[株式会社Cuenext]

8月31日までの期間中、「1カ月分無料」でご利用いただけるキャンペーンを実施



株式会社Cuenext(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:伊山 京助、以下 当社)は、「Top Sync」サービス開始から1年2カ月で、コミュニティ企業数が1,000社を突破したことをお知らせいたします。また本日から8月31日までの期間中にお申込みいただいた企業様へ、「1カ月分無料」でご利用いただける特別キャンペーンを行います。

【お申込みURL】https://forms.gle/TzAN5c3UPh24BWs66











【サービスURL】https://topsync.jp



コミュニティ企業数1,000社を突破!決裁者ビジネスマッチングサービス「Top Sync」について





「Top Sync」は、中小企業やスタートアップの決裁者(経営者、CXO等)、個人事業主の方にお使い頂ける、月額0円からご利用可能なビジネスマッチングサービスです。2022年5月にサービス提供を開始し、多くのお客様にご愛顧いただき1年2ヵ月でコミュニティ企業数1,000社を突破しました。



当社は創業以来、「日本の中小企業の共創を最大化する。」というミッションのもと、経営者コミュニティの形成、営業代行、SNSマーケティング事業に力を注いでまいりました。

当社のクライアント企業の多くは新規顧客開拓のためにビジネスマッチングサービスを使用しており、確度の低いリード獲得に時間的リソースを割いていたことから、営業活動が非効率的だという課題を度々耳にしてきました。そこで、実際にクライアント企業からフィードバックを受けながら「Top Sync」を開発し、2022年5月にサービスを開始しました。IT業界を中心に口コミで広がり、2023年1月にはコミュニティ企業数500社を突破。その後、2023年7月にコミュニティ企業数1,000社を突破することとなりました。Top Syncでは、専任の担当者が各企業の事業内容を詳細にヒアリングし、その後はアポイントメント取得までのプロセスを全てお任せいただけるため、通常の営業活動に必要な時間や人材といったリソースを節約することができ、確度の高い新規リードを獲得することができます。







株式会社Cuenext代表取締役 伊山京助 コメント







弊社は創業以来、経営者の皆さまと共に、企業のデジタルトランスフォーメーションの遅れや、営業力不足などの課題をひとつひとつを解決し、事業成功の最適パートナーとなれるよう力を注いでまいりました。サービスを開始してからもさまざまなご意見を取り入れながら改良を重ねております。今後もデジタル時代の営業活動を実行するためのたゆまぬ努力を続けてまいります。



<代表取締役 伊山京助プロフィール>

兵庫県生まれ。東京大学大学院工学系研究科修士課程卒業。大学在学中、イベントマーケティング事業、メディア事業の立ち上げを経験。また、VCやスタートアップ等のインターンシップに複数社参加。大学院在学中に株式会社Cuenextを設立し、インフルエンサーマーケティング事業を開始する。その後、複数事業の立ち上げ及び事業譲渡によるExitを経験。現在は1,000社以上に及ぶ企業ネットワークを活かし、決裁者ビジネスマッチングサービス「Top Sync」を運営している。



「1カ月分無料」でご利用いただける特別キャンペーンについて





本日から8月31日までの期間中にお申込みいただいた企業様へ、「1カ月分無料」でご利用いただける特別キャンペーンを行います。



<キャンペーン概要>

実施期間:7月31日(月)~8月31日(木)

お申込みURL:https://forms.gle/TzAN5c3UPh24BWs66

※半年以上のご契約をいただいた企業様に限ります



株式会社Cuenextについて





【会社概要】

社名:株式会社Cuenext

本社所在地:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号 桑野ビル2階

代表取締役:伊山 京助

事業内容:

・決裁者ビジネスマッチングサービス「Top Sync」の運営

・営業代行

・SNSマーケティング事業

HP:https://www.cuenext.co.jp





Copyright (C) 2023 Cuenext Inc. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-15:16)