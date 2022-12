[株式会社comeru]

心の込めた想いを届ける表現方法を創業100年超の老舗企業ナカチカと研究開発



ノーコードデジタルカードメッセージサービスを提供する株式会社comeru(本社:大阪府大阪市北区角田1-12 阪急ファイブアネックスビル2階、代表:石月 裕昭)は、ナカチカ株式会社(本社:東京都中央区日本橋堀留町2-9-2、代表:中島 隆介)と2022年8月1日に資本業務提携を締結いたしました。ナカチカのマーケティング領域の知見と実績を活用し、comeruを活用した新しいソリューションを展開していきます。【Webページ】https://comeru.co.jp/













資本業務提携の背景



この度、comeruは2022年12月にノーコードデジタルカードメッセージサービスを一般公開&企業からの受託を開始します。一般公開を行うにあたり、ナカチカ株式会社と資本業務提携を結ぶことで、コミュニケーションの新しい形をマーケティング・コミュニケーション領域にて、想いを込めたメッセージで人の心を動かす世界を実現して参ります。直近では、ナカチカ株式会社が事業展開している「映画の広告、宣伝、企画 / 映画の配給及び売買」領域において新たなコミュニケーション方法として確立を目指します。また、映画領域に留まらず、ナカチカ株式会社の豊富なマーケティング・コミュニケーションノウハウとサプライチェーンを活用し、当社が展開するノーコードデジタルカードメッセージサービスの利用シーンを拡大したサービスを順次発表予定です。さらに、comeruは「人の心が動くデータ」、Emotions dataを取得し、末長く続く事業創出する土台を拡大してまいります。

comeruは「More Happiness with Emotion Tech」をコーポレートメッセージに、2021年にノーコードデジタルカードメッセージサービスを構想し、開発を進めて参りました。創業してから、一般公開をすることなく、限られた関係者やお客様と取り組みを続けており、提供価値を磨いて参りました。ナカチカ株式会社は2019年に創業100周年を迎えたマーケティング・コミュニケーションをメイン事業とした会社です。「日本を商売繫昌の国にする。」というミッションを掲げ、基幹事業であるマーケティングコミュニケーション事業部に加え、ロジスティクス、教育、AI、映画に関する新規事業の立ち上げなど次の「ナカチカ」を創るべく、幅広く事業を展開しています。創業100周年を迎えた2019年には、「変幻自在」をコンセプトにロゴデザインを刷新して強い想いを表現しています。







【ナカチカ株式会社 代表取締役社長 中島隆介】

マーケティングコミュニケーションの領域もサービスの態様が変化しております。当社が提案するソリューションも従来の紙媒体のものから、動画、HP制作、SNS広告などのデジタル媒体のものが増えるなど多様化しております。今般、デジタルマーケティング領域における強化と新しいソリューションの創出を行うという観点から、株式会社comeruへの出資をさせて頂きました。株式会社comeruとともに事業を推進し、より素晴らしいサービスを世の中に提供できることを楽しみしております。









【株式会社comeru 代表取締役 石月裕昭】

この度はナカチカの皆さまとご一緒できることを大変嬉しく思っております。2021年にcomeruを創業し、エンジニアとしてどのようなサービス体験を提供しようかと必死に開発を続けてきました。私たちは、「心のこもった表現は、人を感動させる力がある。」と本気で想い、日々活動を続けています。今回の取り組みを通じて、「想いを届けたい皆様」に一つでも、二つでも感動、心が動く体験を作ることを約束します。より良いサービスを世の中に提供し、ナカチカの皆さまと感動体験を作っていきます。





comeruのノーコードデジタルカードメッセージサービスについて



comeruは「More Happiness with Emotion Tech」をコーポレートメッセージにノーコードデジタルカードメッセージサービスを提供しています。





実証実験業界

創業から1年で、映画製作委員会、大手芸能事務所、デザインコンサルティング会社、ライフスタイルブランド(アパレル)、地方自治体、飲食店、電力会社といった7業種で実証実験を重ね、セールスプロモーション領域、HR領域の2つの領域で企業での本格活用を視野に入れています。







今後の事業展開

comeruでは、非日常のコミュニケーションツールの先駆者として市場を開拓していきます。

昨今のデジタル化により様々なコミュニケーションツールが発達しました。その発達により、今ではカジュアルにコミュニケーションをリアルタイムで誰とでもどんなタイミングでも取ることができるようになりました。ただし、いつもとは違う(日常)、特別感を伝えることが非常に難しくなったと捉えています。どんな時でも人の心を動かすのは、人の真心であると私たちは考え、サービスを展開して参ります。









ナカチカ株式会社について



ナカチカ株式会社は2019年に創業100周年を迎えたマーケティング・コミュニケーション会社です。

ナカチカ株式会社コーポレートサイト:https://www.nakachika.com/

100周年ブランドサイト:nakachika.com/100th/









【会社概要】

社名:ナカチカ株式会社

本社所在地:東京都中央区日本橋堀留町2-9-2

代表取締役:中島 隆介

事業内容:マーケティング・コミュニケーション / セールスプロモーション / コミュニケーションツール企画製作 / 店頭演出POP・什器企画制作 / 店頭、集客イベントの企画開発 / 各種ノベルティ企画製作 / WEBサイト制作 / 各種ツールのアッセンブリ、発送業務 / フィットットネスクラブの経営 / 塾、教育関連事業の経営 / 有料職業紹介事業 / 映画の広告、宣伝、企画 / 映画の配給及び売買

創業: 1919(大正8)年

HP:https://www.nakachika.com/







株式会社comeruについて



comeruは「More Happiness with Emotion Tech」をコーポレートメッセージにノーコードデジタルカードメッセージサービスを提供しています。2022年12月に一般公開を行い、事業を展開していきます。

comeruコーポレートサイト:https://comeru.co.jp/

comeruサービスサイト:https://comeru.gift/









【会社概要】

社名:株式会社comeru

本社所在地:大阪府大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビル2階

代表取締役:石月 裕昭

事業内容: インターネットビジネスの企画・開発・運営・各種コンサルティング、開発・実装、運用・実行の提供

設立: 2021年10月14日

HP:https://comeru.co.jp/



