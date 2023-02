[hu]

本来的なじぶんらしさを取り戻す ”ひと息の余白” を生む、トリートブランド「hu(フー)」



hu株式会社(フー|本社:東京都港区、代表取締役社長 山崎 水葵)は、トリートブランド※1『hu(フー)』からCBDベイプ7種類、CBDベイプ用POD5種類、CBDオイル3種類、CBD入浴剤3種類(サイズ展開2種類)を2023年2月3日(金)より発売いたしました。当日には、表参道にてCBDを体験できるイベントを実施。商品開発時に意見をいただいた『植野有砂』と『kemio』が参加し約200名が来場いたしました。







「hu(フー)」公式サイト:https://hu-cbd.jp/

世界で、市場を広げているCBD※2。日本でも、現在400以上のブランドがでてきていると言われています。

しかし、自分に合った商品がわからない、濃度をどう選べばいいかわからない、味が美味しくない、という悩みがSNSでも呟かれています。

そこで『hu(フー)』では、CBDが初めての方も、使ってみて納得感が得られなかった方にも満足いただけるよう、味や使いやすさにこだわり、さまざまな摂取方法からお選びいただける商品ラインナップをご用意しました。



▷特徴

<21種類の商品展開で自分に合った商品が選べる>

様々な方法で摂取ができるCBD。

私たちは、自分にあった摂取方法を見つける楽しさを体験していただけるように、3つの摂取方法、さまざまなフレーバーをご用意しました。

・CBDを配合したリキッドを熱して蒸気化して吸うベイプ

・スポイトタイプのCBDオイルを舌下摂取するオイル

・皮膚から摂取するバスフレーク





■CBD VAPE

販売価格:¥5,660(税込)

種類:



hu Device Lite - Blue

hu Device Lite - Orange

hu Device Lite - Magenta

hu Device Lite - Beige Gray

hu Device Lite - Gray

hu Device Lite - Powder Pink

hu Device Lite - White



特徴:いつでもすぐ吸える電源操作の必要がない手軽な操作感のデバイス。7色の展開でファッションに合わせて楽しめるCBDベイプ。





■CBD POD

販売価格:¥3,820(税込)

種類:



hu CBD POD - Shine Muscat:吸った瞬間、まるで生の果実を口に入れたような芳醇な香りと瑞々しさが口いっぱいに広がる人気のフレーバーで、シーンを選ばず使用いただけます。

hu CBD POD - Lychee:華やかな香りと程よい酸味で、ライチ独特のトロピカルな甘さを再現。迷ったらまずこれ。初心者でも吸いやすいフレーバーです。

hu CBD POD - Lemon Sour:お酒好きの方にオススメのフレーバー。ほどよいレモンの酸味とリキュールの甘み、サワーの弾ける爽快感で、シトラスメンソールとはまた違う清涼感です。

hu CBD POD - Citrus Menthol:柑橘系のほどよい酸味とメンソールのスッキリとした清涼感を掛け合わせた爽快フルーツフレーバー。お食事やお酒の場での相性抜群です。

hu CBD POD - Apple Pie:甘い林檎、焼けたパイ生地の香ばしさ、ほのかに感じるシナモンの風味が、まったりと落ち着きたいあなたをやさしく包み込みます。ティータイムにもオススメ。



特徴:CBDを高濃度(15%)配合。厳正な輸入審査を行い、純度99%の高品質なCBDリキッドを使用しています。また、ノンニコチン・ノンタールなので、安心してお楽しみいただけます。







■CBD OIL

販売価格:

3%(300mg) ¥4,180(税込)

5%(500mg) ¥4,920(税込)

10%(1000mg) ¥6,280(税込)

種類:



hu OIL【オレンジカモミール】3%:甘みのあるオレンジの風味。初めての方にもおすすめなやさしいカモミールの後味が心まで包み込んでくれます。

hu OIL【ジャスミンスターアニス】5%:可憐な花の香りに深みのあるスターアニス(八角)の後味。香水を身にまとった時のようなエレガントな気分に。

hu OIL【ラベンダーレモン】10%:華やかなラベンダーの香りにレモンのすっきりした後味。舌の裏側に垂らして味わい、リラックス空間を演出。



特徴:自身の好みに合わせて濃度やフレーバーが選択できるCBDオイル。3%、5%、10%と濃度を変えられます。お湯にたらして香りを楽しむのもおすすめです。







■CBD BATH FLAKE

販売価格:

600g ¥10,480(税込)

50g ¥1,680(税込)

種類:



hu BATHFLAKE - OrangeChamomile 600g / 50g:カモミールのやわらかな甘みとオレンジの爽やかさを合わせた香り。緊張した身体を優しい香りが包み込みます。

hu BATHFLAKE - JasmineStarAnise600g / 50g:可憐な花の香りに甘みと刺激の両方を併せ持つスターアニス(八角)の香り。アロマのような芳香な香りでリラックス空間を演出。

hu BATHFLAKE - LavenderLemon600g / 50g:柔らかく心地よいラベンダーの香りに爽やかなレモンの香りをブレンド。仕事で疲れ切った1日の終わりに。



特徴:いつもの入浴時間に安らぎをプラスする、初心者でも使いやすいCBDバスフレーク。天然香料でこだわった奥行きのある香りにCBDをプラス。日常の入浴時間を特別なものに。







<こだわりのフレーバーで、美味しく深い味わい、香り。>

■CBD VAPE

『YOOZ』や、『CHILLERS』、『SLASH』をはじめとする、多岐にわたるベイプブランドの開発に携わってきた企業『adRepose』が、独自に開発したCBDベイプです。

CBDは、他ベイプと比べてリキッド(PODの中に入っているフレーバーのこと)の粘度が高くなるため、一般的なベイプより高電圧にしなければなりません。しかし、高電圧にするとリキッドが焼けてしまうため、フレーバーを美味しく感じられるようにリキッドをちょうどよく気化させる電圧を研究し、金型から独自設計。どんな人にも持ちやすく、吸いやすいデバイス設計を実現しました。

また、香料にもこだわっており、天然香料を使用。蒸留方法を工夫した味を濃く感じる香料を厳選して取り扱っています。



■CBD OIL

K-1王者『武尊』と共同開発や、オリジナル商品『Bicle』を展開する企業『ウェルファーマ』と開発。天然香料を使用し、花や、果実・スパイスを組み合わせた、より複雑で感性が研ぎ澄まされるような深みがある香りを設計することにこだわりました。



■CBD BATH FLAKE

CBDは基本的にはお湯に溶けにくい特徴を持っています。そこで、入浴剤として摂取効率を高くするために、にがりに定着させお湯に溶けやすいフレーク状にいたしました。

また、入浴剤にも天然香料を使用。溶かした瞬間に、香りがふわっと香るように、数種類の天然香料を調合し、約2年の開発期間を経て誕生いたしました。



※1 トリートブランド:わたしたちは、情報が溢れる現代において、自らを労わる時間をあえてつくることが必要だと考えています。そんな自らを労わり、ご褒美を与えるような時間をつくるきっかけとなるブランドとして、「トリートブランド」を確立していきます。

※2 CBDとは:CBDとは英語表記のCannabidiol(カンナビジオール)の略で麻から抽出される天然成分です。安全で依存性のないCBDは113種類を超える「植物性カンナビノイド」の一種です。大麻に含まれるTHC(テトラヒドロカンナビノール)のような気分がハイになる精神作用はありません。現在、様々な分野での研究が進められており、医療への応用の可能性や健康の維持・増進に役立つとして多くの人から注目されている成分です。



<リリースパーティを開催>

2月3日(金)当日には、クローズドにてCBDを体験できるイベントを実施。

商品開発時に意見をいただいた『植野有砂』と『kemio』が参加し、海外での生活が長いお二人と、CBDについてトークショーを行いました。





(左:kemio / 中央:代表 山崎水葵 / 右:植野有砂)



また、ベイプやオイルの商品体験ブースや、フォトスポット、CBD入りのデトックスウォーターを用意し、CBDを楽しく体感できるイベントとなりました。











Special Thanks









植野有砂 大学卒業以前から活動していたモデルの経験を活かし、2011年にアパレルブランド「FIG&VIPER」のトータルプロデュースを開始。彼女の感受性溢れる独特なヘアースタイル、メイク、ファッションは”ネオギャル”と呼ばれ、様々なアーティストやブランドとのコラボを通して表現されてきた。自身のスタイルブック「#ALISA」を発売後には、カメラアプリ「Wunderroom for #ALISA」をプロデュース。モデル、プロデューサー、アーティスト、DJと様々なフィールドで活躍をする。2017年リリースのSofi Tukker「Best Friend feat. NERVO, The Knocks & Alisa Ueno」は全米シングル・チャートで、5週連続トップ100入り。この楽曲にフィーチャリングアーティスト/作曲作詞で参加していた彼女は日本人アーティストとして史上8人目、日本人女性ソロアーティストとしては史上3人目のHot100入りを果たした。その後も、Abema Radio「World Music Deli」にて番組メインパーソナリティを務めるほか、世界的な経済誌「Forbes JAPAN」 -世界に影響を与えるクリエイター特集- では、”セルフメイドウーマン”として選ばれるなど、注目を集めた。SNSで垣間見れる彼女のライフスタイルは人気を呼び、現在も国内外問わず多くのファンを魅了している。













kemio 1995年10月16日生まれ。YouTubeは200万人超。Instagram、Twitterなどを含めるとフォロワーは約400万人を超える。高校時代に動画アプリ・Vineで発信した投稿で注目を集め、2016年末に生活拠点をアメリカへ。女子中高生はもちろん、近年では大人からの支持も厚く、クリエイターとして大人気に。卓越したワードセンスで繰り出す「あげみざわ」などの独特な言葉も「けみお語」として親しまれ、若い世代に浸透中。2019年4月に発売した「ウチら棺桶まで永遠のランウェイ」は、発売から3ヶ月で15万部を超えるベストセラー、GQ MEN OF THE YEAR 2019では、Youth Infulencer of the Yearを受賞。2022年4月28日には、新作エッセイ「ウチらメンタル衛生きちんと守ってかないと普通に土還りそう」が刊行。流行を生み出し続ける世界規模のスターとして、クリエイター、モデル、歌手などとして多岐の分野で活躍している。





▷huが大切にする考え

hu は、「”humane”=人間的な」を意味します。



わたしたちの時間は、もっと気楽で、

自由で、創造性に溢れたものであったはず。



As we used to be.

Be more EASY, FREE,

and

CREATIVE.

Reclaim your true self.



そんな、本来的なじぶんらしさを取り戻す ”ひと息の余白” を、

CBDプロダクトを通じて提供します。



▷今後の展開

年内には新たなプロダクトのCBD グミも発売を予定しており、今後は様々な「トリート」体験を、まずはCBDを通じて提供してまいります。



▷会社概要

会社名:hu株式会社

URL:https://hu-cbd.jp/

所在地:東京都港区南青山3丁目5番2号 南青山第一韮澤ビル3F

代表者:代表取締役 山崎 水葵



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-13:16)