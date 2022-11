[株式会社 DONGRAMYPROJECT / BUSAN DEPART]

TOMORROW X TOGETHERのトレカ付限定セット、KPOP公式ペンライト、DICON D’FESTA 写真集、KPOPアイドル掲載雑誌、顔や足のむくみに特化したむくみケア食品のメガ割プライス



オンラインストア「Qoo10」にて「BUSAN DEPART」を運営する、株式会社 DONGRAMY PROJECT(本社:福岡県北九州市)は、11月16日(水)から開催中のQoo10 メガ割においてK-POPグッズをはじめとした、国内外から注目中の商品を割引販売いたします。







500個数量限定[TOMORROW X TOGETHER トレカ+アクリルキーリング1個つき]FOREUL JAPAN LIMITED SPECIAL CUSHION SET (ファンデーション2号+セバムカットパウダー)







製品購入ページ: https://www.qoo10.jp/g/1004659240



大人気K-POPアイドル「TOMORROW X TOGETHER」がアンバサダーをつとめる、韓国コスメブランド「FOREUL(フォーウル)」より、TOMORROW X TOGETHER トレカ入りの日本限定セット。

FOREULの、「ベールカバーフィットクッション(2号)」と「エアーマリセバムカットパウダー」の人気セットの組み合わせ。

「ベールカバーフィットクッション」は、精製水不使用のシャクヤクエキス配合・特許取得の豆類由来の雫型パフで、しわ改善・トーンアップ・紫外線防止のマルチファンクションなクッションファンデーションです。

「エアーマリセバムカットパウダー」は、天然ミネラル素材を使用した超軽量エアリーパウダーで、皮脂・毛穴をケアし、肌トーン・肌タイプ・老若男女問わず使用可能で、顔だけでなく頭皮にも使用可能。

TOMORROW X TOGETHERのトレカセットが同梱しており、いまならTOMORROW X TOGETHER スクールルックキーリングが1つ選択可能です。





OFFICIAL LIGHT STICK K-POP公式ペンライト SHINee、SUPER JUNIOR、TREASURE 等









製品購入ページ: https://www.qoo10.jp/g/769685940



K-POPアイドルの各種ペンライトも「メガ割」にて、お得に購入できます。

韓国・日本で人気の高い、NCT、SEVENTEEN、KEP1ER、TREASURE、SHINee、Red Velvet、SUPER JUNIOR、TWICE、MONSTA X、aespa、BLACK PINK、VERIVERY、JUNG YONG HWA、TVXQ!、SuperM、AB6IXのライブ・コンサートでも使用できる、公式ペンライトをこの「メガ割」の機会に購入可能です。



DICON D’FESTA 写真集 MEMBER選択 Stray Kids、BTS、TWICE、NU'EST











製品購入ページ: https://www.qoo10.jp/g/995192101



韓国の芸能ニュースメディア・Dispatchの創立10周年を記念して韓国で開催された、グローバルK-POPフェスティバル「D'FESTA」。

世界的グループとなったアーティストたちが、一流クリエイターと共に創り出した映像と写真の数々は大きな反響を呼びました。

写真集のほか、デコブック、デコステッカー、フォトカードまで。

この度は、Stray Kids、BTS、TWICE、NU'ESTの写真集をお届けします。





Stray Kids、BTS、ENHYPEN等が掲載された、韓国人気雑誌VOGUE,@star1,GQ,1stlook,dazed バックナンバーセール









製品購入ページ: https://www.qoo10.jp/g/936821281



韓国で販売された人気雑誌のVOGUE、@star1、GQ、1stlook、dazedに韓国アイドルが掲載されたバックナンバーを入荷・販売。

Stray Kids、BTS、ENHYPENをはじめとしたグループおよび個人が表紙を飾った、韓国でしか買えない人気雑誌たちのバックナンバーを、今回の「メガ割」にてお得に購入可能です。



生活約束気分転丸4g X 20袋 韓国食品 漢方 むくみケア











製品購入ページ: https://www.qoo10.jp/g/889786870



大人気K-POPグループのSEVENTEENのメンバー「スングァン」、韓国で一世を風靡した元K-POP女性グループの「SISTAR」の「ボラ」もオススメする、健康ケアサプリの生活約束気分転丸です。

顔や足のむくみにアプローチした食品です。

むくみ解消に必要なカリウムが豊富に含まれている、ビーツ・モリンガ・かぼちゃの3つの自然原料としています。

不摂生・不規則な食生活で生じた顔のむくみやフェイスラインのケアに、夜・朝に摂取してください。



※商品情報にございます「注意事項」は必ずお読みください。





Qoo10 「メガ割」は、11月16日(水)から11月27日(日)まで開催。



上記以外の製品でも、Qoo10 BUSAN DEPARTでは「メガ割」を実施しておりますので、ぜひ様々な製品をご覧になり、この機会にお得にご購入ください。



Qoo 10 BUSAN DEPART 「メガ割」ページ: https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=262464&banner_no=0

Qoo 10 BUSAN DEPART ページ: https://www.qoo10.jp/shop/busan-depart

BUSAN DEPART 公式Instagram: https://www.instagram.com/busandepart2020/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-12:16)