[合同会社NeurotechJP]

世界最大の電子機器見本市 "CES2023"。最新の脳科学企業が集まる現地に、脳科学インタビューメディアを運営するNeurotechJPチームが出向き、そのトレンドを徹底分析いたします。「CES 2023 ニューロテックレポート」では、注目の企業数十社に対して産業・技術的側面から計60~100ページに渡り情報を掲載します。また、同時にカスタマイズ調査も事前(~1/3)に受け付けておりますので、ご興味ある方はご連絡下さい。





合同会社NeurotechJP(本社:東京都新宿区、代表社員:和木勇人)は、世界最新の脳科学ビジネスを徹底分析した「CES2023 ニューロテックレポート」の販売を決定し、予約受付を開始いたしました。本レポートは、世界最大の電子機器見本市 "CES2023"へ出典した脳科学企業への現地インタビューや調査に基づき、作成されております。



予約はこちらから:https://neurotechjp.com/jp/slides/ces-2023/









■ 本レポートの概要

本レポート「CES2023 ニューロテックレポート」では、2023年1月に米国ネバダ州で開かれる世界最大の電子機器見本市*CES2023*にて出典する脳科学(ニューロテック)企業への直接インタビューや調査を元に、脳科学ビジネスの最先端をまとめております。







受付フォームはこちらから:https://neurotechjp.com/jp/slides/ces-2023/



■ カスタマイズ調査も可能【事前相談必須】

基本的なレポーティングに加え、CES2023の特定の領域や企業などの調査依頼も受け付けております。

御社のニーズに沿って別途カスタマイズレポートを作成致します。ご興味ある方はCES2023が行われる2023/1/3までにその旨をご相談して頂ければ幸いであります。





■ 前年度CES2022 ニューロテックレポート購入企業一覧に関して

株式会社太陽ホールディングス様

株式会社住友ベークライト様

株式会社ユナイテッドエナジー様

株式会社PKSHA Technology様

東北大学様 など



■ その他レポートも販売

【1. NEURO2022 レポート】

2022/6に沖縄で開かれた神経科学学会"NEURO2022"(https://neuro2022.jnss.org)の中から注目すべき研究をレポーティングしております。



詳細: https://neurotechjp.com/jp/slides/neuro-2022/



【2. NEUROTECH 2023 レポート】

CES2023やNEURO2022のニューロテックレポートをお手頃価格でまとめたパッケージレポートです。産業面と学術面の両方から、今年度最新のニューロテック情報をまとめております。



詳細: https://neurotechjp.com/jp/slides/neurotech-2023/



■ NeurotechJP とは

ニューロテック世界最前線を届けるメディアを運営しております。

KernelやNeuroSkyなどの数多くの著名なスタートアップ創業者に加え、UCSFやUWなどの大学施設の研究者にインタビューを行い記事やPodcastとして発信しております。

また、それら最前線の情報をまとめたレポートや、学会・カンファレンスのトレンドをまとめたレポートも販売しております。



URL : https://neurotechjp.com/jp

所在地;東京都新宿区新宿1丁目36番2号 新宿第七葉山ビル3階

代表者名:代表社員 和木勇人

twitter:https://twitter.com/NeurotechJP



===

【今までのインタビュー実績】

Kernel Inc(米国), NeuroSky Inc(米国), Neurable Inc(米国), Neurosity Inc(米国), Blueberry Inc(カナダ), IDUN Technologies Inc(スイス), iMediSync Inc(韓国), MELTIN MMI(日本),

UC SanFrancisco(米国), Univ of Washington(米国), Stanford Univ(米国), UC SanDiego(米国), RIT(米国), Univ of Tokyo(日本), more..



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/16-11:46)