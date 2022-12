[株式会社シルク・ロード]

~ ゲーミング技術の粋を極めたメタバースの提供を通して仮想空間と物理空間を融合させた全く斬新な顧客体験を提供~



株式会社シルク・ロード(本社:東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階、代表取締役:内海 玄)は、シンガポールのINSPIFY Pte Ltd(本社:176 Orchard Road, The Centrepoint, #05-05, Singapore 238843、Chief Executive Officer: Thorsten Walther ) との提携により、フォト・リアリスティックな超高品質メタバースの提供を開始しました。











究極のゲーミング技術を駆使したメタバースを提供し、仮想空間にて物理空間を超えたブランド・デザインの顧客体験をいつでも、どこででも販売・セールス担当がお客様へ提供できる超高品質な仮想空間がInspifyの特徴です。販売手法が大きく変化する中、お客様への視覚と聴覚にブランドの情報を一瞬で伝え、商品をブランドのストーリーを織り交ぜた華麗なプレゼンテーションにより購買検討を促すInspifyのアプリケーションと制作手法は、グローバル・ラグジュアリーブランドが軒並み採用しています。 その他、銀行、自動車メーカー、商業施設、消費者ブランド、リテーラーの参入も始まりつつあります。



Inspifyのメタバース体験には特別な機器は不要です。 通常のWebブラウザ、スマートフォン、タッチパッドなどで圧倒的な高品質の空間と現実感においてブランドや企業が届けたい情報をストーリーとしてお客様に体験していただけます。 また、同時にInspifyのメタバースは仮想空間だけでなく実際の物理的な空間である店舗とも融合し、物理的なスペースにおいてのお客様体験をこれまでとは数段向上する工夫も可能です。 日本での店舗導入もまもなくスタートする予定です。











又、Inspify社が提供する次世代プレゼンテーションプラットフォームの国内展開も実施いたします。 一般的に様々なマーケティング分野ではこれまでスライドと動画を組み合わせたプレゼンテーション資料の作成・共有・更新に時間と手間がかかっていました。 Inspify社が制作したSTORIEZプラットフォームではあらゆるプレゼンテーション制作において、静的コンテンツと動的コンテンツをシームレスに組み合わせ、適時更新、ファイルサイズや共有手段に縛られず、自由に配布が可能となります。



このたびの提携により、Inspify社の革新的メタバースとプラットフォームを、SilkRoadの海外スタートアップ企業の日本市場参入支援の経験、ノウハウ、人脈を活かし、日本市場での展開を加速します。 仮想空間と現実のビジネスを融合させ、新しい価値によるビジネス創造を目指す日本企業にとって、Inspifyのメタバースは、唯一無二の機会を提供します。 そしてSTORIEZは、あらゆるマーケティング、営業、販売シーンでのプレゼンテーションに、革命的な変化をもたらすものです。



Inspify社 最高執行責任者(CEO)Thorsten Waltherから以下のコメントが寄せられています。



「我々は、日本市場に強力なパートナーと共に参入するのを非常に楽しみにしています。 INSPIFYにとって、SilkRoadは彼らの経験とテクノロジーへの理解から不可欠なパートナーであると認識しています。」





■ Inspify について

Inspifyは、ゲーミング技術を駆使したハイ・クオリティなメタバース空間と、物理空間を融合させたフォト・リアリスティックなカスタマーエクスペリエンスを提供し、顧客企業のビジネスの拡大に貢献しています。



Chief Executive Officer:Thorsten Walther

本社 176 Orchard Road, The Centrepoint, #05-05, Singapore 238843

ウェブサイト:https://inspify.com/



■ 株式会社シルク・ロード(SilkRoad)について

メタバース、フィンテック、量子コンピューティング、インバウンド、スマートビルディングなどの領域で海外スタートアップ企業の日本展開を支援しています。 ビジネスxテクノロジーx異文化の中で、常に「真のシナジー」を追求して続けています。



代表取締役:内海 玄

本社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル7階

ウェブサイト:https://www.silk-road-asia.com/





