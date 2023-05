[HORSEHEAD LABS株式会社]



静岡市清水区蒲原のまちづくり企業スルガノホールディングス株式会社(代表取締役CEO:栗山 勝訓)のグループ会社であるHORSEHEAD LABS株式会社(代表取締役:高見 祐輔)は、新商品「April Come She Will」と「Blue Hour Session IPA」を発売しました。



HORSEHEAD LABS株式会社について





HORSEHEAD LABS株式会社は、2022年1月に設立した総合酒造会社です。かつて東海道15番目の宿場町として栄えた蒲原宿を拠点とし、清らかな水や豊かな土壌に恵まれたこの地にて、原材料の栽培から取り組み、本当の意味での地酒づくりを行います。

<公式HP>

https://horsehead-labs.com/

<公式SNS>

▼Twitter https://twitter.com/HORSEHEAD_LABS

▼Instagram https://www.instagram.com/horseheadlabs/

<工場・工場直売店>

〒421-3203

静岡県静岡市清水区蒲原2-4-8 (スルガノヴィレッジ内)

JR新蒲原駅より徒歩30秒

※工場直売日は公式SNSをご覧ください。



新商品「April Come She Will」について











【商品名】馬頭シリーズ 「April Come She Will」

【容量】330ml

【品目】発泡酒

【スタイル】DDH Lemongrass New England IPA

【アルコール分】5.0%

【発売日】

業務販売開始:5月2日(火)14時~

一般販売開始:5月5日(金)20時10分~

【参考小売価格】オープン価格

【特長】

レモングラス、ダブルドライホップ(シトラ、モトゥエカ)が生み出す檸檬&グラッシーな涼やかな春風アロマ そしてハイグラヴィティ※な心地よい甘みとまろやかさが特長

10-13℃の温度帯では蜂蜜レモンのような濃密アロマ

(※発酵されない糖類を多く残すことで自然な甘みとボディ感を生み出す)



新商品「Blue Hour Session IPA」について







【商品名】じくうらぼ。シリーズ 「Blue Hour Session IPA」

【容量】330ml

【品目】発泡酒

【スタイル】session IPA

【アルコール分】4.5%

【発売日】

業務販売開始:5月2日(火)14時~

一般販売開始:5月5日(金)20時10分~

【参考小売価格】オープン価格

【特長】

HORSEHEAD LABS 新人ブルワーのデビュー作、Blue Hour SessionIPAは、これまでの「じくうラボ。」シリーズ同様、そのスタイルに忠実に追求しました。 控えめのアルコールに、ライトな呑み口とアロマ ゴリゴリに少し疲れたら、ボトルを片手に楽しみましょう!



【本件に関するお問い合わせ・取材依頼はこちら】

HORSEHEAD LABS株式会社 広報担当 渡辺・江國

Mail: info@surugano.co.jp

TEL: 054-385-5165





【業務用お取引をご希望の方】

公式HPの業販サイト(http://horsehead.shop35.makeshop.jp/)にご登録ください。



