミュージック"がここにある。

<メンバー>

Vocal, Guitar : 三輪卓也

Keyboard : のん

Bass : タクミユウキ

Drums : 向井ユウスケ





むらかみなぎさ

1997年神奈川県生まれ。

保育科短大卒業後の2018年から保育士として働く傍ら、ギターの弾き語りで都内の喫茶店やライブハウスにて活動を始める。





■WASIKI合同会社

2020年4月創業。アートに向き合う方々へ、優しさ、誠実さを忘れず、世界へ発信できる環境をアーティストに提供する。主な事業内容は、音楽アーティストのマネジメント、エージェント業務、音楽レーベル運営、プロモーション、音楽配信、イベント制作、音源制作などを全般的に行っている。

https://wasiki.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/05-21:40)