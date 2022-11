[ALLES KLER]

注目の美容成分を贅沢配合し、「月曜からまた自信を持って戦える肌を手に入れる」という週末の新たな習慣を提案。



「ALLES KLER」(読み:アレスクラー)は男性の外見をより良くすることを目指し、男性の肌特性や習慣に着目した高機能フェイスパック「ALLES KLER THE MASK(アレスクラー ザ マスク)」を販売開始いたしました。CAMPFIREにてクラウドファンディングを現在実施中です。







■ALLES KLER THE MASK開発経緯

近年若年層を中心として男性の美意識の向上、それに伴いメンズコスメ市場が急速に成長しており、多くの男性向け商品がドラッグストア、量販店に並んでいます。30代である創業者自身は大学生の頃からスキンケアを継続してきた効果を実感していることもあり、本トレンドは一過性のものではなく、男性にとってのスタンダードになっていくものと考えています。

また、スキンケアやヘアケアが通じた外見の改善、向上は性別を問わず自信に繋がるものであり、それは日々を明るく過ごすための要素としてとても重要だと考えています。



同市場認識を踏まえ、当初は既存商品の情報等を収集、発信する事業を検討していましたが、その過程で既存商品や男性の肌について調査を進める中で、以下を認識しました。



男性の肌は、女性の肌よりも乾燥しやすく、皮脂分泌量が多いという特徴がある

それに加えて毎日のシェービング、長時間労働や睡眠不足によって肌トラブルが引き起こされやすい

メンズコスメブランドは増加しているが、機能的に上記特徴に対してアプローチしている商品が少ない

更に、市場が黎明期であることから、化粧水や乳液等の基礎化粧品は一定の選択肢があるものの、スペシャルケア、高機能商品が少ない



上記から、メンズコスメユーザー、特に意識の高い層には既存商品では満たされない潜在ニーズがあり、市場成長性も合わせると、現在はブルーオーシャンながら良い事業機会であると捉え、自社にて商品開発を行うに至りました。

また、フェイスパックを製造するにあたり、ユーザーヒアリングを行なったところ、「様々な選択肢があり何を使ったらいいか分からない」「男性がフェイスパックなんて(心理的ハードル)」「効果があるのかないのか分かりづらい」という課題が存在することが判明し、これらも踏まえて商品設計を行なっていきました。



■商品コンセプト





男性の肌特性や課題に対してアプローチできる

これだけ使っていれば自分の肌に安心できる、を機能的/心理的につくる

男性だけでなく、美意識の高い女性も満足できる

使い終わり、翌朝に効果を実感できる

シンプルかつ高級感のあるパッケージで、男性が使いやすく、女性がギフトとして贈りたくなる





■こんな人にオススメ





乾燥やテカり、肌荒れ等が気になる。

スキンケアを毎日しているが、より良い肌を手に入れて自信を持ちたい。

フェイスパックを定期的に使用しているが、従来商品に今ひとつ満足できていない。

将来のためにエイジングケアを始めたい。

具体的に何が肌の課題か分からないが、何か試してみたい。

男がフェイスパックなんて、と心理的ハードルがありこれまで試せていない。

パートナーにより良い肌になって欲しい女性(ギフトとして)





■ALLES KLER THE MASK詳細









商品名:ALLES KLER THE MASK(アレスクラー ザ マスク)

商品区分:バイオセルロースマスク

内容:1箱4枚入り

販売価格:単品購入 4,980円(税込)、定期購入 4,480円(税込)

生産国:日本

販売サイト:https://alleskler.jp/shop

プロモーションサイト:https://alleskler.jp





■男性の肌特性や習慣に着目しつつ、主役級の美容成分を贅沢配合

ヒト幹細胞培養液や卵殻膜、ナイアシンアミドやビタミンC誘導体等、今注目の美容成分を配合しています。従来商品ではこれら一つ一つを売りにしたものが多い中、主役級成分を贅沢に配合し、様々な肌悩みにアプローチしています。男性だけでなく、美容にこだわりのある女性にもご満足いただける仕上がりになりました。



■シートや香りにもこだわり

発酵したココナッツウォーターでつくられるバイオセルロースを採用したことで、不織布を使用したパックよりも高い保湿力、密着力を実現。乾燥しやすい男性肌により潤いを与えるだけでなく、男性だと髭の影響もありパックがはがれやすいという課題を解決しました。



精油で香り付けしているベルガモットは紅茶のアールグレイの香り付けにも使用されており、使用時に高級感を感じられるだけでなく、緊張緩和等のリラックス効果があるとされています。



■現在実施中のクラウドファンディング概要







■ALLES KLERについて





ALLES KLERは、「Bring out the true strength & beauty」をブランドプロミスとし、誰しもが生まれ持った強さ、美しさを、様々なアプローチで引き出します。

ブランドコンセプトは「ミニマル」「グロッシー」「タイムレス」。世の中に情報が溢れ、マーケティング先行の世の中において、時代/流行や年齢に囚われず、本質的な”良いモノ”をお届けし、より洗練された世界を皆様と共に創造していきます。

Instagramアカウント:alleskler_official



