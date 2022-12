[一般社団法人Asia Series Poker Tour]

アジア圏の新ポーカーシリーズ「ASPT(Asia Series Poker Tour)」が2023年1月6日(金)から韓国のParadise City Koreaで初開催決定。アジアでは初となる全イベントギャランティ(最低保証賞金額)有りの大会で、第1回となる今期は、総額6億KRW(約6000万円)最低保証となる。







アジア発のモンスター級イベント「ASPT」始動







毎年ラスベガスで開催される世界大会「WSOP(World Series of Poker)」、欧米を中心に世界各地で開催される「WPT(World Poker Tour)」とならぶ、世界中の憧れとなる大会をアジアにも作りたい―。



ASPTはそんな想いから誕生した、サミー株式会社契約プロでYoutuberである「じぇいそる」をはじめとする、日本のトッププロが運営を務めるアジア最大規模のポーカートーナメントだ。









その記念すべき第1回大会 ”ASPT Korea 2023” が、2023年1月6日(金)~1月15日(日)の計10日間、韓国のParadice Cityカジノ内で開催される。注目すべきメインイベントの賞金総額は3億KRW(3000万円)を超え、大会全体では総額10億KRW(1億円)を超える見込みだ。



「プレイヤーファースト(プレイヤー第一)」に重きを置く本シリーズは、日本最高峰のプロポーカープレイヤーたちがデザイン・監修する緻密なトーナメントストラクチャーを体験することが可能。

また空間作りにも徹底的にこだわり、期間中Paradice City内のポーカールームは完全ASPT仕様にレイアウトされる。ポーカープレイヤーなら、誰もが体感してみたくなることだろう。



誰しもが憧れる「ポーカードリーム」のチャンスは、参加する誰もが掴み取る可能性を秘めている。

本シリーズ初となる"The first CHAMPION" がこの1月、誕生する。







ASPTの魅力





本大会は全トーナメントへの賞金保証はもちろん魅力的であるが、

一番の魅力は、すべてが「プレイヤーファースト」でデザインされた全く新しいトーナメント設計だ。

何よりも、「来場してくださった方が1人でも多く、楽しい思い出を持って帰ってもらうこと」をコンセプトとしている。



・「インザマネー(入賞)」する人を増やす

ポーカートーナメントにおいて優勝した瞬間、入賞した瞬間ほどうれしいことはないだろう。

1人でも多くの人にその喜びを味わってほしいと、開催期間中は可能な限り多くのイベントが詰め込まれている。



・「アジアで一番良い」トーナメントストラクチャー

通常は、開催イベント数が多い場合、時間短縮のためトーナメント後半の進行が急速(ターボ)になりがちだ。

しかし本大会はその真逆で、大きな賞金がかかってくるトーナメント後半の大事なところを

じっくりと対戦できる進行(ストラクチャー)に設計されている。



・アジア圏トーナメント史上最高額の"Player of the Series"

その大会を通じて最も活躍したとされるプレイヤーに贈られる名誉 "Player of the Series"

ASPTでは、アジア圏のトーナメント史上最高額となる合計500万ウォン(約50万円)を用意している。









「 ASPT Korea 2023」開催概要



【実施日】

2023/1/6(fri)~2023/1/15(sun)



【場所】

Paradise City(Korea)







https://www.p-city.com/front/contents/pcity/location





トーナメントスケジュール







※イベント内容は、諸事情により中止、変更となる場合がございます。





運営実行者一覧



▼じぇいそる(Organizer)







サミー株式会社契約プロポーカープレイヤー兼YouTuber

2014年に初出場のWSOPにてファイナルテーブルへ進出し、8位入賞。

▼矢倉賢一(CEO)



本シリーズの最高責任者。



▼木原直哉(Executive Director)



日本賞金ランキング(Japan All Time Money List)3位を誇る東大卒プロポーカープレイヤー。

日本人初のWSOPブレスレットホルダーであり、日本人で初めてPoker Stars(オンラインポーカー)と契約結ぶといった快挙を成し遂げた、日本のポーカー界のパイオニアである。



▼余呉葦織(Tournament Designer)



数多くのトーナメントでの入賞成績を持つマニラ在住のプロポーカープレイヤー。

「イオリ塾」というポーカー解説動画が大人気。

最後に





本シリーズ「ASPT」は、有名ポーカーYouTuber「じぇいそる」をはじめとする著名プロと共に、始動となる2023年から5年間をかけて「WSOPに匹敵する、世界一のトーナメント」となるシリーズをアジアで開催することを目指しております。

そんな大会の第1回目に参戦し、優勝タイトルを勝ち取ってください。





Official Accounts



