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3～8歳向け算数学習アプリ「クレタクラス」ReseMom EDITOR’S CHOICE 2022で 「新たな学び賞」を獲得！

［AMAZING EDTECH PTE. LTD.］

3～8歳向け算数学習アプリ「クレタクラス」は、教育メディア「ReseMom（リセマム）」より発表されたReseMom EDITOR’S CHOICE 2022で、「新たな学び賞」を獲得しました。本アワードは、お子さまのより良い未来のための素晴らしい取組みやサービス、プロダクトを編集部が選出するもので、2015年より開催されています。





ReseMom EDITOR’S CHOICE 2022特設サイト


https://resemom.jp/special/1969/recent/ReseMom+Editors%E2%80%99+Choice+2022


クレタクラスは、楽しいキャラクターによるオリジナルアニメーション動画の中で数字の世界に触れ、そのままシームレスに学習に結び付ける算数学習アプリです。1日15分で続けやすく、レベルごとに1,200以上のエピソードと12,000問以上の豊富な練習問題を用意しています。ハーバード大学やケンブリッジ大学など、アイビーリーグ出身の教育のプロフェッショナルが監修にあたっているため、国際基準の高品質な学習問題の提供を実現しています。このアプリひとつで、”学びから定着”まで一貫したカリキュラムを体験することが可能です。

今後もお子様の豊かな成長を助けるアプリとして、クレタクラスは邁進いたします。

■「クレタクラス」公式ホームページ：
https://www.cretaclass.com/ja-jp/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

■アプリダウンロード：
https://conan.cretaclass.com/conan-oversea-web/lite/landing?flowId=ac675b01c1697f2cdd98c1d80e39a4c6&measures=true&web_keyfrom=pp-pr-jp-01

■無料キャンペーンなど、お得な情報発信中！
LINE公式アカウント：https://store.line.me/officialaccount/ja
Instagram：https://www.instagram.com/cretaclassjp/
Twitter：https://twitter.com/CretaClass

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/02-21:16）

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