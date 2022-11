[株式会社 永晃]

出演アーティストのコスプレでご来場いただいたお客様にはレジェンドインコンサートオリジナルグッズをプレゼント!(先着100名様限定)



株式会社永晃が主催するレジェンドたちのモノマネライブ、【Legends in Concert ・Osaka】の第二弾が今回も大阪のTakara Osakaで開催される。前回の第一弾は前売りチケットが即完するほどの熱狂ぶりで、往年の伝説のスターたちのモノマネアーティストが今回も皆様の心を熱くします!!今回は、第一回目に大好評だったMichael jackton(マイケルジャクソンのモノマネ) / Tarkiee(ブルーノマーズのモノマネ) / Lady Aya(レディーガガのモノマネ) /The Lady Birds(ビートルズのモノマネ) たちに加え、ELVIS☆TOKI(エルヴィスプレスリーのモノマネ)さんが新規参戦し、ライブを盛り上げます。







前回はなんと前売りチケットが即完売!!

あなたの心の中に残り続けているあの伝説のアーティストたちのライブで、あの頃の思い出が蘇るのは間違いなし!!

MCは前回同様、FM大阪の淡路祐介さんが担当します!





【イベント概要】



■日時

2022年12月16日(金)開場18:30 / 開演19:00

2022年12月17日(土)開場13:00 / 開演13:30 開場17:30 / 開演18:00



■出演者

Michael jackton(マイケルジャクソン) / Tarkiee(ブルーノマーズ) / Lady Aya(レディーガガ) /

The Lady Birds(ビートルズ) / ELVIS☆TOKI(エルヴィスプレスリー)

司会:淡路祐介(FM大阪 DJ)



■会場

TAKARA OSAKA(〒543-0014 大阪府大阪市天王寺区玉造元町3-26 トーエイビル 2F)

https://takara-live.com/osaka/



■価格

前売:¥5,000-(税込 / 自由席)

※入場時別途ドリンク代が必要となります

※ご入場は整理番号順となります

※小学生以上有料/未就学児童は座席が必要な場合有料

※お一人様につき4枚まで



≪特典≫

出演アーティストのコスプレでご来場いただいたお客様にはレジェンドインコンサートオリジナルグッズをプレゼント!(先着100名様限定)





≪チケット情報≫

■ 一般発売



◇イープラス https://eplus.jp/lic/



≪配信チケット≫

12/16(金)公演のみ、有料ライブ配信を実施いたします。

¥2,200(税込)

詳細・購入はこちら。 https://bktvlive.com/event/legends-in-concert/



≪感染症対策≫

■会場内ではマスクの着用をお願いいたします。

■入場時、検温をさせて頂きます。37.5度以上の場合、入場をお断りさせていただきます。

■こまめな手指消毒をお願いします。

■大きな声での歓声・私語はお控えください。

■終演後は規制退場を行いますのでご協力ください。

■コロナ追跡システムへのご登録をお願いする場合がございます。





≪問い合わせ≫

株式会社永晃 https://hanryu-eikoh.com

MAIL:info@hanryu-eikoh.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/14-20:46)