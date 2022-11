[VOLVE株式会社]

11/30にオンラインイベント「Drive your own career! 越境キャリアは面白い!」を開催



VOLVE株式会社(代表取締役CEO:吉井 弘和、本社:東京都千代田区、以下当社)は、2022年11月1日、官公庁・民間企業間の双方向の越境転職に特化したキャリア支援サービスの提供を開始します。









越境キャリア支援サービス「VOLVE」について https://volve.co.jp/

「VOLVE」は”自らがrevolveし、周りをinvolveし、社会をevolveさせる越境人材のキャリア・プラットフォームを構築する”をビジョンに掲げ、民から官・官から民の転職に特化した越境キャリア(※)支援サービスをスタートします。

本日より、「民から官へ」の越境転職支援サービスを提供開始し、情報提供の登録受付を開始するとともに、「官から民へ」の越境転職支援サービスとして、キャリア相談・転職相談の受付を開始いたします。今後12月より順次、採用情報検索システム、年収シミュレーター等をリリース予定です。(※越境キャリアとは:異業種・異職種への転職を含めて形成するキャリアのこと。)



●民から官への越境転職

民間企業で働く多くの方々は、官公庁への転職について「官公庁は新卒で入らないと昇進できないのでは?」「役所ならではの特殊な慣習やルールがありそう」といった心理的ハードルを強く持っています。CEOの吉井をはじめとする越境転職経験者の人的フォローと情報フォローの両面で、官公庁採用情報へのアクセスや経験者ネットワークを駆使したリアルな情報提供、選考フォローや年収シミュレーター、内定後のプレオンボーディングまで一気通貫にサポートします。



●官から民への越境転職

多くの国家公務員の方々は、「自分は成長できているのか?」「自分のキャリアはこのままでいいのか?」と漠然とした疑問を持ちながらも、多忙な業務に追われ、意識的なキャリア選択をできずにいます。CEOの吉井をはじめとする越境転職経験者が、国家公務員のポータブルスキルの言語化や霞ヶ関用語を理解したキャリア・カウンセル、求人案件の紹介、コンサル出身者による面接支援、内定後のプレオンボーディングまで一気通貫にサポートします。



キックオフイベント「Drive your own career! 越境キャリアは面白い!」開催

◆概要

実際に自分の越境キャリア真っ只中の当社の吉井、二ノ宮が、キャリアオーナーシップをもって越境することの面白さをお伝えするとともに、実際にキャリアを考えていくヒントとなるフレームワークについてもご紹介していきます。ぜひご自身のキャリアを考えるきっかけとしていただき、変化の時代を柔軟にしなやかに楽しんでいきましょう。

◆スピーカー

VOLVE株式会社 代表取締役CEO 吉井弘和/事業開発マネージャー 二ノ宮久美

◆開催概要

【日時】 LIVE配信: 2022年11月30日(水) 12:00-12:50

見逃し配信:2022年12月1日(木)~14日(水)(予定)

【方法】 Zoomウェビナー(質疑応答可)

【主催】 VOLVE株式会社

【参加費】 無料

◆こんな方におすすめ

・キャリアをどこから考えたらよいかわからない方

・自分の強み、本当にやりたいことをどう見つけてよいかわからない方

・転職までではないが、なんとなく今の仕事や今後にモヤモヤしている方

・越境キャリアに興味はあるが、大変そうで不安に感じる方

◆お申込み方法

こちらより、必要項目をご入力ください。(https://volve.co.jp/archives/event/1)

締切: 2022年11月29日(火)正午12:00

※視聴用URLは、ご参加の方に個別にお知らせいたします



CEO吉井よりVOLVE創業への思い

「リボルビング・ドア」というキャリア観があります。官公庁と民間企業の間で、人が自由に行き来する様子を表した言葉です。

官僚とビジネスパーソンの仕事は多くの場合、異質で無縁なもののように思われているようです。しかし双方で働いた経験を持つ者として、スキルもノウハウも相互に活かせることばかりだと感じます。

それなのに、

「ビジネス未経験の自分が企業で働けるだろうか」

「官僚は生え抜きでないとなれない、活躍出来ないのではないか」

そういった不安や誤解が、互いの行き来を阻んでいるのが現状です。

私たちVOLVEは官と民をまたがる越境キャリアチェンジを、転職という「点」ではなく、「越境キャリア・ジャーニーへの伴走」という形で支援します。

転職により人の流動性を上げ、リボルビング・ドアの実践者を増やし、よりしなやかで強い日本社会への変革に貢献したいと思っています。



CEO 吉井弘和



東京大学理学部数学科卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社及びドイツ支社で勤務した後、米国コロンビア大学及び英国ロンドン大学政治経済学院より公共経営学修士(MPA)を取得。英国保守党本部などにおける1年間のインターン経験を経てマッキンゼーに復職し、ヘルスケア企業や中央省庁、都道府県庁等をクライアントとするコンサルティング業務に従事。その後、社会保険診療報酬支払基金の理事長特任補佐、厚生労働省保険局保険課の課長補佐を歴任し、2022年9月VOLVE創業。





会社概要

社名 :VOLVE株式会社

所在地 :東京都千代田区霞が関1-4-1日土地ビル2階

代表 :代表取締役CEO 吉井弘和

創業 :2022年9月

事業内容:キャリア支援事業、人材紹介事業

URL :https://volve.co.jp/



