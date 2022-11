[株式会社 Call to Beauty]

株式会社Call to Beautyが運営する医師監修の美容医療メディア「Call to Beauty」は、サイト内のインタビュー記事に出ていただけるクリニック、医師の方の募集を2022年11月1日より開始致しました。











【Call to Beautyについて】

医師監修の美容医療メディア「Call to Beauty」(https://call-to-beauty.com/)



もっときれいになりたい方のために医師監修による美容医療情報をお届けしているwebメディアです。

記事は美容医療の専門家である医師が監修し、医師インタビュー、施術解説、対談、インスタでの企画など多様なコンテンツを掲載しています。



美容医療に多角的にアプローチし、これから検討している方のハードルを下げ、クリニック、医師の比較検討ができるメディアです。



【Call to Beautyの主な特徴】

◎医師監修、医療広告ガイドラインに準じた記事

美容医療の専門家=医師による監修を経た記事を公開しています。専門家による信頼できる記事の作成に努めており、また記事内容は医療広告ガイドラインに準じています。



◎内製での長年の記事制作ノウハウと高いクオリティ

記事はクオリティを重視し、自社での取材、編集は美容医療に特化した長年のノウハウ、専門的な知識のストックがあります。美容クリニック様のWEBサイトの施術ページ等の執筆、制作を担当してきており、高いクオリティの記事を制作します。



◎インスタグラムなどSNSでの発信

インスタグラム独自の美容医療企画も盛りだくさん! 有名な仏像を医師が診断する「曼荼羅ジュビダーム」、「美容医療大喜利」を好評連載中です。







【記事広告について】

■医師インタビュー(「美人女医インタビュー」「イケメン医師に会いたい!」)

人気連載インタビュー企画「美人女医インタビュー」「イケメン医師に会いたい!」での取材です。医師個人と所属クリニックのことに焦点を当てたインタビューで、どこよりも詳しく専門メディアとして掘り下げます。医師の美容医療に対する思い、得意な施術、クリニックの特徴がよくわかる記事に仕上げます。







■施術解説

クリニックの導入機器及び得意施術についてお聞きし、記事にします。アピールしたい機器・得意施術を掘り下げて聞きますので、クリニック独自の理論・方法などしっかりアピールができます。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Call to Beauty

■本社所在地 東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル3F

■設立 2013年12月

■代表者 小林啓一郎

■資本金 10,000,000円

■URL https://corp-call-to-beauty.com/

■Call to Beauty公式インスタグラム

https://www.instagram.com/calltobeauty_media/



